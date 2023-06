Elokuvaohjaaja Olli Saarela sai sakkoja

Olli Saarela ajoi ilman voimassaolevaa ajokorttia.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi elokuvaohjaaja Olli Saarelan, 58, kulkuneuvon kuljettamisesta 30 päiväsakkoon.

Se teki hänen tuloillaan 390 euroa.

Saarela ajoi henkilöautoa ilman voimassaolevaa ajokorttia Helsingissä huhtikuussa 2021.

Saarela myönsi ajaneensa autoa, mutta ei kertomansa mukaan tiennyt olleensa ajokiellossa tapahtumien aikaan.

Helsingin käräjäoikeuden viime kuussa antama tuomio on lainvoimainen.

Saarela ei ollut ensimmäistä kertaa tekemisissä virkavallan kanssa. Hän on esimerkiksi uhkaillut aiemmin poliiseja nyrkkiraudalla.

IS kertoi viime vuonna Saarelan myös aiheuttaneen ongelmia vuokranantajille. Mies on viime vuosina asunut vuokralla helsinkiläisillä arvoalueilla, mutta jättänyt vuokranantajat nuolemaan näppejään. He ovat joutuneet karhuamaan vuokrarästejä ja purkamaan miehen kanssa solmittuja vuokrasopimuksia oikeusteitse. Maksamattomia vuokria oli ulosotossa kymppitonneja.

Olli Saarela on uransa menestysvuosina ohjannut suomalaisia elokuvaklassikoita, kuten Rukajärven tie, Bad Luck Love, Rölli ja metsänhenki sekä Harjunpää & pahan pappi.

Taideteollisessa korkeakoulussa Saarela on työskennellyt muun muassa elokuvaohjauksen professorina.