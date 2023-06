Tänään tv:ssä kaikin puolin surkea elokuva, jonka kuvauksissa Megan Fox ja Machine Gun Kelly tapasivat

Megan Fox on sanonut jääneens ulkonäkönsä vangiksi eikä pidä hänelle tarjotuista rooleista. Lauantaina nähdään rikoselokuva, jonka väitetään rikkoneen Megan Foxin avioliiton.

Machine Gun Kelly otti roolin Midnight in the Switchgrass -leffassa vastaan, koska kuuli Megan Foxin näyttelevän siinä.

Näyttelijä Megan Foxista tuli maailman seksikkäin nainen ensimmäistä kertaa vuonna 2008. Tittelin 21-vuotias Transformers-tähti sai miestenlehti FHM:n äänestyksessä.

– Megan Fox ansaitsee voiton. Hän on nuori, kuuma, nouseva tähti ja hänen seksuaalinen vetovoimansa on todellakin laittanut tämän vuoden listan uusiksi. Hänellä on upea tulevaisuus edessään, päätoimittaja JR Futrell sanaili.

Kun muu maailma ihaili Foxin ulkonäköä, tähti itse ei sitä arvostanut. Hän paljasti vastikään Page Six -lehdelle kärsivänsä kehodysmorfiasta eli ruumiinkuvahäiriöstä. Hän ei ole koko elämänsä aikana ollut tyytyväinen ulkonäköönsä.

– Kärsin kehodysmorfiasta. En näe itseäni samalla tavalla, kuten muut näkevät minut.

– En ole koskaan elämässäni rakastanut kehoani, en koskaan.

Megan Fox on kotoisin pikkukaupungista Tennesseestä ja uskonnollisesta perheestä. Kuva vuodelta 2004.

Näyttelijä kertoo olevansa loputtomalla matkalla oman kehonsa rakastamiseen ja sen hyväksymiseen.

Tv-lehden haastatteleman The Botched -sarjan kauneuskirurgin Paul Nassifin mukaan kehodysmorfia ajaa nuoria naisia kauneusoperaatioihin. Erityisesti some ja filtterit vääristävät kehonkuvaa.

37-vuotias Megan Fox saa usein rooleja, jotka vaihtelevat strippareista seuralaisiin.

Julkisuusvuosiensa aikana Fox on lipunut kohusta toiseen. Hän sai potkut Transformers 3 -elokuvasta haukuttuaan julkisesti ohjaaja Michael Bayta 2009. Foxin mukaan Bay käyttäytyi kuvauksissa kontrolloivasti ja vertasi ohjaajaa Hitleriin. Bay vakuutti, ettei suuttunut sanoista, mutta tuottaja Steven Spielberg vaati Foxin lähtöä.

– Se oli ehdottomasti urani heikoin hetki. Mutta ilman sitä en olisi oppinut läksyäni niin nopeasti kuin silloin. Minun olisi vain pitänyt pyytää anteeksi, mutta kieltäydyin. Olin silloin, 23-vuotiaana, liian itsetietoinen, Fox totesi myöhemmin Cosmopolitanille.

Fox on jäänyt ulkonäkönsä vangiksi Hollywoodissa. Vuonna 2016 hän valitti New York Times -lehdessä saamistaan rooleista.

– Naisille on tarjolla stereotypisia jäkättäjän, edustusvaimon ja seuralaisen rooleja... Minulle ei ole vielä tarjottu jäkättäjän rooleja, mutta saan paljon näitä ”kiinnostavan stripparin” rooleja. Tai ”hän on tosi hauska, mutta myös seuralaispalvelun työntekijä, mikä tekee siitä erittäin hauskaa”.

Leffarooliensa ohella nainen tunnetaan parisuhteistaan. Avioliitto Beverly Hills 90210 -näyttelijän ja lasten isä Brian Austin Greenin kanssa kaatui lopullisesti 2020.

Lauantaina Sub-kanavalla nähdään Midnight in the Switchgrass -rikoselokuva, jonka kuvausten uskotaan olevan syynä eroon. Fox tapasi kuvauksissa nykyisen miehensä räppäri Machine Gun Kellyn. Green kertoi myöhemmin podcastissaan, kuinka Fox ei ollut enää entisensä palattuaan kyseiseltä kuvausmatkalta.

Machine Gun Kelly halusi elokuvaan pelkästään siksi, että voisi tavata Foxin.

– Sain kuulla kohtaukseni olevan Megan Foxin kanssa ja sanoin ottavani roolin, hän kertoi The Drew Barrymore Show’ssa.

Suhteessa on riittänyt myös ongelmia.

Suhde on edennyt muutamassa vuodessa kihloihin asti, mutta parin onnen tiellä on ollut kuoppia. Alkuvuodesta heidän huhuttiin jo eronneen, mutta Fox kielsi pettämisjuorut.

Midnight in the Switchgrass esitetään lauantaina 17.6. Sub-kanavalla klo 21.00.