Hollywood hylkäsi tähden lesbosuhteen takia – elämä päättyi brutaalilla tavalla

Viime vuonna kuolleen mutta vasta äitienpäivänä haudatun Anne Hechen uraa varjostivat äkillinen epäsuosio ja epävakaan ihmisen maine. Nyt nähdään hänen viimeinen roolinsa uutuussarjassa The Idol.

Perjantaina, elokuun viidentenä päivänä vuonna 2022, näyttelijä Anne Heche, 53, törmäsi autollaan muuriin ja ajoi asuintalon läpi päin seiniä Los Angelesissa. Auto ja talo leimahtivat liekkeihin, ja kolarin uhri saatiin ulos vasta puolen tunnin kuluttua. Heche todettiin aivokuolleeksi, ja elintoimintoja ylläpitävät koneet sammutettiin viikkoa myöhemmin.

Hänet haudattiin vasta äitienpäivänä 15. toukokuuta Hollywood Forever -hautausmaalle Los Angelesiin

Eräs Hollywoodin omalaatuisimmista tähdistä oli sammunut. Hecheä jäivät kaipaamaan kaksi poikaa sekä joukko ystäviä – Hechen vankka turvaverkko, jota hänellä ei aina elämänsä aikana ollut.

Anne Heche ja Ellen DeGeneres seurustelivat kolme vuotta 1997–2000.

Tukea ei löytynyt esimerkiksi silloin, kun Anne Heche joutui syvään epäsuosioon astuttuaan vuonna 1997 elokuvansa ensi-illassa yleisön eteen käsipuolessaan tyttöystävä, koomikko-näyttelijä Ellen DeGeneres.

HBO Maxilla alkaa 5.6. sarja The Idol, joka on Anne Hechen viimeinen tv-esiintyminen. Se on aiheuttanut kohun jo etukäteen runsailla seksikohtauksillaan. Pääosaa esittää Lily-Rose Depp, Johnny Deppin ja Vanessa Paradisin tytär. Teemana ovat tähteyden varjopuolet ja kieroutuneen popkultin mysteeri.

Kohutussa The Idol -sarjassa nähdään Lily-Rose Depp ja artisti The Weeknd eli Abel Tesfaye.

Heche sai kokea oman annoksensa tähtielämän nurjasta puolesta. Hän syntyi vuonna 1969 Ohiossa. Vanhemmat olivat konservatiivikristittyjä, ja isä toimi baptistien kuoronjohtajana. Kun Heche oli 13-vuotias, isä kuoli AIDSiin. Heche on kertonut isänsä olleen kaapissa piileskellyt homoseksuaali, joka myös käytti tytärtään hyväksi.

Hechen näyttelijänura alkoi, kun kykyjenetsijä löysi lahjakkaan nuoren koulunäytelmästä. Heche muutti heti high schoolin jälkeen New Yorkiin ja pääsi mukaan Another World -televisiosarjaan. Hän voitti Emmyn roolistaan kaksosina, joista toinen oli mukava ja toinen ilkeä.

Depp-ympyrä sulkeutuu, sillä ensimmäinen Anne Hechen merkittävä elokuvarooli oli elokuvassa Donnie Brasco (1997), jossa hän näytteli Johnny Deppin esittämän FBI-agentin vaimoa.

Donnie Brasco: Johnny Depp ja Anne Heche.

Muita isompia elokuvia olivat esimerkiksi Tulivuori (1997) ja Kuusi päivää, seitsemän yötä (1998). Molempien ensi-iltaan Heche saapui kohuseurassa. Hän oli juuri aloittanut seurustelun Ellen DeGeneresin kanssa. Julkisuusmyrsky oli massiivinen. Lesbous tai biseksuaalisuus ei 1990-luvulla ollut tavanomaista eikä ilmapiiri ollut salliva.

Heche toisteli mediassa koko loppuelämänsä ajan julkisen ulostulon leimanneen hänet niin pahoin, ettei vuosikymmeneen kukaan palkannut häntä isoihin rooleihin. Toiseksi syyksi hän mainitsi itse puolison: kipakan eron jälkeen Hechellä ei ollut pääsyä Ellen DeGeneres Show’hun, jota tuottajat pitivät liki pakollisena PR-etappina.

Se, että Heche sittemmin seurusteli miesten kanssa, ei enää auttanut.

2000-luvulla Heche esiintyi kehutussa komediassa Twentieth Century (2004) ja oli Emmy-ehdokkaana elokuvasta Gracie’s Choice (2004). Parhaiten hänet muistetaan omasta pääosasarjasta Teoria miehistä (2006).

Teoria miehistä toi Hechen tv-katsojien tutuksi Suomessakin.

Hechen elämää varjostivat sekä suhdesäröt että oma mielenterveys. Hän joutui suljetulle osastolle väitettyään Jumalan olevan tulossa hakemaan kaikki taivaaseen avaruusaluksella. Kirjassaan Call Me Crazy hän kertoi pakenevansa mielikuvitusmaailmaan toiselle planeetalle. Moni leimasi Hechen epävakaaksi.

Psycho-elokuvan uudelleenfilmatisointi 1998.

Kun Anne Heche virui koomassa auto-onnettomuuden jälkeen, epäiltiin, että hän kolaroi huumeiden vaikutuksen alaisena. Verikokeet osoittivat kokaiinin jälkiä, mutta eivät akuuttia huumaustilaa. Media tuntui olevan kiinnostuneempi huumeista kuin siitä, jäisikö näyttelijä henkiin.

Haastattelussa Gurus-lehdelle vuonna 2021 Anne Heche muistutti:

– Toivon, että joku olisi kysynyt minulta, miksi astuin julkisuueen naisen rinnalla. Se, että isäni kätki todellisen itsensä valheisiin, vaikutti vakavasti perheeseeni. Jos minulla on tilaisuus totuuteen, voitte olla varmoja, että käytän sen. Tämän olisin halunnut ilmaista selkeämmin.

The Idol -sarja esitetään HBO Maxilla maanantaina 5.6. alkaen.