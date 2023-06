The Voice of Finlandissa isoja muutoksia: nämä tähtivalmentajat lopettavat

Suositun kykykilpailun valmentajakokoonpanossa tapahtuu muutoksia.

Nelonen tiedotti perjantaina 16. kesäkuuta The Voice of Finland -ohjelman seuraavaan tuotantokauteen liittyen.

Valmentajista poistuu duo Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki ja Anna Puu. Wirtanen toimi ohjelmassa valmentajana yhteensä kuudella tuotantokaudella, viimeiset neljä kautta hän valmensi yhdessä yhtyetoverinsa Sipe Santapukin kanssa.

Kolmella tuotantokaudella voittaja löytyi heidän tiimistään.

– Oli todellinen etuoikeus istua Tonin kanssa The Voice of Finlandin ikonisessa valmentajan tuolissa, valmentaa lahjakkaita laulajia ja seurata heidän kehitystään. Nautin matkan jokaisesta hetkestä, se oli antoisaa ja mielenkiintoista, Santapukki kiittelee tiedotteessa.

Tämä kaksikko jättää punaiset valmentajatuolinsa.

Laulaja Anna Puu toimi ohjelmassa valmentajana niin ikään kuuden tuotantokauden aikana.

– Kuusi kautta on pitkä aika, ja nyt on hyvä hetki tuoda uusien valmentajien näkemykset ja ammattitaito The Voice of Finlandiin. Tulee iso ikävä sitä jengiä, jonka kanssa olen saanut tehdä ohjelmaa, Puu kommentoi tiedotteessa.

Hän poistuu valmentajakokoonpanosta tiedotteen mukaan haikein tunnelmin.

Suosikkiohjelman valmentajana toiminut Puu nousi aikoinaan tunnetuksi Idols-kykykilpailusta.

Tiedotteen mukaan ohjelman laulajahaku on tällä hetkellä käynnissä.

Huhtikuun lopussa päättyi The Voice of Finlandin edellinen tuotantokausi. Kauden voitti Onni Kivipelto.

– Kiitos kaikille, ihan mieletön matka, voittaja kommentoi tuoreeltaan suorassa tv-lähetyksessä.

