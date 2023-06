Radion suosikkiääni Jake Nyman menetti elämänkumppaninsa – kuulijat pistivät merkille muutoksen ohjelmassa

Jake Nyman aikoo nyt jäädä ihan oikeasti eläkkeelle. Tv-lehden Rakkaat radioäänet -juttusarjassa hän kertoo, miksi alkoi soittaa surullista musiikkia ohjelmassaan.

– Olin ehkä 14-vuotias, kun kuulin ensi kertaa Beatlesia, radiotoimittaja Jake Nyman muistelee.

Kipinä syttyi samantien.

Kohta hän hengaili kaiken vapaa-aikansa nuoruudenkaupunkinsa Hämeenlinnan ainoassa levykaupassa, mutta levyt jäivät hyllyyn, sillä rahaa ei ollut. Öisin hän otti peiton alle kaverikseen pienen matkaradion ja viritti sen Radio Luxemburgin taajuudelle.

– Isäni oli väkivaltainen juoppo, turpaan tuli useasti. Musiikki oli minun pakopaikkani.

Kun kesätöistä tuli elämän ensimmäinen tili, Nyman maksoi levykaupalle hengailuistaan ostamalla elämänsä ensimmäisen levysoittimen ja The Moody Bluesin esikoisalbumin The Magnificent Moodies.

Kun Nyman muutti Helsinkiin opiskelemaan Ateneumin keramiikkalinjalla, hän olikin kohta itse myyjänä levykaupassa. Tunnelin levyssä asioi paljon muusikoita, kuten Tasavallan Presidentti -yhtyeen Frank Robson. Asiakkaat tulivat tutuiksi.

Samoihin aikoihin Nyman pääsi soittamaan levyjä Helsingin yliopiston Eteläsuomalaisen osakunnan tilaisuuksiin.

Rockradio mullisti Ylen populaarikulttuuritarjonnan. Kuvassa toimittajat Jake Nyman (vas.), Hector eli Heikki Harma ja Heimo "Holle" Holopainen 1980.

Kun Yleisradion ainoa vakituinen populaarimusiikkitoimittaja Heikki Harma etsi itselleen kaveria. Robson vinkkasi Jake Nymanista, jonka ääntä kuultiin ensi kertaa eetterissä 13. marraskuuta 1972.

Pitkän radiouransa kohokohtina Nyman mainitsee Rockradion perustamisen vuonna 1980 ja Radiomafian perustamisen kymmenen vuotta myöhemmin.

– Meille sanottiin, että tuossa on uusi radiokanava, tehkää, rahaa on!

Nymanin tunnetuimpia ohjelmia vuosien varrella ovat olleet esimerkiksi Onnenpäivä, Jake Nymanin Popradio, Kovan päivän ilta ja Nousevan auringon talo. Kuuntelijoita on ollut hurjimmillaan jopa 900 000.

– Musiikkijournalismi radiossa on katoava laji.

Nyt Nyman seuraa kauhuissaan, miten toimitettujen musiikkiohjelmien määrä julkisen palvelun radiossa on romahtanut Rockradion perustamista edeltäneelle tasolle.

– Olen surullinen siitä, että musiikkijournalismi radiossa on katoava laji. Ohjelmien lakkauttaminen on vastoin Ylen sivistystehtävää.

Lohtua musiikki on tarjonnut nuoruuden jälkeenkin. Nymanin kolmesta lapsesta vain yksi on elossa, hän täyttää tänä vuonna 40. Kun kirjailija Sinikka Nopola kuoli 2021, Nyman menetti elämänkumppanin, jonka kanssa oli seurustellut 13 vuotta.

Työhön menetyksillä on ollut vain vähän vaikutusta.

– Sinikan kuoleman jälkeen sain palautetta, että miksi olet alkanut soittaa niin surullista musiikkia.

Jake Nyman ja Sinikka Nopola Linnan juhlissa 2011.

Nyman on aina kuunnellut tarkkaan popkappaleiden sanoja. Elämänkokemus on syventänyt monen biisin lyriikoita.

Oma äänilevykokoelma karttuu edelleen ja valtaa asuntoa, kun vanhoja ei raaski myydä uusien tieltä. Musiikin suoratoistopalveluissa Nymanilla ei ole käyttäjätilejä.

Rakastettu musiikkitoimittaja on ollut eläkkeellä vuodesta 2014. Kuulijat vain eivät ehkä ole sitä huomanneet, sillä työt ovat jatkuneet edelleen. Vuodenvaihteessa siihen saattaa tulla loppu, sillä Nyman harkitsee vakavasti ryhtyvänsä 73-vuotiaana ihan oikeasti eläkeläiseksi – ainakin melkein kokonaan.

– Joka päivä tulee mieleen biisi, jonka haluaisin soittaa radiossa.

Muistojen bulevardi Radio 1, ma–la klo 9.05 (Jake Nyman toimittajana keskiviikkoisin) & Elokuvamusiikin ilta, Radio Suomi ti 13.6. klo 18.02

