Kari Ketonen heitti paidan pois ja esitti Putinia – paljastaa nyt, mitä hän ajattelee tilanteesta

Tulevan Kurjen kirous -sarjan päätähti Kari Ketonen on aikoinaan näytellyt myös Vladimir Putinia. Hän pohtii IS:lle, voisiko Venäjän diktaattoria tuoda enää lauantai-illan viihdeohjelmaan hupihahmoksi.

Ensi keväänä Kari Ketonen saa olla päätähti.

Hän näyttelee pääroolin draamakomediassa Kurjen kirous, jossa sivuosia vuosikausiksi koluamaan jämähtänyt näyttelijä Aki Kurki lähtee selvittämään, mistä uran jämähdys johtuu.

Myös Kari Ketonen tunnetaan sivuosatekijänä – klassisimpana esimerkkinä ehkä Napapiirin sankarit -elokuvasarjan luihu sikailija Pikku-Mikko.

– Niin kai sitten! Ketonen kommentoi mainettaan sarjan kuvauksissa Helsingin Lauttasaaressa.

– Ei se ole täysin valittu maine. Mutta kyllä me (ohjaaja) Niklaksen (Lindgren) pohdittiin tarinaa mun näköisestä ja mua joltain osin muistuttavasta näyttelijästä. Että näin tää kai toimii, hän myöntää.

Kari Ketonen on näytellyt muun muassa Vladimir Putinia.

Yksi Ketosen muistettavimpia, joskin nykypäivästä katsoen kiistanalaisimpia sivurooleja on ollut Venäjän diktaattori Vladimir Putin.

Jos komiikan legenda Charlie Chaplin pelleili 1930-luvun lopulla Adolf Hitlerinä, pullisteli Ketonen macho-Putinina viime vuosikymmenellä niin Putouksessa kuin myöhemmin myös Iron Sky -elokuvissa.

– Eihän siinä ollut kuin että paita pois ja tiukka tuijotus. Putin ei juuri puhunut, paitsi supatti tulkin korvaan. Hän oli mysteeri silloin, ja näyttää siltä, että hän on sitä edelleen.

2010-luvun puolivälissä Putiniin suhtauduttiin huomattavasti ironisemmin kuin nykyään. Voisiko Venäjän itsevaltiasta tuoda enää lauantai-illan viihdeohjelmaan hupihahmoksi?

– Tietenkin konteksti on muuttunut. Mutta kysymys ei ole näyttelemisestä tai hahmosta sinällään, vaan kokonaisuudesta, Ketonen pyörittelee.

– Jos on hyvät perusteet ja hyvä tarina, on perusteltua näytellä mitä vain. Mikään henkilö ei ole tyhjiössä fiktiossakaan.

Ketonen ei siis ainakaan suoraan kiellä, etteikö häntä vielä saatettaisi nähdä Putinin hahmossa.

Antti Holma nähdään Kurjen kirous -sarjassa Kari Ketosen aisaparina.

Ketosen aisaparina uutuussarjassa nähdään pitkästä aikaa näyttelijäksi palaava Antti Holma. Hän esittää Aki Kurjen manageria.

– Me tutustuttiin etäisesti jo 20 vuotta sitten, mutta emme ole tätä ennen tehneet yhdessä mitään.

Kaksikko ystävystyi vuoden 2014 Putouksen alla. Ketonen kertoo, että suostutteli myös Holman kaudelle mukaan.

– Soitin Antille ja puhuin hänen kanssaan puolitoista tuntia. Hän ei luvannut. Kysyin, saanko soittaa huomenna uudestaan. Soitin, ja puhuttiin taas puolitoista tuntia. Sitten hän suostui!

Ketonen kertoi uudesta sarjasta IS:lle Helsingin Lauttasaaressa toukokuun lopussa.

Veijarikaksikko on viime aikoina kunnostautunut myös muunlaisissa viihdeohjelmissa.

Holma on vetänyt ohjelmia Mestarileipurit ja Haluatko miljonääriksi?. Ketonen taasen nähtiin fyysistäkin kanttia vaativassa armeijarymistelyssä Komppania Ketonen & Gustafsberg yhdessä ex-karhuryhmäläisen, tietokirjailija Harri Gustafsbergin kanssa.

– Totta, mehän olemme molemmat nyt myös reality-tähtiä, Ketonen naurahtaa viitaten Holmaan.

Hän lähti armeijakomentajaksi vilpittömästä mielenkiinnosta.

– Meillä on Harrin kanssa samanlaisia mielenkiinnon kohteita liittyen stressiin, hermostoon ja niiden liittyvien ilmiöiden ymmärtämiseen. Olen istunut Harrin kanssa kymmeniä tunteja autossa jaarittelemassa näistä asioista kuvausten välissä.

Ketonen on valmistunut psykoterapeutiksi vuonna 2007 ja on käynyt tutkintonsa turvin luennoimassa stressin ja autonomisen hermoston hallinnasta. Harri Gustafsberg taasen on filosofian tohtori, joka niin ikään työskentelee stressinhallinnan parissa.

