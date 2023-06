Kaipaatko loistavaa kauhujännityssarjaa? Tässä se on!

Aivan liian vähälle huomiolle jäänyt mysteerisarja From säilyttää uskottavuutensa ja käy jännemmäksi jakso jaksolta.

”From on tämän hetken paras tv-sarja, jota et katso.”

Yhdyn Collider-lehden mielipiteeseen täysin. From on loistava ja aliarvostettu jännityssarja, joka on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle.

Jo tummahenkinen alkutunnari, The Pixiesin sarjaa varten uudelleenlevyttämä Que Sera, Sera, kertoo, mitä on luvassa. Yliluonnollinen kauhumysteeri, joka upottaa katsojansa lonkeroihinsa.

C Moren esittämän sarjan tapahtumat sijoittuvat nuupahtaneeseen amerikkalaiseen maalaiskylään, josta ei pääse pois. Sinne saapuvat jäävät jumiin ikiajoiksi. Tylsäksi elämä ei kuitenkaan käy, sillä hämärän saavuttua kylän valtaavat oliot, jotka repivät kaikki löytämänsä ihmiset kappaleiksi. Hengen voi pelastaa vain talojen oveen kiinnitetty talismaani, jota hirviöt karttavat.

Pelko on läsnä joka ilta.

John Griffinin luoman Fromin taustalla ovat muun muassa Lostin tuottajat Jack Bender ja Jeff Pinkner. Pääosaa sheriffi Boyd Stevensia esittävä 59-vuotias Harold Perrineau muistetaan rooleistaan Lostissa (Michael Dawson) ja Kylmässä ringissä (Augustus Hill).

Perrineau paljasti Burn It Down: Power, Complicity, and a Call for Change in Hollywood -kirjassa saaneensa potkut Lostista pyydettyään tasa-arvoista kohtelua roolihahmolleen. Hänen mukaansa sarja keskittyi enemmän Jackin (Matthew Fox), Katen (Evangeline Lilly) ja Sawyerin (Josh Holloway) hahmojen ympärille. Hän on väittänyt, että sarjan pressikuvissa kaikki muut kuin valkoihoiset näyttelijät laitettiin takariviin.

Sheriffi Boyd Stevens (Harold Perrineau).

Perrineuta parempaa sheriffiä From-sarja ei olisi saanut. Sitä paitsi koko näyttelijäkaarti tekee uskottavaa työtä. Ehkä on yksi onnistumisen syistä, että varsinaiset tähtinäyttelijät uupuvat. Nimekkäin Perrineaun ohella on Eion Bailey, joka taas on tuttu Taistelutoverit (Band of Brothers) -sarjan laskuvarjojääkäri David Websterin roolista.

Tällä hetkellä Fromista esitetään toista kautta. Yleensä kauhusarjoilla ja -leffoilla on taipumus lässähtää lopuksi tai jäädä junnaamaan pitkitetyiksi tarinoiksi. Entä jos niin käy myös Fromille? Tietojen mukaan kolmas kausi on vahvistettu.

From on katsottavissa C More -suoratoistopalvelussa.