Jymy-yllätys: Sinkkuelämää-tähti palaa ikoniseen rooliinsa

Samantha Jones on täällä taas.

Sinkkuelämää-sarjasta tuttu Kim Cattrall palaa ikoniseen Samantha Jonesin rooliin, kertoo New York Post.

Lehden tietojen mukaan 60-vuotias Cattrall nähdään mukana Sinkkuelämää-jatkosarja And Just Like Thatin toisella kaudella. Sarjaa julkaisevan Maxin, eli entisen HBO Maxin, edustaja vahvisti Cattrallin paluun.

Lehti kertoo, että näyttelijän paluu pidettiin kuitenkin äärimmäisenä salaisena jopa sarjan tuotantotiimiltä ja muilta esiintyjiltä. Cattrall muun muassa kuljetettiin kuvauspaikalle tummennetuin lasein varustetulla katumaasturilla, jotta hänen henkilöllisyytensä pysyisi mahdollisimman pitkään piilossa kaikilta.

Mitään yksityiskohtia Cattrallin paluusta ei ole paljastettu, mutta joka tapauksessa kyseessä on jymy-yllätys. Näyttelijä tiettävästi vannoi jo vuosia sitten, ettei häntä nähdä Samanthana enää koskaan.

Sarah Jessica Parker ja Kim Cattrall eivät tule toimeen.

Cattrallin tähänastinen poissaolo jatkosarjasta juontaa juurensa kiivaaseen riitaan hänen sekä Sinkkuelämää-sarjan toisen tähden, Sarah Jessica Parkerin, välillä.

Vuonna 2018 Cattrall paljasti näyttelijöiden vaikeat suhteet, ja kuvaili Parkeria ”julmaksi”. Kun Cattrallin veli kuoli, Parker välitti Cattrallille osanotot, johon Cattrall vastasi, ettei Parker ole hänen ystävänsä.

Cattrall myös totesi, että Parker on ”ilkeä tyttö”, joka piiloutuu ”kivan tytön persoonan taakse”.

On huhuttu, että riita olisi alun perin syntynyt rahasta. Parkerille maksettiin Sinkkuelämää-tuotannoista enemmän kuin muille ja häntä pidettiin todellisena vetonaulana varsinkin sarjan alussa. Cattrall on kuitenkin kiistänyt väitteet.

Sekä alkuperäisen että jatkosarjan tuotannosta vastaava Michael Patrick King on muun muassa Daily Mailin mukaan kommentoinut, että Cattrall ei koskaan hyväksynyt Parkerin suurempaa roolia sarjassa, eikä päässyt porukkaan mukaan.

Jatkosarjassakin pääroolissa esiintyvä Parker on hänkin aiemmin laukonut, ettei hän halua Cattrallia enää mukaan. Parker ja King ovat kertoneet myös, ettei Cattrallia edes kysytty jatkosarjaan mukaan.

– En usko, että olisin hänen paluustaan iloinen, sillä hänen rooliaan kohtaan on olemassa liikaa erilaisia tunteita, joita hän on kertonut julkisuuteen, Parker sanoi Varietyn haastattelussa.