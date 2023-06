Arnold Schwarzenegger järkyttyi muutoksesta ulkonäössään: ”Se on kauheaa!”

Poliisi-isänsä pieksemä Arnold Schwarzenegger haaveili tulevansa niin vahvaksi, ettei kukaan voisi häntä enää satuttaa. 75-vuotiaana hän on elänyt uskomattoman elämän nousten kaikkien aikojen kehonrakentajasta Hollywood-tähdeksi ja Kalifornian kuvernööriksi.

Vaikea lapsuus

Arnold Schwarzenegger syntyi itävaltalaisessa pikkukylässä Thalissa 30.7.1947. Lapsuus oli julma, sillä alkoholisoitunut ja natseihin kuulunut poliisi-isä Gustav kuritti Arnoldia ja suosi esikoislastaan Meinhardia.

Yhdysvaltoihin muutettuaan Schwarzenegger pysyi yhteydessä äitiinsä Aureliaan tämän kuolemaan asti, mutta ei ollut tekemisissä isänsä ja veljensä kanssa. Meinhard kuoli vuotta ennen isäänsä rattijuoppona 1971.

Kaikesta huolimatta Schwarzenegger on kuvannut lapsuuttaan voimaannuttavana. Hänestä tuli kehonrakentaja: iso ja vahva, jottei kukaan voisi enää satuttaa häntä. Tuoreessa Hollywood Reporterin haastattelussa Schwarzenegger palasi veljensä kohtaloon.

– Katsokaa veljeäni. Olimme vastakohdat. Hän oli heikompi ja koki saman kohtalon lapsuudessaan kuin minä. Hänestä tuli alkoholisti ja hän kuoli rattijuoppona auton rattiin. Mikä mursi hänet, teki minusta vahvemman. Siteeraan Nietzschea: Se mikä ei tapa, vahvistaa – ja hän kuoli.

Harva tietää, että Schwarzenegger tarjosi tukeaan veljensä 3-vuotiaalle pojalle Patrick Knapp-Schwarzeneggerille. Hän maksoi myöhemmin veljenpojan koulutuksen ja tarjosi asunnon tälle Los Angelesista. Tätä nykyä Knapp-Schwarzenegger on menestyvä viihdealan lakimies, jonka asiakkaisiin kuuluu enon ohella tähtiä Jackie Chanista Nicolas Cageen.

Kehonrakennus jA STEROIDIT

Muskelinäyttelijä Reg Parkia ihaillut Schwarzenegger löysi kehonrakennuksesta kutsumuksensa. Vuonna 1967 hänestä tuli 20-vuotiaana nuorin Mr. Universe -tittelin voittanut kehonrakentaja. Kaikkien aikojen tunnetuin kehonrakentaja voitti urallaan arvostetun Mr. Olympia -tittelin seitsemän kertaa (1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1980).

188-senttinen Schwarzenegger nosti penkistä eri lähteiden mukaan 226 kiloa.

Yhdysvaltoihin parikymppisenä muuttanut Schwarzenegger piipahti Suomessa ensi kertaa 1971 suomalaisen kehonrakennusalan mahtimiehen Tom Wrangen kutsumana. Mr. Olympia esitteli Stockmannilla Wrangen maahan tuomia bodaustuotteita ja veti tavaratalolle tuhansia uteliaita.

Schwarzenegger avautui vastikään Men's Health -lehdessä oman kehonrakennusuran aikaisesta aineiden käytöstään. Hän sanoo käyttäneensä oman kehonsa ulkopuolista testosteronia sekä dianabolia, joka on anabolinen steroidi. Hän toteaa, etteivät steroidit olleet hänen uransa huippuvuosina laittomia. Hän käytti niitä lääkärin valvonnassa. Schwarzenegger on huolissaan alasta tänä päivänä.

– Nyt ihmisiä kuolee. He kuolevat yliannostuksien vuoksi, eivätkä tiedä, mitä v*ttua he ovat tekemässä. Ja he kuuntelevat puoskareita. Jos minä haluan lääketieteellisiä neuvoja lailliselta lääkäriltä, menen Kalifornian yliopistoon tai Cleveland Clinicille, Schwarzenegger jyrähtää.

