Veronica Verho paljastaa, millaista Love Island -sarjan kuvauksissa on oikeasti – tätä tv-katsojat eivät näe

Sometähti ja mediapersoona Veronica Verho nähdään taas suositun Love Island Suomi -ohjelman juontajana.

Jos Veronica Verhon, 27, pitäisi itse osallistua rakkausrealityyn, se olisi ehdottomasti Love Island Suomi.

– Ehkä siksi juuri se, koska se on mun arvojen mukainen. Alkoholilla ei ole isoa osuutta, mikä on tärkeää. Lisäksi kaikki edellisten kausien tyypit ovat olleet tosi ihania, Verho kertoo IS Tv-lehden haastattelussa.

Rohkeutta ja ystävien tukea osallistuminen silti vaatisi.

Verho nähdään kuitenkin tuttuun tapaan ohjelman juontajana. Vapailla markkinoillakaan Youtubesta alun perin tunnetuksi tullut mediapersoona ei ole, vaan hän on menossa naimisiin Sohvaperunat-ohjelmasta tutun Juhani Koskisen kanssa kesällä 2024.

Kyseessä on realitysarjan suomiversion neljäs tuotantokausi, jonka kuvaukset alkavat kesäkuun alussa Espanjassa. Ohjelmaa esitetään reaaliajassa, ja uusi jakso nähdään kuutena päivänä viikossa, maanantaista lauantaihin.

Verhon mielestä Love Island Suomi eroaa muista kaltaisistaan myös siinä, että sen kilpailijat tuntuvat todella haluavan löytää rakkauden.

– Esimerkiksi yksi näistä tulevista saarelaisista oli vastannut kysymykseen, että vaimoa, kun häneltä oli kysytty, mitä haet tältä ohjelmalta. Mä olin ihan, että that’s it! Toivottavasti vaimo odottaa siellä.

Seitsemän viikkoa kestävässä ohjelmassa joukko sinkkuja asuu yhdessä isossa merenrantavillassa ja muodostaa keskenään pareja.

Luottoparia tai vispilänkauppaa ilman jäävät putoavat pois ohjelmasta.

Katsojat voivat vaikuttaa sarjan käänteisiin mobiilisovelluksen kautta. He päättävät myös lopulta voittajaparin, joka joko jakaa tai menettää 25 000 euron voittopotin. Vaihtoehtoisesti toisella osapuolella on myös mahdollisuus lähteä yksin rahasumman kanssa.

Ohjelma perustuu brittiläiseen formaattiin. Kotimaassaan se on noussut melkoiseksi ilmiöksi – aika ajoin jopa katsotummaksi sarjaksi kuin ikisuosikki Emmerdale.

Useat brittiversiossa esiintyneet työllistävät itsensä ohjelman jälkeen sosiaalisen median vaikuttajina ja tienaavat suuria summia yhteistöillä.

Stand up -koomikko Tomi Haustola on käsikirjoittanut muun muassa Noin viikon uutisia, Suurmestaria ja Stadi vs. Lande -ohjelmia.

Temppareista tuttuja märkiä ja villejä bileitä Love Island -huvilalla ei nähdä. Silloin tällöin asukkaat saavat pari lasillista kuoharia tai viiniä.

Sen sijaan ohjelma koostuu asukkaiden välisistä keskusteluista, visuaalisesti näyttävistä treffeistä, leikkimielisistä kilpailuista ja jännittävistä parinvalintailloista.

Huvilalle saapuu myös ripotellen uusia sinkkuja sotkemaan vanhoja kuvioita.

Formaatissa kohtausten välissä tapahtumia selostetaan katsojalle humoristisella tyylillä. Love Island Suomen neljännellä kaudella kuullaan uutena kertojaäänenä stand up -lavoilta ja Tiktokista tuttua koomikkoa Tomi Haustolaa.

Aina välillä juontaja Veronica Verho astelee villalle hidastetusti tyylikkäässä asussa musiikin soidessa kertomaan asukkaille uusimmat juonenkäänteet.

