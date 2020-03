”Covid-19 ei ole mikään vitsi!” – koronaviruksesta kärsivältä olympiavoittajalta pysäyttävää tekstiä oireista

Uimari Cameron van der Burgh on virunut kaksi viikkoa raskaiden oireiden kanssa.

Koronavirus ei ole huolenaihe ainoastaan ikäihmisille ja riskiryhmiin kuuluville.

Mitä pidempään epidemia velloo pitkin maailmaa, sitä enemmän kiirii tietoon tarinoita nuorista ja hyvävoimaisista ihmisistä taudin kynsissä.

Eteläafrikkalainen uimari Cameron van der Burgh kertoi Twitter-tilillään koettelemuksistaan koronaviruksen kanssa. Olympiavoittaja Van der Burgh, 31, antoi samalla tiukan varoituksen muille ihmisille.

Hän muistutti, että elää varsin terveellistä elämää ja on hyvässä kunnossa. Silti tauti puraisi kovaa.

– Tämä on ylivoimaisesti pahin virus, joka minulla on koskaan ollut. Minulla on vahvat keuhkot (en polta ja urheilen), elän terveellisesti ja olen riskiryhmään nähden nuori, uimari kirjoittaa.

– Pahimmat oireet kuten todella korkea kuume ovat helpottaneet, mutta kärsin silti todella pahasta väsymyksestä. Mikä tahansa toiminta kuten kävely uuvuttaa minut tunneiksi. En pääse yskästä eroon.

Uransa jo päättänyt Van den Burgh kertoo, että hänen kuntonsa on rapistunut taudin aikana pahasti. Hän sanoo tuntevansa sympatiaa niitä kohtaan, jotka urheilevat tavoitteellisesti ja kärsivät nyt taudista. Kunnon katoaminen kesken kovan harjoitusjakson tuo rajun takapakin.

”Covid-19 ei ole mikään vitsi!”

Van der Burghin mielestään urheilijat, jotka harjoittelevat yhä olympialaisia varten täysillä vailla tietoja kisojen toteutumisesta joutuvat ottamaan liian suuren riskin.

– Kisoihin valmistautuvista urheilijoista ne, jotka sairastuvat, yrittävät varmasti kiirehtiä takaisin treenien pariin kisojen vuoksi. Samalla he todennäköisesti aiheuttavat itselleen vahinkoa pidentämällä toipumisaikaa. Pyydän, että huolehditte kaikki itsestänne! Terveys ensin – Covid-19 ei ole mikään vitsi!

Van der Burgh voitti olympiakultaa Lontoossa 100 metrin rintauinnissa ja hopeaa samalla matkalla Riossa neljä vuotta myöhemmin. Lisäksi hänen mitalikaapistaan löytyy muun muassa kaksi pitkien ratojen MM-kultaa, kolme MM-hopeaa ja viisi pronssia.

Lyhyiltä radoilta hänellä on peräti neljä MM-kultaa, tuoreimmat vuodelta 2018. Van der Burgh ilmoitti lopettavansa uransa joulukuussa 2018. Nykyisin hän työskentelee sijoitusrahaston analyytikkona ja asuu Lontoossa.