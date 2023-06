Näyttelijälegenda sai kuulla kasvojensa olevan täysin vääränlaiset julkkikseksi – kuinkas kävi

Dame Judi Dench, 88, päästää palkitun toimittajan Louis Theroux’n kotiinsa.

Brittisarjassa Louis Theroux haastattelee tunnettuja tähtiä. Tällä kertaa päästään tutustumaan aateloidun näyttelijä Judi Denchin kotiin ja elämään.

Katsoja kiinnittää huomiota siihen, kuinka maailmantähti juttelee kotonaan lempeästi undulaateilleen tai ankoilleen. Kun hän kaatui korona-aikana lattialle, eikä päässyt ylös, undulaatti vauhkoontui.

– Mitäs puuhaat, hätääntynyt undulaatti hoki puoli tuntia.

Theroux’n haastattelussa on hyväntuulinen, kotoisa tunnelma. Ei arvaisi, että ollaan yhdellä maailman tunnetuimmalla näyttelijällä kylässä. Harvalla meistä on Oscar-palkinto tai Bafta-pystejä kotinsa vitriinissä.

– Itsestä kaikki tulee, Judi Dench kuvailee metodinäyttelemistään.

Denchin mukaan muuta mahdollisuutta ei ole. Pitää elää kuin kamera otsassa. Huomata isot ja pienetkin asiat. Joskus havainnoille tulee vielä käyttöä.

Teatterirooleissakin loistaneen näyttelijän jalat palautuvat maan pinnalle esityksen jälkeen. Kehujen sijaan ihmiset sanovat: Olipa tänne hankala matka! Tai: Olet varmaan poikki.

Yksi Judi Denchin menestyksen salaisuuksista on olla ottamatta itseään liian vakavasti.

Nuorena tulevalle Oscar-voittajalle kerrottiin, että tuskin pääset elokuviin, sillä kasvosi ovat täysin vääränlaiset. Toisin kävi.

Kiinnostavinta dokumentissa on tutustua Judi Denchin yksityiseen puoleen. On ollut surua ja iloa. 40-vuotinen avioliitto päättyi 2001 aviomiehen Michael Williamsin kuoltua keuhkosyöpään. Avioliitto oli hyvä. Kun mies kuuli, että vaimolle tarjotaan roolia Bond-elokuvassa, hän huudahti:

– Ota se. Haluan asua Bond-tytön kanssa.

Korona-aikana tyttären aikuinen poika muutti isoäitinsä luokse kymmeneksi kuukaudeksi. Tyttärenpojan TikTokiin lataamien hassutteluvideoiden takia Judi Denchistä tuli TikTok-tähti. Yhdellä videolla saattoi olla 2,5 miljoonaa katsojaa.

Taito olla ottamatta itseään liian vakavasti. Siinä on yksi Judi Denchin menestyksen salaisuuksista.

88-vuotias näyttelijä on työskennellyt maailman tunnetuimpien ohjaajien ja tuottajien kanssa. Clint Eastwood on rento typpi, sittemmin seksuaalirikoksista vankilaan tuomittu tuottaja Harvey Weinstein on Denchille ollut hauska ja kiltti.

Elämä ei ole vain punaisia mattoja ja palkintoja. Tapaamme dokumentissa Denchin leikkisän ja rennon perheen. Tyttären mukaan äidin huumori pääsee parhaiten esiin ihmisten seurassa. Siksi yksinolo on näyttelijälle vaikeaa.

Maanläheinen ohjelma on täysin erilainen kuin olisi voinut kuvitella. Omalla tontilla metsän siimeksessä on puita, joissa on laattoja Denchin kuolleiden ystävien muistoksi. Puhutaan myös saukoista ja kärpäsistä. Toki elokuvista ja rooleistakin. Ja terveydestä. Äidiltä peritty silmänpohjan rappeuma vaikuttaa ikävästi näkökykyyn.

Lopuksi vieraillaan Lontoon West Endissä teatterin näyttämöllä. Se on Denchistä taivaallinen paikka.

Judi Dench rakastaa esiintyä elävälle yleisölle – ja taas nähdään, että yleisö rakastaa häntä.

Mikään kansallisaarre Judi Dench ei halua olla. Paljon rooleja on vielä näyttelemättä.

