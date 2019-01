Työelämä

Yle aloittaa yt-neuvottelut – vähennystarve enintään viisi

Studio ja kuva -osastolla tavoitellaan toiminnan tehostamista ja järkeistämistä.Neuvottelujen piirissä on 97 henkilöä, ja vähennystarve on enintään viisi. Lisäksi tarkasteluun tulee työvoiman tarve teknistä tuottamista ja teknologia-asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.Ylen aluetoiminnassa lisätään toimittajien liikkumista kaikkialla Suomessa. Uudistus muuttaa alueiden henkilöstön toimenkuvia ja luo kokonaan uusia rooleja.Muutoksista sovitaan henkilöstön kanssa yt-menettelyssä, jossa ei ole henkilöstön vähentämistarvetta.Ylellä on 18 suomenkielistä aluetoimitusta eri puolilla maata. Nyt toimeenpantava uudistus ei vaikuta toimitusten määrään tai sijaintiin.