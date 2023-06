Tältä legendaarisen Housut pois! -elokuvan näyttelijät näyttävät nyt - yksi aiheutti käytöksellään skandaalin

25 vuotta on kulunut – ja Sheffieldin teollisuuskaupungin lanteenkeikuttajat palaavat uudessa, samannimisessä tv-sarjassa. Mitä kuuluu Housut pois! -porukalle nyt?

Brittikomedian muistetuimpiin kärkinimiin kuuluu lämminhenkinen Housut pois! (The Full Monty, 1997), jossa työttömät tehdasduunarit tempaisivat ankeassa pikkukaupungissa – nimittäin pöksynsä pois showlavalla.

Robert Carlyle on sarjassa edelleen Gaz, jolla nyt on teini-ikäinen lapsi.

Mutta pelastiko striptease tulevaisuuden? Nyt päästään näkemään jatko tarinalle. Rakastettu joukko palaa ruutuun Robert Carlyle etunenässä. Hän on Gaz, jolla nykyään on etääntynyt teini-ikäinen ja nolo työ.

Muita tuttuja ovat Dave (Mark Addy), Jean (Lesley Sharp), Horse (Paul Barber), Lomper (Steve Huison), Nathan (William Snape) ja Gerald (Tom Wilkinson).

Lisäksi nähdään nousevat tähdet Talitha Wing, joka esittää Gazin tytärtä, Dominic Sharkey, Natalie Davies sekä The Crown -sarjassa näytellyt Paul Clayton.

Alkuperäiselokuvassa keskityttiin yhteiskunnallisiin ongelmiin mutta erityisesti hulvattomien miekkosten tanssi-innostukseen. Elokuvassa suoritettiin aito ”full monty” eli strippauskeikan kuulu loppuhuipennus.

On kerrottu, että pääkuusikko lupautui vain yhteen esityskertaan, joten hetki kuvattiin elokuva-avustajien edessä kerrasta purkkiin.

Gazin tytärtä esittää Talitha Wing.

Uudessa sarjassa painotus on showhumun sijaan vankasti ihmissuhteissa, yhteiskunnallista eriarvoisuusteemaa unohtamatta. Mukana on musiikkiakin, kun uusi sukupolvi etsii paikkaansa sukupolvien kurjuuden jatkumossa – positiivisella asenteella.

Sarjassa on edelleen sympaattisuutta, buddyherkistelyä ja perhedraamaa. Erityisesti Robert Carlylen, Mark Addyn ja Paul Barberin charmi on visusti tallessa – ihania ukkoja!

Mitä Housut pois! -porukalle kuuluu nyt?

Robert Carlyle eläytyy elokuvan esitykseen 1997.

Robert Carlyle

Trainspotting-elokuvan (1996) tähtenä parrasvaloihin noussut Robert Carlyle sai Gazin roolista lisää bensaa uralleen. Skottinäyttelijä on esiintynyt lukemattomissa tv-sarjoissa ja elokuvissa, kuten elokuvissa The Beach, Kun maailma ei riitä, Angela’s Ashes, 28 Weeks Later ja Yesterday, jossa Carlyle esittää John Lennonia.

Hän oli mukana myös Trainspottingin jatko-osassa T2 sekä sarjoissa Once Upon a Time ja Cobra.

62-vuotias Carlyle on asunut perheineen pitkään Kanadan Vancouverissa. Hänellä on kolme lasta. Carlyle tunnetaan metodinäyttelijänä, joka ajaa bussikortin, jos roolihenkilökin on bussikuski, suostuu hammasimplanttiin hahmon ulkomuodon vuoksi ja muuttaa asumaan kuvauspaikalle.

Mark Addy on mukana sarjassa yhä Daven roolissa.

Mark Addy

Gazin parhaan ystävän Daven roolia esittävä Mark Addy muistetaan nykyään Game of Thrones -sarjasta. Hän esittää fantasiahitissä kuningas Robert Baratheonia.

Toinen tunnettu roolihahmo on Retu Kivinen elokuvassa The Flintstones – Viva Rock Vegas. Addy on kertonut, että hän luuli saaneensa käsikirjoituksen vahingossa ja kieltäytyi ensin. Hän ei millään uskonut voivansa päästä niin isoon rooliin.

58-vuotias Addy on esiintynyt myös tv-sarjoissa Still Standing ja Doctor Who. Hän on tunnettu radioääni BBC Radio 4:n poliisidraamoissa.

Housut pois! -elokuvaa seuranneiden Lontoon-vuosien jälkeen Addy asuu nyt kotikaupungissaan Pohjois-Yorkshiressä vaimonsa kanssa. Parilla on kolme lasta.

