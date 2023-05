Martina Aitolehden rankka kilpailu saa ikävän käänteen – kiroaa karua tilannetta ystävilleen

Martina Aitolehti osallistuu uudessa Fitnesspäiväkirja 2023 -jaksossa fyysiseen Ironman-kilpailuun.

Hyvinvointiyrittäjä Martina Aitolehti kilpailee Fitnesspäiväkirja 2023 -ohjelman uudessa jaksossa odottamassaan Ironman-kilpailussa. Frankfurtin täysmatkaa varten Aitolehdellä on kovat odotukset, onhan hän on valmistautunut siihen täysillä jo pitkän aikaa.

Kilpailu alkaa lupaavasti, mutta vahva suorittaminen muuttuu todelliseksi kamppailuksi Aitolehden kestokyvyn rajoilla. Juoksuosuus ei suju vaivattomasti ja kun osuutta on jäljellä vielä kymmenen kilometriä, alkaa urheilijan askel hidastua.

Kannustamassa olleille ystävilleen Aitolehti kertoo kamppailustaan osuuden aikana.

– Mä oon yrjönnyt kaiken ulos. Ei pysy mikään sisällä, Aitolehti kiroaa.

Martina Aitolehti oksentaa kesken rankan kilpailun.

– Kun mä rupeen juoksee tulee yrjö.

Ystävät toteavat hetken jälkeen kameralle, ettei Aitolehdellä ole energiaa juoksuun, kun vesikään ei pysy sisällä. Kovasta haasteesta huolimatta Aitolehti ei luovuta, vaan juoksun sijaan hän ottaa väliin kävelyaskelia,

– Mä oon kävellyt koko v*tun matkan, Aitolehti sanoo turhautuneena ystävilleen.

Aitolehti kertoi tuntojaan kilpailun jälkeen jo aiemmin sosiaalisessa mediassa. Silloin hän kirjoitti juoksun olleen taistelua ja käytännössä mahdotonta, koska mikään ei pysynyt sisällä.

– Join vettä – kusin samantien alleni. Otin energiaa – oksensin. Vatsakrampit söi mun kaikki voimat.

Kilpailun keskeyttäminen kävi myös kokeneen urheilijan mielessä. Lopulta hän kuitenkin puski itsensä maaliviivalle, josta matka jatkui suoraan sairaalaan ja tiputukseen.

– Olo on tosi heikko ja voimaton. Ja voin kertoa että never again, Aitolehti lopetti kirjoituksena.

Aitolehti on aiemminkin osallistunut rankkoihin Ironman-kilpailuihin. Vuonna 2019 Irlannissa Aitolehti sijoittui omassa ikäryhmässään kuudenneksi. Kestävyyttä vaativa triathlon sisältää uintia, juoksua ja pyöräilyä, joista Aitolehti selvisi tuolloin 12-tuntisella ponnistuksella.

