Jouni Hynyseltä tuskainen avautuminen Vain elämää -ohjelman kulisseista – tilittää, mikä kuvauksissa on ”sietämätöntä”

Kotiteollisuus-yhtyeen nokkamies Jouni Hynynen avaa Instagramissa mietteitään siitä, mikä Vain elämää -ohjelman kuvauksissa on hänestä ikävintä.

Jouni Hynynen on yksi uusista Vain elämää -tähdistä.

Vain elämää -suosikkisarjan kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä Satulinnassa. Uudella kaudella mukana ovat jo aiemmin sarjassa nähdyt konkarit Anna Puu, Ellinoora, Robin Packalen ja Virve Rosti sekä ensi kertaa ohjelmaan osallistuvat Janna, CMX-yhtyeen solistina tunnettu A.W. Yrjänä, Kotiteollisuudesta tuttu Jouni Hynynen ja Gasellit-yhtyeen Hätä-Miikka.

Artisteista etenkin Jouni Hynynen on ehtinyt julkaisemaan kuvauksista jo liudan somevideoita, joissa hän kertoo kuvausten etenemisestä.

Torstaina julkaistussa päivityksessä Hynynen tuskailee Vain elämää -kuvausten aikataulua ja sitä, että hänen on valittava kuvausvaatteita.

Hynynen esittelee Instagram-videollaan huonettaan ja kertoo, mitä kaikkea hänen pitää aamulla tehdä.

– Siellä on sukat tuulettumassa ja ihmisten lyriikkaa, jota pitäs opetella, Hynynen juttelee kameralle.

– Täällä on aika sietämätön tää... muusikko aloittaa ja jatkaa sitten.

– Ja vaatteita pitäs katsella. Jouni käyppäs katsomassa itselles jotain vaatteita. Kiinnostaa kuin kilo paskaa! Hynynen tuskailee.

Hän jatkaa kuvausten aikataulusta avautumistaan.

– Mene maskiin, pistetään sinun hiukset. Kiinnostaa vitusti! Mene soundcheckiin. No se kiinnostaa vähän enemmän. No ei siinä, katsellaan sit näitä vaatteita, hän päättää avautumisensa.

Hynysen vaatekriiseily on herättänyt hilpeyttä muusikon someseuraajissa. Kommenteissa ehdotetaan, että Hynynen laittaisi pieruverkkarit ylleen kuvauksiin.

– Mee alasti, kommenteissa myös ehdotetaan.

Syksyllä televisiossa esitettävän Vain elämää -kauden artistikattaus on aiheuttanut jo etukäteen puheita, sillä nyt Satulinnaan astelleiden artistien joukossa on myös Kotiteollisuus-yhtyeen nokkamies Jouni Hynynen, joka on aiemmin esittänyt inhonsa ohjelmaa kohtaan.

Hynynen on kertonut kieltäytyneensä, kun häntä pyydettiin ohjelmaan vuonna 2019. Ylen mukaan Kotiteollisuuden keulamies pohti asiaa kuukauden katsoen sarjan vanhoja jaksoja.

– Minulle tuli ällö olo siitä. Ajattelin, että en pysty menemään tuonne. Myöskään se mukana ollut porukka ei tuntunut oikealta, Hynynen kertoi Ylelle.

Kotiteollisuus-yhtyeen nokkamies on aiemmin sanonut, ettei pidä Vain elämää -ohjelmasta.

Ilta-Sanomille Hynynen kommentoi myöhemmin, että Vain elämää on hänen mielestään ainoa ohjelma, jonka kautta omaa musiikkiaan voi saada markkinoille.

– On hienoa, että ihmiset saa julki tekemäänsä musaa, mutta nykyisin se tapahtuu vain tuollaisen ohjelman kautta. Se on vähän väärin. Musan pitäisi puhutella ihmisiä jonkun muun kanavan kautta kuin television.

Aiemmat puheensa tiedostaen mies on julkaissut Instagram-tilillä faneilleen tiedoksiannon tilannetta koskien.

– Eli meitsi lähtee sinne Vain elämää -hommaan. Myin sieluni, rokkari toteaa.

– Nyt tuntuu ensimmäistä kertaa näitä musahommia tehdessä, että iskä lähtee töihin, hän jatkaa.

Hynynen on julkaissut toisenkin videon, jossa hän kertoo ensimmäisen soundcheckin olevan takana.

– Jännitti niin saatanasti. Mutta kyllä se sitten asettui. Ehkä tää tästä. Yllättävän kivaa! mies myhäilee.