Schwarzenegger vetoaa nuoriin, jotta nämä eivät kohtelisi kehoaan väärin maineen ja mammonan toivossa.

– Kadut sitä myöhemmin – jokaista kertaa, kun olet väärinkäyttänyt vartaloasi.

Schwarzenegger on viihtynyt muidenkin naisten kuin entisen puolisonsa seurassa.

TÄHTINÄYTTELIJÄKSI

Filmitähteys oli ollut Schwarzeneggerin haave teinipojasta asti. Kun hän lopetti kehonrakennusuransa, tie Hollywoodiin oli auki. Schwarzeneggerin läpimurtorooli oli Conan – barbaari (1982).

Roolit olivat hyvin maskuliinisia ja lihaksikkaita, mutta Terminator muutti suunnan 1984. Mies kertoi Ylelle elokuvassa pääpainon olleen näyttelemisessä eikä kropan esittelyssä, minkä ansiosta hänen tähteytensä viihdebisneksessä pääsi kunnolla käyntiin.

Toimintatähden menestyselokuviin lukeutuvat muun muassa Predator – saalistaja (1987), Total Recall – Unohda tai kuole (1990), Terminator 2 – Tuomion päivä (1991) ja True Lies – Tosi valheita (1994).

Terminator-elokuva nosti Arnold Schwarzeneggerin tähtinäyttelijäksi, sillä leffassa hänen piti oikeasta näytellä – puolialastoman kroppansa esittelyn sijasta.

Kuvernöörivuosiensa (2003–2011) jälkeen Schwarzenegger palasi takaisin näyttelijäksi The Expendables 2 -elokuvassa (2012), jonka komeassa tähtikaartissa vanhentuneina palkkasotureina nähtiin muun muassa Bruce Willis, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme ja Dolph Lundgren. Schwarzenegger oli ollut mukana jo ykkösosassa The Expendables vuonna 2010.

Terminator: Dark Fate (2019) yhdisti Terminator 2:n päätähdet Schwarzeneggerin, Linda Hamiltonin ja Edward Furlongin.

Toukokuussa 2023 Netflix-ensi-iltaan tuli hilpeä toimintakomediasarja nimeltä Fubar, jonka pääosassa Schwarzeneggerin roolihahmo rymistelee CIA-agenttina.

Fubar on menestynyt Netflixissä.

Nolosti päättynyt Avioliitto

Schwarzenegger tapasi toimittaja Maria Shriverin Robert Kennedyn nimeä kantavassa tennisturnauksessa 1977. Shriver kuuluu Kennedyn klaaniin. Ex-presidentti John F. Kennedy ja Robert Kennedy ovat hänen edesmenneitä enojaan.

Pari seurusteli vuosia, kunnes avioitui 1986. Heillä on neljä yhteistä lasta: Katherine, Christina, Patrick ja Christopher. Vaimo seisoi vankkumattomasti miehensä rinnalla ja tuki häntä Kalifornian kuvernöörivuosina.

Arnold Schwarzenegger ja Maria Shriver ovat pysyneet ystävinä eronsa jälkeen. Heillä on neljä yhteistä lasta, joista kuvassa näkyvät Christina, Patrick ja Katherine.

Avioliitossa oli ongelmia ja huhuttiin myös toisista naisista. Schwarzenegger tunnusti CNN:n haastattelussa pettäneensä Shriveriä Brigitte Nielsenin kanssa 1980-luvulla. Vuonna 2011 erään terapiasession yhteydessä Schwarzenegger myönsi pettäneensä Shriveriä perheen kodinhoitajan kanssa ja saaneensa suhteesta lapsen. Shriver laittoi avioeropaperit vetämään, mutta asian viimeistely kesti lopulta kokonaiset kymmenen vuotta.

Avioeron jälkeen Shriver paljasti hakeutuneensa nunnaluostariin saadakseen olla hiljaisuudessa ja rauhassa.

Ex-pari on jatkanut ystävinä avioeron jälkeen. Schwarzenegger kertoi The Hollywood Reporterille, että heille pitäisi antaa Oscar-palkinto tunnustuksena eron hyvästä hoitamisesta.

