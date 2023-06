Ääriuskovaisen tv-perheen valheiden verkolla oli karmeat seuraukset – nyt sisäpiiri kertoo lasten käsittämättömästä kohtelusta

Duggarien tosi-tv-perheen salaisuuksiin paneudutaan uutuusdokumentissa. Ääneen pääsee myös perheen Jill-tytär, joka kertoo kuinka hänet painostettiin puolustamaan häntä hyväksikäyttänyttä veljeään.

Ääriuskovaisesta Duggarien tosi-tv-perheestä julkaistaan perjantaina Amazon Primessa paljastus­dokumentti, joka maalaa karun kuvan perheen elämästä. Shiny Happy People: Duggar Family Secrets -sarjassa heidän kuvaillaan eläneen kuin kultti ja salanneen perheessä tapahtuneet hyväksikäytöt, USA Today ja New York Post kertovat.

Yhdysvaltalaiset Jim Bob, 57,ja Michelle Duggar, 56,ponnahtivat julkisuuteen vuonna 2008, kun he päästivät TLC-kanavan kuvaamaan heidän ja perheen 17 lapsen arkea.

Tosi-tv-sarja 17 Kids and Counting oli jättihitti ja singahti samantien kanavan katsotuimpien sarjojen joukkoon. Sittemmin lapsia tuli lisää ja sarjan nimi muuttui muotoon 19 Kids and Counting.

Duggareilla on 19 lasta: Josh, Jana, John-David, Jill, Jessa, Jinger, Joseph, Josiah, Joy-Anna, Jedidiah, Jason, James, Justin, Jackson, Johannah, Jennifer, Jordyn Grace ja Josie.

Duggarit loivat itsestään mielikuvan iloisena ja onnellisena perheenä, jossa lapset kunnioittivat vanhempiaan ja noudattivat kuuliaisesti Raamatun sanaa.

Sitten kulissit murenivat vuonna 2015, kun amerikkalainen In Touch -lehti paljasti Duggarien Josh-pojan hyväksikäyttäneen teini-ikäisenä neljää siskoaan ja perheen alaikäistä lastenhoitajaa.

Duggarin suurperhe kuvattuna vuonna 2005.

TLC hyllytti perheen tv-sarjan, kun Josh tunnusti hiipineensä siskojensa huoneeseen yön pimeydessä ja kosketelleen heitä sopimattomasti. Joshia ei koskaan syytetty hyväksikäytöstä, vaan Duggarien kerrotaan käsitelleen tapahtuneen perheen kesken.

– Hän teki hyvin vakavia virheitä. Se pimeä ja vaikea aika sai meidät turvautumaan Jumalaan enemmän kuin koskaan, Jim Bob ja Michelle kirjoittivat tuolloin tiedotteessa.

Jim Bobin ja Michellen erikoisiin kasvatus­metodeihin paneudutaan uunituoreessa paljastus­dokumentissa. Duggarit ovat vannoutuneita äärikonservatiivisen IBLP:n (Institute of Basic Life Principles) oppien noudattajia.

Yhdysvalloissa liikettä on verrattu kulttiin ja lukuisat naiset ovat syyttäneet IBLP:n perustajaa Bill Gothardia hyväksikäytöstä.

– Hän (Gothard) uskoi, että kristittyjen perheiden pitäisi saada niin monta lasta kuin mahdollista, jotta he voivat vaikuttaa maailmaan Jeesuksen opeilla, dokumentissa kuvaillaan.

Jim Bob ja Michelle kuvattuna vastasyntyneen Johannah-tyttären kanssa 2005.

Liikkeen säännöissä naiset saavat pukeutua vain mekkoihin ja hameisiin, lapset saavat kuunnella vain tietynlaista musiikkia ja vanhemmat määräävät, keiden kanssa he viettää aikaa.

Liikkeen oppien mukaisesti mies on perheen pää ja hänen sanansa on laki.

– Ei haittaa, vaikka naisten ei tekisi mieli seksiä. Sanokaa miehellenne, että olette täällä häntä varten ja täytän tarpeesi, Michelle Duggar on jakanut avioneuvoja blogissaan.

– Päivä on voinut olla rankka lasten kanssa touhuamisesta, mutta olkaa käytettävissä sänkyhommiin.