Miltä Verhosta on tuntui hypätä formaatin dramaattiseen juontajan rooliin?

– No piti mun vähän siihen itseäni psyykata. En siis kävele kadulla sillä tavalla!

– Mutta joo, tietysti jännitti paljon ensin ja astuin isoihin saappaisiin, niin sekin teki siitä entistä jännittävämpää.

Love Island Suomi -ohjelman kaksi ensimmäistä kautta juonsi Miss Suomena ja radiojuontajana tunnettu Shirly Karvinen.

Realitysarjoja kuvatessa on tavallista, että kilpailijat menevät ”kuplaan”, jossa ihmissuhteet syvenevät nopeasti ja kuvauksissa vietetty aika tuntuu ikuisuudelta.

Vaikka Verho ei saa viettää kuvausten ulkopuolella aikaa kilpailijoiden kanssa, hän kertoo myös ajautuvansa mukaan Love Island -kuplaan.

– Katson itse aina myös kaikki sarjan jaksot, että tiedän missä mennään. Minun tehtäväni ei ole kuitenkaan kommentoida tapahtumia, vaikka mä haluaisinkin. Heistähän tulee mielessäni mulle kuin ystäviä.

Kilpailijat yrittävät välillä udella Verholta myös ulkomaailman kuulumisia, koska he eivät saa käyttää puhelimiaan villalla oloaikanaan.

– Mutta en kommentoi mitään, koska en halua sekoittaa heidän päitään.

Kuplautumisen lisäksi realitysarjan kuvauksissa yllättävää Verhon mukaan on kameroiden määrä.

– Se on käsittämätöntä kuinka paljon niitä on. Koska normaalistihan on vain kameramiehiä, mutta siellä on myös ne robottikamerat, jotka liikkuvat koko ajan. Niihin kyllä tottuu. Olisi kauheaa, jos niitä joutuisi koko ajan miettimään.

Verho aloitti videobloggaamisen jo alaikäisenä ja oli yksi Suomen ensimmäisistä Youtube-tähdistä. Someuran myötä hän aloitti radiojuontajana NRJ-radiokanavalla, juontaen ensin aamuohjelmaa ja sitten The Verho Show -ohjelmaa iltaisin.

Love Island Suomen lisäksi Verho on toiminut juontajana Posse-viihdeohjelman uusimilla kausilla sekä Huippumalli haussa -ohjelmassa viime vuonna.

Verho luotsasi myös Suomen yhtä suosituinta podcastia, Poks-podcastia yhdessä Sita Salmisen kanssa.

Kilpailijan roolissa hänet on nähty Tanssii tähtien kanssa - ja Selviytyjät -ohjelmissa.

27-vuotiaalle juontokokemusta on kertynyt jo melkoisesti. Toisaalta Verho kokee vasta harjoittelevansa.

– Mutta hyvin on mennyt treenit, hän lisää.

Juontotyöt tuntuvat omalta, riippuen kuitenkin ohjelmasta. Verho kertoo kieltäytyneensä myös monesta työtarjouksesta. Hänelle on tärkeää, että ohjelma on omien arvojen mukainen, ja että hänellä on siihen jotain annettavaa.

Tulevalle työreissulle Espanjan auringon alle juontaja aikoo ottaa mukaan tulevan aviomiehensä Juhani Koskisen, sekä heidän kaksi mäyräkoiraansa Matin ja Tepon.

Koirien kanssa ensi kertaa lentäminen jännittää, ja Verho kertoo rentoutuvansa täysin vasta, kun kone on turvallisesti laskeutunut.

– Odotan sitä, että pääsen rannalle juoksemaan koirien kanssa, syömään Pil pil -katkarapuja ja juomaan ehkä lasin punaviiniä.

Verho lisää nauttivansa yksinkertaisista asioista ja elävänsä melko samanlaista arkea Suomessakin.

– Mutta onhan se kaikki vähän romanttisempaa siellä Espanjassa!

Love Island Suomi maanantaina 5.6. alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla klo 22.35