– Avioero oli erittäin vaikeaa aluksi. Lopulta on vain jatkettava eteenpäin. Olemme Marian kanssa hyviä ystäviä ja ylpeitä tavasta, jolla kasvatimme lapsemme.

Tuoreessa Netflix-dokumentissa Schwarzenegger puhuu epäonnistumisistaan elämässään.

– Ihmiset muistavat menestykseni, mutta myös mokani... Se oli hyvin vaikeaa avioliitolleni ja lapsilleni. Olen aiheuttanut tarpeeksi tuskaa perheelleni ja joudun elämään sen kanssa loppuelämäni.

Avioeronsa jälkeen Schwarzenegger on löytänyt onnen fysioterapeutti Heather Milliganista, 49, jonka kanssa hän on seurustellut vuodesta 2013.

Heather Milligan vei Schwarzeneggerin sydämen. Pari on seurustellut vuodesta 2013.

Salalapsi

Kodinhoitaja Mildred Baena työskenteli Schwarzeneggerin perheelle liki 20 vuotta, kunnes jäi eläkkeelle kohun saattelemana 2011. Suhde talon isännän kanssa oli saanut alkunsa, kun muu perhe oli lomalla ja isäntä jäi kotiin kuvaamaan elokuvaa 1996. Vuotta myöhemmin syntyi poika Joseph Baena, jonka isäksi luultiin Baenan aviomiestä.

Baena piti lapsen poissa muiden silmistä, kunnes kävi poikansa kanssa työpaikallaan vuonna 2010. Ihmiset alkoivat kiinnittää huomiota pojan tuttuun ulkonäköön. Supina tavoitti myös Shriverin, joka lopulta kysyi suoraan Baenalta, onko Schwarzenegger lapsen isä.

Baena kuvaili Hello!-lehdelle murtuneensa kyyneliin siinä tilanteessa ja romahtaneensa maahan polvilleen. Hän myönsi itkien totuuden ja pyyteli anteeksi. Shriver purskahti myös itkuun ja pyysi naista nousemaan ylös. Koska Baena oli muutenkin jäämässä eläkkeelle, hän lupasi lähteä saman tien. Shriver kehotti jäämään lomapyhien yli.

Joseph Baena on tätä nykyä 25-vuotias kehonrakennusta harrastava näyttelijä. Hänen suhteensa kuuluisaan isäänsä on ollut mutkikas, mutta nykyään he ovat läheisiä ja pitävät hauskaa yhdessä.

Joseph Baenalla on nykyisin hyvät välit isäänsä.

– On sanottava, että suhteeni isäni kanssa vaati paljon aikaa kehittyäkseen läheiseksi ja sellaiseksi, että voin vitsailla hänen seurassaan tai keskustella hänen kanssaan mistä vain, Baena kertoi Sylvester Stallonen tytärten Sophie ja Sistine Stallonen podcastissa.

Baena nähtiin toukokuussa isänsä Fubar-sarjan ensi-illassa. Schwarzenegger kehui medialle olevansa iloinen poikansa tuesta tapahtumassa.

Kalifornian Kuvernööri

Viihdemaailma yllättyi, kun Schwarzenegger lähti mukaan Kalifornian kuvernöörikisaan ja voitti sen 2003. Hän työskenteli uudelleenvalintansa jälkeen kuvernöörinä vuoteen 2011 asti.

Vaimo Maria Shriver vastusti miehensä lähtöä politiikkaan.

Republikaani tuki virassaan tiukempaa asekontrollia ja pyrki rajoittamaan päästöjä globaalin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Schwarzeneggerin aikana osavaltio asetti Yhdysvaltain tiukimpiin lukeutuvia päästörajoitteita. Mies on jatkanut ympäristön puolesta kampanjointia poliittisen uransa jälkeen. Hän ei halua kritisoida hallitsevaa kuvernööriä, demokraattien Gavin Newsomia.

– Kaikki tehtävässä olleet tietävät, kuinka vaikeaa työ on. Kaikkia ei pysty miellyttämään. Ennen kuin hain kuvernööriksi, minua kannatti 80 prosenttia äänestäjistä. Sitten kun ilmoitin haustani, lukema tippui 43 prosenttiin ja puolet ihmisistä sanoivat, että hittoon koko mies, en aio katsoa hänen elokuviaan enää.

