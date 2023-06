Pedro Pascal paljastaa perheensä traagisen tarinan – vanhempien uskomaton uhraus muutti kaiken

Pedro Pascalin tie Hollywoodin huipulle ei ollut helppo.

Näyttelijä Pedro Pascal, 48, on tätä nykyä yksi Hollywoodin kuumimpia nimiä.

Muun muassa hittisarjoista Narcos, Game of Thrones, The Last of Us ja The Mandalorian tuttu Pascal ei kuitenkaan päässyt tähän pisteeseen helposti. Pascal kertoo Smartless-podcastissa, että hän ei todennäköisesti edes olisi ilman hänen vanhempiensa massiivista uhrausta.

Pascal syntyi vuonna 1975 Chilen pääkaupungissa Santiagossa. Tuolloin maata hallitsi diktaattori Augusto Pinochetin sotilasjuntta, joka oli vastustajilleen äärimmäisen julma.

Pascalin oman näkemyksen mukaan hänen vanhempansa eivät suinkaan olleet vallankumouksellisia, mutta hänen äitinsä serkku oli hyvin syvästi mukana oppositiotoiminnassa.

Tästä syystä hänen perheensä joutui esimerkiksi kerran piilottelemaan ammuttua oppositioaktivistia, jota sotilasjuntta etsi.

Pascalin mukaan tuo kyseinen aktivisti saatiin kuitenkin lopulta kiinni. Pascalille kerrottiin, että tuota henkilöä kidutettiin ja hän luovutti kuulustelijoilleen nimiä, joiden joukossa olivat myös Pascalin vanhemmat.

Pascal itse oli tuolloin vain nelikuukautinen vauva.

– Vanhempiani ryhdyttiin etsimään, joten he joutuivat piilottelemaan kuuden kuukauden ajan, Pascal kertoo.

Pedro Pascalin tie Hollywoodin huipulle ei ole ollut helppo.

Pascalin vanhemmat ratkaisivat piinaavan tilanteensa kirjaimellisesti kiipeämällä muurin yli Venezuelan suurlähetystöön.

Sieltä käsin he anoivat turvapaikkaa pois Chilestä. Se myönnettiin alkujaan Tanskasta, josta Pascalin perhe muutti Yhdysvaltoihin.

Pedro Pascal ja hänen sisaruksensa varttuivat lopulta Texasin ja Kalifornian välillä. Pascal itse kiittää vanhempiensa uhrausta koko urastaan.

– Ilman heitä en olisi tässä mahtavassa maassa ja en tosiaankaan tässä teidän edessänne tänään, hän muun muassa sanoi Saturday Night Live -ohjelmassa helmikuussa.