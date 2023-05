Satakiloisten siskojen Tammy julkaisi uuden kuvan – fanit ihastelevat muuttunutta olemusta

Merkittävästi laihtunut Tammy Slaton julkaisi tavanomaisesta poikkeavan otoksen Instagram-tilillään.

Tammy Slaton (vas) on laihtunut merkittävästi.

Supersuositusta TLC:n Satakiloiset siskot -sarjasta tuttu Tammy Slaton julkaisi uuden kuvan, joka suorastaan hurmasi sarjan fanit.

Sarja seuraa Slatonin ja hänen siskonsa Amyn kamppailua huomattavan ylipainon kanssa. Viimeisimmällä tuotantokaudella Slaton saavutti painon, jolla hän sai pääsyn lihavuusleikkaukseen. Peoplen mukaan hän pudotti 325 kilosta 242 kiloon.

Kuuden kuvan sarjassa Slaton poseeraa aiemmista otoksistaan merkittävästi eroten ilman kaunistavia filttereitä, joita hän yleensä käyttää. Slaton on myös ottanut pois happiviikset, jotka hänellä on ollut jo vuosikausia.

Slatonin otokset ovat saaneet sekä sarjan fanit että Slatonin ystävät hihkumaan innosta kommenttikentässä.

– Olen niin ylpeä sinusta, tiivisti ytimekkäästi Slatonille laihdutusleikkauksen tehnyt lääkäri Eric Smith.

– Kaunista! Onnittelut terveysmatkasi johdosta, näytät mahtavalta ja olet stara, kommentoi tv-juontaja Sarah Fraser.

– Näytät mahtavalta, onnittelut. Kaikki kova työsi näkyy, kirjoitti puolestaan eräs fani.

Vaikka Slaton on yhä merkittävästi ylipainoinen, on hänen terveydentilansa jo parantunut selvästi.

Slaton muun muassa nähtiin hiljattain ensi kertaa vuosikausiin kävelemässä itse. Hän on aiemmin tarvinnut joko rollaattorin tai pyörätuolin apua liikkuessaan paikasta toiseen.

Siskosten lähipiiristä on kuitenkin kuiskittu, että Slaton olisi saattanut hiljattain valua takaisin huonoihin elämäntapoihinsa. The US Sun kertoi aiemmin toukokuussa, että hiljattain miehestään eronnut Tammy palasi eron jälkeen vanhoihin elintapoihinsa syöden epäterveellisesti ja polttaen tupakkaa.

– Tammy on palannut vanhoihin tapoihinsa. Hänen dieettinsä ei kiinnosta häntä, hän polttaa sähkötupakkaa, syö McDonaldsia säännöllisesti eikä yleisestikään pidä huolta itsestään, sisäpiirilähde tuolloin väitti.