KUULUISA LAUSE

”I’ll be back.” Ne sanat Schwarzeneggerin roolihahmo Terminator lausui Terminator-elokuvassa (1984), kun ei päässyt poliisiasemalle. Seuraavaksi hän haki auton ja rysäytti sillä suoraan sisälle.

Näyttelijä takelteli I’ll-sanojen kanssa, koska hänelle olisi itävaltalaisena ollut luonnollisempaa sanoa I will be back. Se taas ei käynyt ohjaaja James Cameronille, joka käski vain hokemaan lausetta tarpeeksi kauan, niin hän poimii sieltä parhaimman.

– Elokuva ilmestyi, ja joku mies juoksi luokseni Keskuspuistossa. Hän pyysi sanomaan sanonnan. Ja viimeksi pari päivää sitten Aspenissa hotellin concierge tuli luokseni ja pyysi sanomaan saman. Joten niin se alkoi, ja tähän se on päätynyt.

Lause on seurannut Schwarzeneggeriä nämä vuosikymmenet, ja hän on myös käyttänyt sitä muissakin elokuvissaan ja politiikan sloganeissaan.

Identtiset kaksoset -näyttelijät Danny DeVito ja Schwarzenegger kyläilevät usein toistensa luona.

Sydäntä lähellä

Hulppeassa Brentwoodin huvilassa on tilaa jos jonkinlaiselle lemmikille. Schwarzenegger asuu siellä miniaasinsa Lulun, minihevosensa Whiskeyn, minipossunsa Schnellyn, yorkie Noodlen, leonberginkoira Schnitzelin ja alaskanmalamuutti Dutchin kanssa.

Ystävä Danny DeVito, jonka kanssa Schwarzenegger kuvasi Identtiset kaksoset -leffan (1988), käy usein visiitillä talossa. Hän kuvaili Insider-lehdelle eläinten vaeltavan tiluksilla vapaasti. DeViton mukaan eläimiä pyörii kaikkialla, ja ystävä rakastaa niitä suuresti.

Iso-Arska treenaa päivässä 1,5 tuntia.

Eläimet tulivat tutuksi sosiaalisessa mediassa, kun tähti julkaisi lemmikkiensä kanssa maaliskuussa 2020 videon, jossa toivoi ihmisten noudattavan koronarajoituksia ja pysyvän kotona.

Uusi koiranpentu on leonberginkoira ja nimeltään Schnitzel.

IKääntyminen

Seitsemänkertainen Mr. Olympia on yhä näyttävä ja vuorimainen näky, mutta 75-vuotiaana hän itse näkee kropassaan vain virheitä.

– Koko elämäni olen katsonut peiliin ja nähnyt parhaimman kehonrakentajan, mutta yhtäkkiä näen vain pelkkää kukkua. Se on kauheaa! On ryppyjä silmien alla, on ryppyjä rintalihasten alla. Ja sitten on tämä samperin möhömaha. Mistä ihmeestä se tuli? Vaikkei tämä ole miellyttävää, voin hyväksyä asian, hän letkautti Hollywood Reporterille.

Joka päivä kuntoileva ja pyöräilevä Schwarzenegger ei ole elämässään turvautunut kauneusleikkauksiin.

– Vuosia sitten kävin tapaamassa ikääntymiseen erikoistuneita asiantuntijoita yliopistossa ja kysyin, onko kehitetty mitään, mikä ehkäisisi ikääntymistä. Ei mitään, siinä se. Ainoa mitä voi tehdä, ovat perinteiset keinot. Voin kuolla aiemmin sikarienpoltteluni takia, mutta toisaalta tasapainotan asiaa syömällä terveellisesti ja urheilemalla.

Hän ei mieli eläkkeelle.

– Olen vielä tällä puolella nurmikkoa, mistä olen iloinen. Suunnitelmani on elää ikuisesti – ja vielä se näyttäisi toimivan.

Arnold-dokumenttisarja Netflixissä.

