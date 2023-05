Suosikkiohjelma Amazing Race tulee viimein Suomeen! Mukana 12 julkkistiimiä

Tv-kanava Nelonen julkisti torstaina syksyn ohjelmistonsa. Mukana on kaksi Suomeen ensi kertaa rantautuvaa kansainvälistä hittiformaattia.

Amazing Race -kisaa on tehty Yhdsyvalloissa jo vuosien ajan. Nyt sarja rantautuu viimein myös Suomeen.

Suosikkisarja Amazing Race rantautuu viimein Suomeen. Sarja nähdään syksyllä Nelosella ja sen juontaa Heikki Paasonen.

Yli 20 vuotta maailmalla menestystä niittänyt viihdeohjelma vie 12 julkisuudesta tunnettua kahden hengen tiimiä seikkailulle ympäri maailmaa.

Osassa pareista molemmat kisaajat ovat katsojalle ennestään tuttuja, toisissa taas julkisuudesta tuttu kilpailija kisaa yhdessä vähemmän tunnetun läheisensä kanssa.

Amazing Race Suomi asettaa osallistujat suuren haasteen eteen, sillä pareista ei ole aavistustakaan siitä, mitä matka tuo tullessaan.

Ennen maaliviivaa he suorittavat tehtäviä eri puolille maailmaa suuntautuvilla etapeilla. Jokainen etappi sisältää niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin voimavaroja vaativia tehtäviä, joita suoritetaan joko yksin tai yhdessä parin kanssa.

Amazing Race Suomen kuvaukset starttaavat heinäkuussa Helsingistä. Pitkin matkaa osa pareista putoaa pois, ja vain yksi pari voi voittaa koko kisan ja 30 000 euroa.

Yhdysvalloissa Amazing Race -sarjaa on tehty jo 34 tuotantokautta. Ohjelmaa on esitetty tv:ssä myös Suomessa ja se on saanut vuosien varrella kulttimaineen.

Ohjelman amerikkalaisversion rahapalkinto on peräti miljoona dollaria.

Amazing Racen lisäksi Suomeen rantautuu myös toinen kansainvälinen formaatti The Traitors eli Petolliset, jonka suomalaisversiota juontaa Christoffer Strandberg.

Petolliset on psykologinen kamppailu Petollisten ja Uskollisten välillä. Nelosen tiedotteen mukaan kisa on murhamysteeri, jossa kukaan ei voi luottaa mihinkään.

Christoffer Strandberg juontaa uutta Petolliset-sarjaa.

18 tunnettua kilpailijaa suorittaa Strandbergin johdolla yhtenä joukkona vaativia tehtäviä ja kerää hopeaharkkoja voittopottiin. Pelin aikana kilpailijat kohtaavat epäilyksiä, petoksia ja dramaattisia pudotuksia, sillä heidät on jaettu Uskollisiin ja Petollisiin. Katsojien lisäksi vain kukin kilpailija yksin tietää kumpaan leiriin hän itse kuuluu.

Vain joko Petolliset tai Uskolliset voivat voittaa pelin ja 25 000 euroa.

Nelosen syksyn ohjelmistoon kuuluvat myös muun muassa Suomen huutokauppakeisari, josta tv:ssä nähdään jo 16. tuotantokausi. Lisäksi luvassa on uudet kaudet muun muassa Selviytyjistä, Temptation Islandista ja Vain elämää -musiikkiohjelmasta.

Paluun tekee Duudsonit tuli taloon -sarja, jossa Jukka Hildén, Jarno Laasala, Jarppi Leppänen ja HP Parviainen vierailevat haasteiden keskellä olevien perheiden luona ympäri Suomea.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.