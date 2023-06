Hollywood-tähden avioerosotku paisuu – Kevin Costner haluaa heittää vaimonsa ulos

Oscar-palkittu ohjaaja ja näyttelijä on valmis jopa maksamaan siitä, että hänen tuleva ex-vaimonsa lähtee perheen kodista.

Hollywood-tähti Kevin Costnerin kiusallinen avioerosotku on jälleen ottanut lisäkierroksia.

Daily Mail kertoo, että 68-vuotias Oscar-voittaja on nyt pyytänyt tuomioistuinta poistamaan hänen vaimonsa Christine Baumgartnerin heidän yhteisestä kodistaan, kuten pariskunnan avioehdossa Costnerin näkemyksen mukaan linjataan.

Baumgartner haki avioeroa viime kuussa yli 18 vuoden liiton jälkeen. Costnerin näkemyksen mukaan hänen 49-vuotias vaimonsa ei suostu poistumaan Costnerin omistamasta talosta, koska hän haluaa kiristää mieheltään lisää rahaa.

Costner kertoo tuomioistuimelle antaneensa vaimolleen jo 1,45 miljoonaa dollaria, kuten avioehto linjasi. Tämä summa on Costnerin näkemyksen mukaan jo itsessään riittävä Baumgartnerille uuden kodin hankkimiseen.

Pariskunnan avioehdossa vuodelta 2004 Baumgartner on lupautunut muuttamaan itsensä ja omaisuutensa ulos Costnerin taloista, mikäli pariskunta koskaan eroaa. Costner omistaa perheen kodit yksin.

Costner ja Baumgartner menivät naimisiin vuonna 2004.

Costnerille vieraantuneen vaimon ajaminen ulos hänen taloistaan vaikuttaa olevan prioriteetti numero yksi, sillä hän on jopa tarjoutunut pulittamaan enemmänkin korvauksia, kunhan Baumgartner suostuu lähtemään.

Sinällään tämä kiistely juuri kodeista ei kuitenkaan yllätä, sillä Costnerin omistamat kiinteistöt ovat yhteensä satojen miljoonien arvoisia.

Pelkästään näyttelijän pääasumus Kaliforniassa on 10 eekkerin tontilla istuva rantakoti, jonka arvioidaan olevan noin 145 miljoonan dollarin eli noin 134 miljoonan euron arvoinen. Kodin tiluksilta löytyy muun muassa yksityinen hiekkaranta sekä Costnerin rakennuttama baseball-kenttä.

Tuon ohella hän omistaa Coloradon Aspenissa massiivisen 160 eekkerin maatilan. Siihen kuuluu kolme erillistä taloa, joissa on yhteensä 12 makuuhuonetta ja kahdeksan kylpyhuonetta.

Kevin Costnerin kakkoskoti Aspenissa on sekin hulppea kokonaisuus.

Costner ja Baumgartner avioituivat juurikin noilla Aspenin tiluksilla syksyllä 2004.

Ennen liittoa Baumgartner oli työskennellyt muun muassa mallina ja käsilaukku­suunnittelijana. Costner puolestaan muistetaan elokuvista Lahjomattomat, Waterworld, JFK – avoin tapaus ja Tanssii susien kanssa, josta hän voitti parhaan ohjaajan Oscarin.

Peoplen läheiden mukaan Costner ei ollut vaimonsa erohaluista suoranaisesti järkyttynyt, mutta piti tilannetta silti ”epämiellyttävänä yllätyksenä”.

– Ei hän tätä halunnut, mutta kyllä hän tiesi, että Christine oli onneton, lähde väitti.

Kyseisen lähteen mukaan pariskunnan liittoa on ennen kaikkea rasittanut Costnerin kiireinen työ, joka on vienyt hänet pois kotoa pitkiksikin ajoiksi. TMZ:n mukaan erouutisen myötä Hollywoodissa on alkanut kiertää myös huhuja Costnerin uskottomuudesta, mutta ainakin näyttelijän lähipiiri on ehtinyt jo kiistää ne.