Avatar 2 pyyhkäisi suosiossa Titanicin ohi. Quaritch-roistoa näyttelevä Stephen Lang kertoo IS:lle, mitä mieltä hän itse on konnan maineestaan.

Stephen Langin kuuluisin rooli on Avatar-elokuvien Quaritch-roisto. Avatar: The Way of Waterissa ketku hahmo palaa uudessa kehossa.

Lontoo

Fantasiaseikkailu Avatar: The Way of Water pyyhkäisi keväällä helmikuussa maailman­laajuisissa katsojaluvuissa kaikkien aikojen kolmanneksi tuottoisimmaksi Hollywood-elokuvaksi – ja pudotti samalla 1997 valmistuneen Titanic-elokuvan nelossijalle.

Maailmanensi-iltansa Avatar: The Way of Water sai viime vuoden joulukuussa.

Sekä Titanic että Avatar-elokuvat ovat James Cameronin ohjaamia ja kirjoittamia. Neljästä katsotuimmasta elokuvasta Cameronin hallussa on nyt kaikkiaan kolme: ykkösenä komeilee yhä 2009 ensi-iltansa saanut ensimmäinen Avatar. Välissä kakkosena on Marvel-seikkailu Avengers: Endgame (2019).

Avatar-elokuvien jättisuosio näkyy myös sarjan näyttelijöiden arjessa. Vaikka 70-vuotiaan Stephen Langin nimi ei soittaisikaan kelloja, monet tunnistavat hänen kasvonsa, joista tuli ensimmäisen Avatarin ansiosta synonyymi roistolle.

– Monet suhtautuvat minuun pahiksena, mutta en itse ota sitä turhan vakavasti, Lang kertoo IS Tv-lehdelle Lontoossa.

Lue lisää: Kommentti: Uusi Avatar on teknisesti ällistyttävä spektaakkeli – James Cameron teki kuitenkin virheitä, jotka taatusti jakavat faneja

Avatar-sarjan roisto Quaritch (Stephen Lang) saa uuden elämän na’vi-kehossa seikkailussa The Way of Water.

Siviilissä Lang on jämäkältä vaikuttava mies, jossa on sekä leppoisan tarinaniskijän että jämptin asiatyypin piirteitä. Kun raamikas mies astuu lontoolaisen hotellin huoneeseen, hän ottaa tilanteen heti haltuun terävällä tervehdyksellä.

Langin näyttelemä eversti Quaritch kuoli ensimmäisessä Avatarissa, mutta se ei estänyt hahmon paluuta: jatko-osassa rakastettu roisto palaa avatarina eli na’vi-kehoon siirrettynä ihmisen ja Pandora-planeetan alkuperäisasukkaan risteytyksenä.

Quaritchin tavoite on yhä sama: riistää Pandora-planeetan luonnonvarat.

Lang sanoo nauttivansa ohjaaja Cameronin kanssa työskentelystä – ehkä siksi, että Quaritchin roistohahmossa on hahmon luoneen Cameronin omiakin piirteitä.

– Kuvauksissa minulla ja Jimillä oli tapana vaihtaa ajatuksia koko kuvausryhmän kuullen. Siitä aiheutui purevia, hassuja, välillä räjähtäviäkin hetkiä. Tästä oli hyötyä hahmolleni, koska Quaritch on hyvin dominoiva tyyppi – mutta niin on myös Jim.

Avatar-elokuvat on ohjannut ja käsikirjoittanut James Cameron. Hänen käsialaansa oli myös 1990-luvun jättihitti Titanic.

Eräänä kuvauspäivänä Lang innostui ohjaajaa odotellessa lausumaan Hamletin kuuluisaa Ollako vai eikö olla -monologia. Yhtäkkiä sivusta kuului Cameronin karjaisu.

– Hän huusi, että mitä v***ua oikein teet, poika? Lang imitoi mylvimällä keuhkojensa täydeltä.

– Koko kuvausryhmä meni ihan hiljaiseksi. Huusin takaisin, että se en suinkaan ollut minä, joka tämän sonnan kirjoitti! Katsoimme toisiamme ja räjähdimme nauruun. Se vähän rauhoitti Jimiä, Lang naurahtaa.

Vaikka Cameronia pidetään Hollywoodissa vaativana ohjaajana, hän on saanut kehuja muiltakin elokuviensa näyttelijöiltä. Titanicissa pääosaa ja Avatar: The Way of Waterissa vesivaltakunnan matriarkka Ronalia näyttelevä Kate Winslet kehui Cameronia joulukuussa tämän luomien elokuvien vahvoista naishahmoista.

– Jim (Cameron) on loistava luomaan naisille hyviä rooleja, jotka eivät ole vain vahvoja, vaan myös merkittäviä ja tärkeitä. Fyysisesti he eivät ole vain sisukkaita vaan myös kykeneviä tekemään asioita, Winslet kehui IS:n haastattelussa.

Avatar-elokuvia on tulossa myös lisää: jo kuvattua kolmatta osaa kaavaillaan tällä haavaa ensi vuodelle, neljättä osaa vuodelle 2026 ja viidettä vuodelle 2028.

Avatar 2 -elokuva on katsottavissa suoratoistopalvelu Disney+:ssa keskiviikosta 7.6. alkaen.