Tummaihoinen Pieni merenneito aiheutti somemyrskyn – 23-vuotias tähti paljastaa IS:lle, mitä siitä ajattelee

Historiallisen Disney-roolin tekevä Pieni merenneito -tähti Halle Bailey kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, miten hän estää satuttavien kommenttien pääsemistä ihonsa alle.

R&B-laulaja Halle Baileyn valinta Pienen merenneidon Arielin näyteltyyn rooliin on herättänyt voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan.

Näyttelijä ja laulaja Halle Bailey tekee perjantaina elokuvahistoriaa Pienen merenneidon uudessa näytellyssä versiossa.

Disney-elokuvien pitkässä, 1930-luvulla alkaneessa jatkumossa Bailey on vasta toinen musta Disney-prinsessa – ja ensimmäinen 14 vuotta sitten ensi-iltansa saaneen animaatioelokuvan Prinsessa ja sammakko jälkeen.

Historiallinen rooli on tyrkännyt 23-vuotiaan r&b-laulajan silti somemyrskyn keskelle.

– Olen kehittänyt erilaisia keinoja suojata itseäni somehyökkäyksiltä, Halle Bailey kertoo nyt videopuhelussa Ilta-Sanomille.

Uusi Pieni merenneito ei nimittäin ole mikä tahansa elokuva: se on uusi tulkinta jättimenestykseksi kohonneesta alkuperäisestä Pienestä merenneidosta (1989). Tanskalaisen H. C. Andersenin klassikkosatuun perustuva animaatio palautti aikoinaan Disneyn maineen laadukkaiden animaatioelokuvien tekijänä.

Kun uusi Ariel paljastettiin syksyllä 2019, monet faneista ylistivät Disneytä rohkeudesta valita rooliin tummaihoinen näyttelijä. Siihen asti Ariel tunnettiin lähinnä valkoihoisena prinsessana räiskyvän punaisine hiuksineen.

Äänekkäiden kehujen rinnalla on kuitenkin nähty myös äänekäs vastakampanja #NotMyAriel (suom. ”ei minun Arielini”), jonka satuttavista hyökkäyksistä Baileykin on saanut osansa. Hän arvelee monien ikäistensä ajattelevan, että someen voi perustaa millaisen tilin tahansa ja sanoa siellä mitä tahansa.

– Mutta sanoilla on aina voimaa, hän muistuttaa.

Lue lisää: Tummaihoisen näyttelijän valinta Pienen merenneidon päärooliin nostatti someraivon – Disney jyrähti kritisoijille

Halle Bailey sai Pienen merenneidon roolin ollessaan 18-vuotias. Ohjaaja Rob Marshallin mukaan Baileyssä oli tarvittava määrä eteerisyyttä, intohimoa, voimaa ja tunnetta.

Lontoossa videoyhteyden toisessa päässä istuu silti onnellisen näköinen tähti. Ulkonäköasioista puhuessaan Bailey pysyy rentona, mutta asettelee sanansa tarkoin. Vaikka Ariel on hänen näyttävin roolinsa näyttelijänä, hän ei ole julkisuudessa ensimmäistä kertaa.

Siskonsa Chloen kanssa Bailey tekee musiikkia Chloe x Halle -nimellä ja yhteistyötä muun muassa Beyoncen kanssa. Kaksikolla oli neljän kauden ajan keskeiset roolit myös tilannekomediasarjassa Grown-ish, joka Suomessa näkyy Disneyn suoratoistopalvelusta.

Arielin osasta tullut palaute on kuitenkin ollut aivan omaa luokkaansa. Monille nuorille Disney-faneille Baileyn näkeminen elokuvan trailerissa ja kohta valkokankailla on tuonut itsevarmuutta oman ulkonäkönsä suhteen.

– Jos itse olisin nuorena ollessani nähnyt mustan merenneidon, se olisi muuttanut koko näkökulmani elämään, lisännyt itsevarmuuttani ja omanarvontuntoani, Bailey luettelee.

Kurjat sivallukset pakottivat Baileyn kuitenkin miettimään, miten hän somehuutelijoiden hyökkäyksiin suhtautuu.

– Ensinnäkin yritin todella rajoittaa käyttämäni aikaa somepalveluissa, Bailey kertoo.

– Toiseksi yritin hyväksyä tämän hetken sellaisena, mitä se onkin: minulle tämä on kaunis siunaus, jännittävää aikaa elämässäni ja iloinen hetki. Yritin estää näiden vastarannan kiiskien ja kenen tahansa pääsemisen ihoni alle.

Animaatioon verrattuna uudessa elokuvassa on kasvatettu prinssi Erikin (Jonah Hauer-King) roolia Arielin (Halle Bailey) tunteiden kohteena.

Ohjaaja Rob Marshall ja tuottaja John DeLuca myhäilevät, kun heiltä kysyy Baileyn valinnasta. Molemmat kiistävät jyrkästi, että mustan merenneidon valitseminen olisi ollut heiltä yhteiskuntapolitiikkaa tai erityinen historiallinen teko.

– Ainoa tavoitteeni oli kirjaimellisesti löytää paras Ariel rooliin, joka on erittäin vaativa. Meidän oli löydettävä joku, joka osaa laulaa loistavasti ja jossa on eteerisyyttä ja jossa on silti paljon voimaa ja intohimoa ja tunnetta – ja viattomuutta, Marshall kuvailee Ilta-Sanomille.

Vaikea yhdistelmä löytyi Baileysta, joka koekuvausten aikaan oli vielä 18-vuotias. DeLucan mukaan ihonväri ei tullut missään vaiheessa puheeksi.

– Hänessä oli välittömyyttä ja viattomuutta, mitä Ariel tässä elokuvassa tarvitseekin. Kävimme läpi satoja naisia kaikista etnisistä ryhmistä. Halle otti roolin kirkkaasti omakseen, Marshall kehuu.

– On todella iso kunnia päästä näyttämään kaikille, että me olemme kaikki tärkeitä ja kauniita omalla tavallamme, Halle Bailey sanoo.

Roolivalinnan historiallisuus korostuu, kun ajattelee Yhdysvaltain vaikeaa orjamenneisyyttä ja nykyisiä rotujännitteitä. Baileyn omat isovanhemmat ovat yli 80-vuotiaita ja kokeneet arkipäiväisen rotusyrjinnän omakohtaisesti.

– Isoäidilläni on vahvoja muistikuvia juomisesta värillisille merkitystä juoma-automaatista. Pikkutyttönä hän näki oman äitinsä ja isoäitinsä puuvillapelloilla, Bailey toteaa.

– Kun hän nyt näkee lapsenlapsensa näyttelevän pääroolia, joka vuosia sitten ei olisi ollut edes mahdollinen, se tarkoittaa suunnatonta muutosta entiseen.

Liikuttunut Bailey sanoo olevansa roolistaan hyvin ylpeä.

– On todella iso kunnia päästä näyttämään kaikille, että me olemme kaikki tärkeitä ja kauniita omalla tavallamme, Bailey sanoo.

Pieni merenneito -elokuvan ensi-ilta on perjantaina 26.5. elokuvateattereissa.