Tom Wilkinson näyttelee Geraldia.

Tom Wilkinson

75-vuotias Tom Wilkinson on kaartin paitsi vanhin myös menestynein näyttelijä. Oscar-ehdokkuuteen hän ylsi jo elokuvan Satimessa (2001) myötä, ja lisäksi hän loistaa esimerkiksi elokuvissa Rakastunut Shakespeare, Batman Begins, Tahraton mieli, Tyttö ja helmikorvakoru, Michael Clayton ja The Best Exotic Marigold Hotel.

Wilkinson avioitui näyttelijä Diana Hardcastlen kanssa, ja pariskunta on esiintynyt samoissa produktioissa, kuten Kennedyt-sarjassa. Heillä on kaksi tytärtä.

William ”Wim” Snape

Gazin Nathan-poikaa esittänyt Wim Snape on nykyään 38-vuotias. Hänet muistetaan muun muassa Justin Parkerin roolista Coronation Street -sarjassa sekä BBC-draamasta Gentleman Jack. Snape on esiintynyt myös Emmerdalessa ja Holby Cityssä.

Hän on porukasta luonnollisesti se, joka on eniten muuttunut: kasvanut aikuiseksi. Snape aikoinaan tunnusti hakeneensa Nathanin rooliin vain siksi, että saisi koulusta vapaapäiviä – kuusi viikkoa!

Snipe asuu vaimonsa ja pienen tyttärensä kanssa Manchesterissa.

Horsen roolissa jatkaa Paul Barber.

Paul Barber

Tämä Horse-lisänimen elokuvassa saanut legendaarinen näyttelijä on 72-vuotias. Hevosiin miehen ura liittyi jo ennen Housut pois! -komediaa: hän tuli tunnetuksi 1980-luvulla startanneesta Only Fools and Horses -sarjasta.

2000-luvulla Barber on näytellyt muun muassa elokuvissa Kaava 51 ja One Night in Istanbul sekä sarjoissa Casualty ja Chancer.

Barber viettää eläkepäiviä Essexissä eli työskentelee kaiken aikaa!

Tom Wilkinson (vas.), Steve Huison, Robert Carlyle, Mark Addy ja etualalla Wim Snape vuonna 1997.

Steve Huison

59-vuotias Steve Huison eli Lomper muistetaan Coronation Street -sarjasta, jossa hän esitti Eddie Windassia kolme vuotta. Hänet on nähty myös sarjoissa Emmerdale, Sydämen asialla, The Royle Family ja Scott & Bailey.

Yorkshiressa vaimonsa kanssa asuva Huison tunnetaan kuvataiteilijana, ja hän on pitänyt useita näyttelyitä.

Lesley Sharp näyttelee Daven vaimoa.

Lesley Sharp

Britannian luottonäyttelijä Lesley Sharp palaa Daven vaimon Jeanin rooliin. 63-vuotias näyttelijä on esiintynyt muun muassa sarjoissa Afterlife, Doctor Who ja Paranoid sekä Johnny Deppin kanssa elokuvassa From Hell.

Sharp on tuttu näky teatterilavoilla. Hän asuu Lontoossa miehensä kanssa ja heillä on kaksi poikaa.

Housut pois! -näyttelijät Golden Globe -juhlassa 1997. Hugo Speer on keskellä.

Mutta missä on Hugo Speer?

Hugo Speerin, 54, näyttelemä Guy muistetaan Housut pois! -joukon komistuksena, vaikka tanssitaidot olivat surkeimmasta päästä. 54-vuotias Speer on näytellyt muun muassa elokuvissa Deathwatch ja Kuningatar soturi sekä sarjoissa Isä Brown ja hänen laumansa ja Midsomerin murhat.

Nyt ura on kriisissä, sillä Speer hyllytettiin jatkosarjasta ”epäsopivan käytöksen” vuoksi. On kerrottu, että Speer kuljeskeli kuvauspaikan ympäristössä alasti ja koetti kutsua asuntovaunuunsa nuoren työntekijän. Speer on kiistänyt syytökset ja kertonut itse Housut pois! -fanien kohdelleen häntä tunkeilevalla tavalla jo vuosia.

Housut pois! -sarja alkaa keskiviikkona 14.6. alkaen Disney+-suoratoistopalvelussa.

Alkuperäinen Housut pois! -elokuva näkyy suoratoistopalvelu Disney+:lla ja esitetään Star-kanavalla sunnuntaina 11.6. klo 21.00.