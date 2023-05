Uuden Fast & Furious -elokuvan stuntteina toimineet suomalaiset Anniina ja Arttu istuivat linja-autossa, kun se rikottiin kahtia

Moottoripyörästuntteja tekevä Arttu Stenberg kutsuttiin henkilökohtaisesti mukaan suosittuun Hollywood-elokuvaan.

Juttu on julkaistu alun perin 14.2.2023.

Uusi Fast & Furious -elokuvasarjan osa sai ensi-iltansa 17. toukokuuta. Fast X -nimellä kulkevan elokuvan teossa on ollut mukana myös suomalaisittain kiinnostava kaksikko, kun sen stunttitiimiin liittyivät suomalaiset Arttu Stenberg ja Anniina Pohjonen.

Koko elämänsä moottoripyörillä temppuillut Stenberg sai kutsun suoraan elokuvan tuotannolta. Stenberg tuottaa tempuistaan sisältöä sosiaaliseen mediaan ja on esiintynyt muun muassa Moottoripyöräilyn Ranskan LeMans MotoGP -tapahtumassa.

– He pyysivät minua, koska pystyn sellaisiin stuntteihin, mitä he tarvitsivat. Stunt-ajamiseen kuuluu kuuluu hyvä pyörän ja kehon hallinta, joka mahdollistaa erilaiset vaikeat temput. Niihin kuuluu päällä seisten ajaminen, hallitut sivuluisut sekä pelkällä etu- tai takapyörällä ajaminen, Stenberg luettelee esimerkkejä.

Anniina Pohjonen tunnetaan myös muun muassa Twitch-striimaajana.

Stenbergille pyyntö ei ollut ensimmäinen. Häntä on ehditty viime vuosina kosiskella mukaan muihinkin isoihin tuotantoihin, mutta suunnitelmia sotki muun muassa koronapandemia.

MTV:n Teknavi-ohjelman autotestaajana sekä striimaajana tunnettu Pohjonen taas on koulutukseltaan autotekniikan insinööri ja mekaanikko. Kaksikko on tehnyt yhdessä paljon erilaisia tuotantoja, mutta Hollywood-elokuva on tähän mennessä niistä ehdottomasti suurin.

– Itselle Fast & Furious on yksi lempielokuvasarjoistani, joten se oli aika mahtava fiilis, kun tuli mahdollisuus päästä mukaan, Pohjonen kertoo.

Fast & Furious -elokuvissa nähdään paljon hurjia stuntteja. Elokuvasarjan 10. osaa tähdittää muun muassa Jason Momoa.

– Suurimmaksi osaksi stuntteja tehtiin ajoneuvoilla, mutta mukana oli myös kohtauksia ilman niiden ajamista. Olimme esimerkiksi matkustajina eräässä kohtauksessa, jossa bussi menee kahtia. Elokuvaa katsoessa voisi ajatella, että ei tuollaiseen voi ihmisiä laittaa, mutta siinä me oltiin.

Elokuvan trailerissa näkyy useita kohtauksia, joissa Stenberg ja Pohjonen ovat mukana. Esimerkkinä kohtaus, kun metallinen kuula läpäisee linja-auton. Stenberg kertoo myös ajaneensa eräissä kohtauksissa metallisen kuulan edellä.

Se oli hetki, jolloin kaatumisella olisi voinut olla vakavat seuraukset.

Arttu Stenberg on satojen tuhansien seuraama stuntkuski.

Tämä enempää ei kaksikko voi kohtauksista vielä paljastaa.

Heille tuli kuitenkin yllätyksenä, kuinka paljon elokuvan stunteista tehdään oikeasti itse.

– Voisi myös kuvitella, että lähes kaikki olisi tehty tietokoneella, ettei niissä käytettäisi oikeasti kuljettajia. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa, paitsi tietenkin ne pahimmat missä auto menee aivan murskaksi ja siellä ei voisi kukaan säilyä hengissä, Stenberg sanoo.

Stuntit suunnitellaan aina tarkasti etukäteen, mutta kaikkea ei voi aina kuitenkaan hallita täysin. Pohjonen kertoo esimerkkinä erään kohtauksen, jossa ajoitus ei osunut täysin kohdalleen.

– Siinä täytyy itse koko ajan pysyä tilanteen tasalla, jos tulee jotain muutoksia ja muuttaa omaa ajoitusta sen mukaan. Täytyy huomioida myös, että oma toiminta näyttää myöskin kameralle hyvältä. Jos jotain odottamatonta käy, niin täytyy koittaa sen mukaan toimia, että tilanne pysyisi turvallisena, Stenberg kertoo.

Kuvauspäivät olivat erittäin pitkiä ja päivän aikana kuvauksia saattoi olla monessa eri paikkaa.

– Jos tehdään jotain spesiaalimpaan temppua, niin kuvauksissa temppu kuvataan useampaan kertaan ja sen täytyy onnistua aina uudestaan ja uudestaan, Stenberg sanoo.

Suosittua elokuvasarjaa tähdittää moni kuuluisa Hollywood-näyttelijä, kuten Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Jason Momoa sekä Charlize Theron.

Pohjonen muistelee erityisesti erästä kertaa, kun yksi päänäyttelijöistä vietti heidän kanssaan aikaa kuvauksissa.

– Hän tuli kuvaustauolla hengailemaan ja juttelemaan meidän kanssa. Nähtyään erään Artun tekemän tempun hän tuli halaamaan ja pyysi Artun yhteiskuvaan. Olihan se oli aika spesiaali tilanne. Oli hienoa nähdä, kuinka aito tuon tason näyttelijä on.

Stenberg toimi elokuvassa myös erään tietyn päätähden sijaisnäyttelijänä. Hän ei kuitenkaan voi sen tarkemmin nimetä kyseistä näyttelijää.

Isossa Hollywood-tuotannossa kiinnostavaa on myös palkkiot.

Suomalaiskaksikko pohtii pohtii asiaa hetken, kunnes toteaa varovaisesti, ettei halua kertoa tarkkaa liksaa.

Fast X oli Stenbergille ja Pohjoselle ensimmäinen Hollywood-elokuvatuotanto, mutta ei viimeinen. Tulossa on vielä lisää projekteja saman työryhmän kanssa, mutta siitäkään kaksikko ei voi vielä tässä vaiheessa kertoa sen enempää.

Erityisesti kaksikko kehuu työryhmää.

– Siitä muodostui meille kuukausia kestäneiden kuvauksien aikana kuin perhe.

Fast X on Stenbergin ja Pohjosen ensimmäinen Hollywood-tuotanto.

Työprojektit vievät molempia maailmalle, mutta koti löytyy ainakin vielä tällä hetkellä Suomesta.

– Niin hyvin olemme Suomea markkinoineet, että kaikki haluavat tulla tänne, Pohjonen nauraa.

Fast & Furious X nyt elokuvateattereissa.