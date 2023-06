Suomalainen Anna kauppaa hienostotaloja Los Angelesissa – yllättävä piirre kaupanteossa

Näyttelijä-kiinteistönvälittäjä Anna Easteden näyttelee uudessa komediassa hurmaavan röyhkeää lätkävaimoa. Mikko Leppilampi on jääkiekkoilija, jonka ura on loppukierteessä. Juha Wuolijoen ohjaama sarja kuvattiin Los Angelesissa.

Viimeinkin hyvää suomienglantia ruudussa! Tällaiseen urotekoon yltävät Anna Easteden ja Mikko Leppilampi Ruudun komediasarjassa Los Angelesin kuningas.

Taito ei toki ole ihme, ovathan molemmat näyttelijät asuneet pitkään Yhdysvalloissa. Los Angeles on myös sarjan ohjaajan Juha Wuolijoen vanha kotikaupunki.

Nyt Enkelten kaupungin humuun otettiin mukaan myös Antti Luusuaniemi ja Kari Ketonen, ja paikan päältä napattiin joukko amerikkalaisia sivuosanäyttelijöitä. Syntyi monin tavoin poikkeuksellinen sarja, jota on inspiroinut – Teemu Selänne.

Teemu tekee sarjassa myös pienen cameo-roolin!

Eero Lahden (Mikko Leppilampi) ura on hiipumassa.

Mikko Leppilampi esittää jääkiekkoilija Eero Lahtea, joka yrittää selvitä ajasta urheilusankaruuden hiivuttua. Huippu-urheilijan ego on paisunut, eikä sitä nopeasti kutisteta. Alkaa myös ilmetä, ettei Eero koskaan aivan niin kirkas tähti ollutkaan, kuin hän itse luuli.

Suureen Amerikkaan lähtenyttä laivaa keikuttaa myös lätkävaimo Anni, jota esittää Anna Easteden. Luusuaniemi on agentin roolissa ja Ketonen näyttelee renttuystävää. Sarja alkaa asetelmasta, jossa Eero ja Anni ovat juuri eronneet.

Antti Luusuaniemi näyttelee urheilijan agenttia.

Käy nopeasti ilmi, että jos jollain on perheessä valta, on se juuri lätkävaimolla. Miltä näkökulma Anna Eastedenistä tuntuu?

– Tavalliselta ja normaalilta, Easteden nauraa Los Angelesin -kodistaan käsin.

– Olen asunut 23 vuotta Losissa ja tunnen todella paljon naisia, jotka eivät käy töissä vaan shoppailevat päivät. Täällä on ihan tavanomaista, että naiset suorastaan unelmoivat saavansa olla kotiäitejä. Ihmiset eivät ajattele, että se olisi naisen alistamista, vaan päinvastoin tila, jossa ei tarvitse käydä töissä, on ylempi ja tavoiteltu.

– Kyllä se aluksi tuntui oudolta, mutta kaikkeen tottuu. Sarjaa varten ei siis tarvinnut tehdä tutkimustyötä!

Easteden nautti kuvauksista ja suomalaistiimin kanssa ajanvietosta kotikaupungissaan.

– Mikon tunsin jo kaukaisemmilta ajoilta, kun tapasimme välillä juhlissa hänen asuessaan Los Angelesissa, mutta en ollut tehnyt työryhmäläisten kanssa ennen yhteisiä hommia. Antin ja Karin tapasin ensi kertaa nyt.

– Kaikki olivat ihania, ja kunnioitan Mikon työtä todella paljon.

– Asetelma oli hauska, kun osa tuli vieraaseen maahan ja kaupunkiin, joka minulle on koti. Sain olla hieman kuin matkaoppaana. Tiesin paikallisia juttuja ja sain usein vastata kysymyksiin siitä, mikä on ja ei ole normaalia.

– Annoin myös menovinkkejä, mutta itse en ehtinyt vapaa-ajanviettoon. Minulla on viisivuotias tytär, enkä käy juuri missään. Lapsi haluaa, että olen kotona, kun hän menee nukkumaan, ja niin haluankin olla.

Anna Easteden kuvattuna kotonaan Kaliforniassa 2019 puolitoistavuotiaan Everett-tyttärensä kanssa.

Easteden asuu miehensä, baseballvalmentaja Rob McKinleyn, kanssa Glendalen esikaupungissa.

– Juha Wuolijoen kanssa olen tavannut noin kymmenen vuotta sitten täällä Losissa ja itse asiassa hän on käynyt meillä saunomassa! Meillä on nimittäin sauna, jossa on jopa suomalaiset kiuaskivet. Tosin en sauno kovin usein, sillä kesällä ulkonakin on saunakelit.

