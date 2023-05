Krista Kosonen taistelee meren kauhuja vastaan saksalaisessa jättisarjassa

Näyttelijätähti Krista Kososen kansainvälinen ura jatkuu uudessa saksalaisessa ekotrillerisarjassa.

Tv-lehti arvioi: Jännityssarja Pedot voisi olla kiihkeä selviytymisseikkailu, jossa koko maailma on vaarassa merten kauhujen edessä.

Yleensä rauhalliset valaat muuttuvat verta janoaviksi saalistajiksi.

Sarja alkaa tappajahaitunnelmissa, kun huomataan, että yleensä rauhalliset valaat muuttuvat verta janoaviksi saalistajiksi.

Säikähdysryöpytyksestä ei kuitenkaan ole kyse. Sarja on hitaasti kehittyvä meribiologidraama ja yllättävän pienen tuntuinen ollakseen Euroopan suurimpia draamatuotantoja.

Käsikirjoitus perustuu Frank Schätzingin romaaniin, jossa ihmiskuntaan kyllästynyt luonto iskee takaisin.

Suomalaisena vahvistuksena monikansallisessa tiimissä on Krista Kosonen, jonka roolihahmoon liittyvät inhottavat merenpohjamadot – ja eräs sarjan intiimeimmistä romanssikuvioista.

Kosonen puhuu niin englantia kuin ruotsiakin, ja hänen roolihahmonsa on tällä erää hillitty ja hallittu.

Sarjan on tuottanut Game of Thrones -menestyssarjan Frank Doelger, ja mukana on myös GoT-näyttelijä Rosabell Laurenti Sellers.

Ruotsalainen Alexander Karim esittää sarjassa Krista Kososen miesystävää.

Professori Lehmannia esittää Barbara Sukowa, Kososen heilaa ruotsalainen Alexander Karim ja biologiopiskelijaa Leonie Benesch (tuttu sarjoista Babylon Berlin ja The Crown).

Lisäksi kahdeksanosaisella ykköskaudella nähdään Joshua Odjick (Unsettled), Cécile de France (The New Pope), Sharon Duncan-Brewster (Sex Education), Takuya Kimura (2046), Takehiro Hiera (Giri/Haji) ja Jack Greenlees (Star Wars – The Last Jedi).

Roolihenkilöiden suuri määrä vaikeuttaakin saksalaisjohtoiseen yhteistuotantoon eläytymistä. Dialogin laatu vaihtelee ja vie usein jännitysterän.

Parhaimmillaan sarja on jaksolopetusten visuaalisissa cliffhangereissa, joissa meri näyttää mahtinsa.

Ekotrillerisarja Pedot alkaa sunnuntaina 28.5. Elisa Viihde Viaplay -suoratoistopalvelussa