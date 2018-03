Työelämä

Myös työntekijäpuoli hyväksyi sopimusesityksen merenkulkukiistassa – lakonuhka väistyi

Myös Suomen Laivanpäällystöliitto on hyväksynyt esityksen ulkomaanliikenteen työehtosopimukseksi, kertoo Suomen Varustamot.