Anna Easteden on kotoisin Tohmajärveltä, mutta maailma kutsui jo nuorena. Hän on asunut Yhdysvaltojen lisäksi muun muassa Tokiossa, jossa hän työskenteli mallina. Uran varrelle kuuluvat myös tv-mainokset, Playboy-kuvaukset, näyttelijänopinnot Chicagossa ja teatterilavat.

Eastedenillä on ollut rooleja esimerkiksi sarjoissa Miehen puolikkaat, Bones ja Päivien viemää. Suomessa hänet muistetaan vauhdikkaan Wipeout Suomi -kisailun juontajana. Hauskimman kuuloisiin rooleihin kuuluvat "pahvi-olutmalli", "golf-deitti" ja ”Lisa Kudrow’n vartalo".

Suomessa tehtyihin töihin kuuluvat muun muassa roolit sarjoissa Outo Kesä (2022) ja Harjunpää (2022).

Easteden on tehnyt mallintöitä Calvin Kleinille ja Dieselille ja tavannut VIP-klubeilla sellaisia tähtiä kuin Nicolas Cagen, Bruce Willisin ja Princen.

Varsinaisesta suuresta filmitaivaan tähteydestä hän ei haaveile.

– En enää, nuorempana enemmän. Olen nykyään älynnyt, kuinka kauheaa se elämä olisi. Hermot menisivät aika nopeasti, ja lapsenkin kanssa olen tullut paljon suojelevammaksi.

– Losissa on valtavasti loistavia näyttelijöitä, jotka ovat aivan tuntemattomia. Se on mystistä, mikä tekee tunnetuksi. Varmasti monen asian summa.

Anna kuvattuna Los Angelesissa vuonna 2007, jolloin hän oli mennyt naimisiin Rob McKinleyn kanssa.

Easteden käy edelleen koe-esiintymisissä, vaikkakin nykyään menetelmä on useimmiten kotona nauhoitettava self-tape.

Vaikka näyttelijän elämä näin hohdokkaalta kuulostaakin, on Eastedenin sydämen varastanut nyt aivan muu ala: kiinteistönvälitys!

– Rakastuin real estate -hommiin! On hupaisaa, että aiemmin mietin näyttelijäntöitä tehdessäni, että toivottavasti ehdin tehdä työt ennen seuraavaa tarjousta, niin nyt mietin, että vitsit, toivottavasti ei tule mitään hirveän hyvää taloa tarjolle.

– Olen aivan hurahtanut. On hauska neuvotella hintoja ja nähdä upeita asuntoja. Provikkapohjainen kiinteistönvälitys sopii hyvin näyttelijälle, joka on tottunut taloudelliseen epävarmuuteen.

– Minulla on koko ajan jotain myynnissä, ja tällä viikolla taitaa taas tulla kaupat.

Yhdysvalloissa näkyvät samat yhteiskunnan taloudelliset haasteet kuin muuallakin. Millaista on Eastedenin perheen arki?

– Itse en juuri seuraa uutisia. Minusta tuntuu, että negatiiviset uutiset luovat helposti synkempää ajankuvaa kuin mitä todellisuus olisi. Lainojen korot ovat korkealla ja ihmiset hermostuneita, mutta en oikein näe sitä. Myymäni asunnot menevät kaupaksi jopa ylihintaan.

Anna Eastedenin hahmon Annin tytärtä näyttelee amerikkalainen Ashley Keefe.– Oli hauskaa, kun Mikko Leppilampi puhui hänelle repliikkejään suomeksi, kuten käsikirjoitukseen kuului, eikä hän ymmärtänyt mitään, Easteden valaisi.

Elämä lapsiperheenä Yhdysvalloissa on silti hieman erilaista kuin Suomessa.

– Olen täällä varovaisempi. Kun lastenhoitaja lähtee lapsen kanssa puistoon, varoittelen aina, että vahdi koko ajan. Alueemme on rauhallista, mutta ryöstöjä voi tapahtua.

Easteden perheineen käy Suomessa kesäisin – myös tänä kesänä.

– Ensimmäisenä teen perinteiset: syön ruisleipää, karjalanpiirakkaa ja vähän salmiakkia. Tyttäreni tykkää kovasti Suomesta, ja koska puhun hänelle vain suomea, hän osaa kielen täysin.

– Ostin lipun Tohmajärvelle Katri Helenan konserttiin. Olen aivan innoissani!

Los Angelesin kuningas -sarja alkaa sunnuntaina 18.6. Ruutu+-suoratoistopalvelussa.

Ilta-Sanomat ja Ruutu kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Uusi Tv-lehti on kaupoissa! Lue tv- ja suoratoisto-ohjelmista lisää uudesta IS Tv-lehdestä. Lehti on myynnissä14.6.–20.6. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.

Tilaa Tv-lehti suoraan kotiisi täältä!