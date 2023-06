Love Is Blind -pari paljastaa kaaoksen suosikkisarjan kulisseista – hääpäivästä tuli raivostuttava soppa

Kaikki ei mennyt putkeen tosi-tv-häiden kulisseissa.

Netflixin suosittu Love Is Blind ohjelman alkuasetelma on mielenkiintoinen, sillä ohjelmassa yhteen yhytettävät sinkut tutustuvat toisiinsa, mutta eivät näe toisiaan. Keskusteluihin perustuvan vaiheen jälkeen he valitsevat itselleen kumppanin, jonka kanssa he haluaisivat mahdollisesti mennä naimisiin.

Osa pareista päätyy siis avioliiton satamaan televisiokameroiden edessä. Yksi tällainen pari oli Nick Thompson, 37, ja Danielle Ruhl, 29. Heidän mukaansa hääpäivänä kaikki ei sujunut kuin tanssi, uutisoi muun muassa People.

People viittaa kaksikon avautumiseen aiheesta Thompsonin Eyes Wide Open -podcastissa. Sittemmin eronneen parin molemmat osapuolet ovat sitä mieltä, että hääpäivään liittyi kummallisuuksia.

Lue lisää: Love is Blind -suosikkirealityssä mukana ollut tekee paljastuksia ohjelman kulisseista – nämä asiat yllättivät

Hääpäivään liittyi ex-parin mukaan elementtejä, jotka eivät välittyneet katsojille.

Kaksikon mukaan he työskentelivät päivätöidensä parissa hääpäivänään.

– Se oli todella ärsyttävää, että ohjelman tuottaja kysyi, mitä minulla oli mielessä. Mietin vain työtapaamistani ja sitä, että meillä oli töissä isoja asioita päätettävänä, Thompson muistelee.

Ex-parin mukaan häitä edeltäneeseen aikaan kuului tuotantoyhtiön kummallista toimintaa, joka selittää sen, että he joutuivat työskentelemään hääpäivänään.

– Me vietimme (aikaisemmin) ylimääräisiä vapaapäiviä. He (tuotanto) kertoivat, että hääpäivämme tulisi olemaan sunnuntaina. Kirjaimellisesti vain pari päivää aikaisemmin he ilmoittivatkin, että hääpäivämme olisi tiistai. Monet ystävistäni ja perheenjäsenistä eivät voineet ottaa lomaa, Ruhl kertoo.

Thompson ja Ruhl tapasivat ohjelman kuvauksissa keväällä 2021. He ehtivät olla naimisissa vuoden ajan.

Ohjelmaa tuottava Kinetic Contect -tuotantoyhtiö on kiistänyt pariskunnan syytteet huonosta kohtelusta kuvauksissa.