Shiny Happy People: Duggar Family Secrets -sarjassa kerrotaan, että Duggarien lasten­kasvatuksen kulmakivi on Training Up a Child -teos (suom. Lapsen kouluttaminen), jossa esimerkiksi opastetaan, kuinka lasta lyödään viisi kertaa, jos tämä ei ole kuuliainen.

– Jos lapsi itkee liian lujaa ja on hysteerinen lyöntien jälkeen, niin odota. Pieni psykologinen terrorisointi on joskus tehokkaampaa kuin kipu, teoksessa opastetaan.

Duggarien serkku Amy Duggar King kertoo ohjelmassa todistaneensa kuritussessioita.

– He kutsuivat sitä ”rohkaisuksi”. Lapsen on tultava huoneeseen saamaan pientä rohkaisua, Duggar King muistelee dokumentissa.

Myös hyvin pieniä lapsia ”koulutettiin”. Eräässä IBLP-liikkeen noudattamassa tekniikassa viltille asetettua vauvaa rangaistaan, jos tämä yrittää kurottaa kohti viltin ulkopuolella olevaa esinettä.

– Tavoite oli rikkoa kapinallinen henki, joka heillä on ollut syntyessään, dokumentissa sanotaan.

Duggarit asuvat Tontitownissa, Arkansasissa. Perheen lapset ovat tai ovat olleet kotiopetuksessa, jossa on painotettu kristillisiä arvoja.

Uskonnollisen liikkeellä väitetään olleen myös eräänlaisia työleirejä, jossa lapset tekivät pitkää päivää ilman palkkaa. Duggarien perheystävä väittää dokumentissa, että Josh Duggar lähetettiin neljäksi kuukaudeksi Arkansasin Little Rockissa sijaitsevalle leirille, kun Jim Bob ja Michelle saivat tietää pojan teoista.

Kun poika palasi kotiin, isä vei hänet vielä poliisiasemalle, jossa hän ”sai hyvin ankaran puhuttelun”. Joshin teot salattiin aina vuoteen 2015 asti.

Synkän perhesalaisuuden paljastuttua yksi Joshin uhreista, hänen siskonsa Jill Duggar Dillard, antoi tv-haastattelun, jossa hän puolusti veljeään. Jill, 32, sanoo nyt dokumentissa, että isä painosti hänet kameroiden eteen.

Isä oli Jillin mukaan sanonut, että perheen tv-sarja saataisi ehkä pelastettua, jos tämä kertoisi tv:ssä antaneensa veljelleen anteeksi.

– En halunnut mennä tv-haastatteluun, mutta en ollut koskaan sanonut perheelleni ”ei”, hän kertoo.

Jill väittää dokumentissa myös, että vanhemmat pakottivat lapset tv-sarjaan, eikä kukaan lapsista saanut penniäkään 19 Kids and Counting -sarja tekemisestä.

Josh Duggar, 35, todettiin vuonna 2021 syylliseksi lapsipornon hallussapidosta ja hän sai yli 12 vuoden vankeusrangaistuksen.

Duggarin perheen lasten elämää on myöhemmin seurattu TLC-kanavan esittämässä tosi-tv-sarjassa Counting On. Duggarin perheestä siskokset Jill ja Jinger ovat kääntäneet selkänsä vanhempiensa opeille ja irtautuneet uskonnollisesta liikkeestä.

Jinger Duggar Vuolo, 29, on julkaissut kokemuksistaan Becoming Free Indeed -elämäkerran, jossa hän avautuu lapsuudestaan ääriuskovaisessa perheessä.

– Pelko oli iso osa lapsuuttani. Luulin, että vain pukeutumalla hameisiin ja mekkoihin voisin palvella Jumalaa. Rumpuja sisältävä musiikki, tietyt paikat tai vääränlaiset ystävyyssuhteet voisivat johtaa ongelmiin, Jinger on kertonut.

Hän on sanonut eläneensä jatkuvassa pelossa ja tehneen kaikkensa, ettei hän rikkoisi sääntöjä. Jinger on kertonut murehtineensa lapsena, voisiko hän esimerkiksi pelata joukkuepelejä vai olivatko nekin väärin.

– Mietin matkalla harjoituksiin, että voisin kuolla auto-onnettomuudessa, koska en tiennyt haluaako Jumala minun pysyvän kotona lukemassa Raamattua.