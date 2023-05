Diilin yllätyskäänne sekoittaa kilpailijoiden päät – he pääsivät finaaliin

Diilin 3. kauden finalistit selvisivät maanantain jaksossa.

Maanantaina Diilin kausi etenee kohti loppua, kun semifinaalijakso huipentui finalistien julkistamiseen. Kilpailijat suorittivat jaksossa pareittan tyky-päivät Jaajo Linnonmaan ravintolan työntekijöille.

Wenla ja Aki voittivat tehtävän, mutta Atte ja Tiina tarjosivat heille kovan vastuksen. Wenla ja Aki onnistuivat järjestämään muun muassa artisti Bessin yksityiskeikan.

Kaksikko pääsi näin ollen suoraan finaaliin. He ovat voitostaan onnessaan.

– Mitä tuolla äsken tapahtui? Aki kysyy Wenlalta heti tilanteen selvittyä.

– En mä oikeasti käsitä, Wenla vastaa hymyillen.

Finaalipaikkaansa iloitsemassa oleva kaksikko saa kuitenkin hetken päästä kokea totaalisen yllätyksen. Diilin johtoryhmällä on nimittäin yllätys kilpailijoille.

– Se mikä on mahtavin juttu, on se, että tällä kaudella meillä on mukana sellainen pikkuinen koukku. Eli tilanne on se, että tämän vuoden finaalitehtävä suoritetaan kolmihenkisenä, eli toinen teistä vielä jatkaa matkaa, Jaajo kertoo samaa aikaa johtoryhmään jääneille Atelle ja Tiinalle.

Kun Jaajo, Noora Fagerström ja Toni Lähde miettivät kolmatta finalistia, Atte ja Tiina ovat iloisen hämmentyneitä uudesta käänteestä.

– Siinä vaiheessa kun Jaajo ilmoitti, että tässä on pieni koukku, kyllä hämmennyin todella paljon. En varmaan hirveästi edes hengitellyt. Melkoinen käänne, Tiina sanoo.

Lopulta johtoryhmässä Jaajo ilmoittaa Tiinan pääsevän finaaliin.

– Olen tehnyt päätöksen puhtaasti siltä pohjalta, että olen miettinyt, kumpi olisi potentiaalisempi siihen tehtävään, mihin tässä nyt haetaan henkilöä. Ja sen takia Atte, sä saat nyt potkut, Jaajo toteaa.

Tiinan saapuminen yllättää Wenlan ja Akin täysin. Wenla huudahtaa kesken lauseen yllättyneenä nähdessään toisen vastustajansa.

– Me mennään kolmella finalistilla, Tiina kertoo heille.

Diili maanantaisin Nelosella ja Ruudussa klo 21. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.