Vanhoilla päivillään isäksi tuleva Al Pacino tyrmää julkisuudessa pyörineet huhut – 50 vuotta nuoremmalla äidillä yllättävä tausta

83-vuotiaana isäksi tuleva Al Pacino ei olekaan järkyttynyt tilanteesta.

Näyttelijälegenda Al Pacino, 83, kumoaa julkisuudessa pyörineen väitteen, jonka mukaan hän olisi ”järkyttynyt” tuoreista vauvauutisista.

Asia on pikemminkin päinvastoin, neljättä kertaa isäksi tuleva Pacino sanoo Daily Mailille.

– [Isäksi tuleminen] on aina erityistä. Minulla on monta lasta. Mutta tällä kertaa tämä on hyvin erityistä, hyväntuulinen Pacino kommentoi Daily Mailin julkaisemassa videossa.

Lapsen äiti on 29-vuotias Noor Alfallah. Eri mediatietojen mukaan pariskunta on seurustellut huhtikuusta 2022 lähtien.

Muun muassa Mirror ja TMZ kertoivat aiemmin, että Pacino olisi järkyttynyt raskausuutisesta ja vaatinut Alfallahilta isyystestiä. Pacinon kerrottiin olleen siinä uskossa, ettei hän voisi enää terveydellisten syiden vuoksi saada lapsia.

Lehtitietojen mukaan DNA-testi tehtiin, ja Pacino vahvistettiin isäksi.

Pacinon edustaja kertoi jo kuun alussa Daily Mailille, että huhut legendan ”järkyttyneisyydestä” olivat potaskaa.

– Hän ei voisi olla iloisempi. Ja hän on kyllä edelleen hyvinkin kyvykäs lisääntymään, lähde kertoi.

Pacinolla on ennestään kolme lasta kahden eri naisen kanssa.

Hänellä on 22-vuotiaas kaksoset Olivia ja Anton laulaja Beverly D’Angelon (s. 1951) kanssa. Tähden vanhin lapsi on 33-vuotias Julie Pacino, jonka hän sai näyttelyvalmentaja Jan Tarrantin kanssa.

Tuleva lapsi on Noor Alfallahin ensimmäinen. Page Sixin mukaan Alfallah työskentelee elokuva-alalla.

Alfallah on aiemminkin viihtynyt iäkkäiden maailmantähtien seurassa. Hän esimerkiksi seurusteli vuodet 2017–18 Rolling Stones -solisti Mick Jaggerin kanssa. Tuolloin Jagger oli 74-vuotias ja Alfallah 23-vuotias.

Vuonna 2019 Alfallah nähtiin myös toisen Hollywood-veteraanin Clint Eastwoodin, tuolloin 88, seurassa.

Suhdehuhut hän kiisti.

– Uskokaa pois, ei ole mitään suhdetta. Olemme perhetuttuja, Alfallah lausui tuolloin Daily Mailille.

Toinen suuri näyttelijä Robert De Niro, 79, on saanut elämänsä aikana seitsemän lasta. Tuorein tulokas saapui maailmaan kuluvan vuoden huhtikuussa.

Robert De Niro ja Al Pacino ovat pitkäaikaisia ystäviä ja kollegoja. Molempia yhdistää myös varttuneemmalla iällä hankitut lapset.

De Niro vitsaileekin Extra-julkaisun haastattelussa tulevista leikkihetkistä vauvojen kanssa.

– Aiotteko pitää yhteisiä leikkitreffejä, toimittaja kysyy De Nirolta.

– Hyvä kysymys. Lattialeikkejä, näyttelijä vastaa naurahtaen.