Au pairien välit kiristyvät lomamatkalla – ”Tää on kyl ihan paska tilanne”

Au pairit lähtevät lomalle Kapkaupunkiin.

Ylen Au pairit sarjan uusimmalla kaudella Etelä-Afrikassa oleva nelikko matkustaa odotetulle matkalle Kapkaupunkiin.

Emmi-Lotan, Sebastianin, Emilian ja Aadan keskinäiset välit kiristyvät matkan aikana, mutta siitä huolimatta nelikko suuntaa kaupungin yöelämään.

– Meillä on au pairien kanssa niin kireä tunnelma koko ajan tai ainakin suurimman osan ajasta, Emilia kertoo kameroille.

Kireään tunnelmaan ei ainakaan tuo helpotusta yön erkanevat suunnitelmat. Emilia ja Aada päättävät lähteä kahta muuta aikaisemmin nukkumaan, mutta he heräävät kesken yötä väsyneissä tunnelmissa.

– Kuulin hirveätä semmoista koputusta tohon oveen, he kertovat.

Oven takaa löytyy humalainen Sebastian, joka ei pääse sisään asuntoon. Au pairien lomamajoituksessa tarvitaan avain siihen, että oven saisi edes sisäpuolelta auki. Asunnon ainoa avain on Emmi-Lotalla, joka ei ole saapunut vielä takaisin yön juhlinnan jälkeen.

– Sebastian ei pääse sisään ja me ei päästä ulos, koska Empulla on avaimet ja Emppu on jonkun äijän luona, ja kännykkä on sammunut, Emilia kertoo tilanteesta.

– Tää on kyl ihan paska tilanne, mieti, Aada toteaa perään.

Pian tilanne myös naurattaa au paireja, kun Sebastian istuu surkeana rappukäytävässä odottamassa, että Emmi-Lotta saapuisi takaisin asunnolle.

– Oli mielestäni todella paskamaisesti tehty, mutta hän kyllä huomasi virheensä ja pahoitteli, Sebastian kertoo käheällä äänellä seuraavana aamuna.

