Tässä ovat uudet Vain elämää -tähdet!

Sarjassa nähdään syksyllä neljä uutta ja neljä vanhaa artistia.

Nelonen julkisti uudet Vain elämää -tähdet tiistaina. Mukana suosikkiohjelman 14. tuotantokaudella ovat jo aiemmin sarjassa nähdyt konkarit Anna Puu, Ellinoora, Robin Packalen ja Virve Rosti sekä ensi kertaa ohjelmaan osallistuvat Janna, CMX-yhtyeen solistina tunnettu A.W. Yrjänä, Kotiteollisuudesta tuttu Jouni Hynynen ja Gasellit-yhtyeen Hätä-Miikka.

Anna Puu on kultaa, platinaa ja tuplaplatinaa myynyt ja seitsemän Emmaa napannut menestysartisti. Ellinoora taas on tehnyt dueton megatähti Ed Sheeranin kanssa ja esiintynyt areenakeikoilla ympäri Suomea Mestarit-kiertueella.

Robin Packalen tunnetaan triplaplatinaaa myyneenä lapsitähtenä, joka loi tauon jälkeen uuden uran englanniksi. Vuonna 1975 ensimmäisen levytyksensä tehnyt ikisuosikki Virve Rosti on luonut pitkän uran ja napannut lukuisia palkintoja.

Satulinnan uusista kasvoista Janna teki läpimurtonsa vuonna 2014 Sä et ole hullu -kappaleellaan ja on sittemmin luonut menestyneen uran laulajana. CMX-yhtyeen perustajajäsenenä tunnettu A. W. Yrjänä puolestaan on pitkän linjan rockmuusikko, joka on julkaissut myös kymmenen kirjaa.

Lappeenrantalainen Jouni Hynynen tunnetaan Kotiteollisuus-yhtyeen laulajana, sanoittajana, kitaristina, säveltäjänä ja sovittajana, joka on julkaissut myös kirjallisia teoksia. Uuden Vain elämää -kauden räppigenreä edustava Hätä-Miikka on yksi vuonna 2008 perustetun Gasellien jäsenistä. Yhtyen on voittanut kaksi Emmaa ja julkaissut seitsemän albumia.

Uusi Vain elämää -kausi kuvataan tuttuun tapaan Hirvensalmen Satulinnassa ja se esitetään Nelosella syksyllä.

Uudet Vain elämää -tähdet vuotivat julkisuuteen jo huhtikuussa ennenaikaisesti Nelosen ensi syksyn ohjelmistoa esittelevältä webinaaritallenteelta. Webinaarissa kerrottiin, kuinka tulevaa kautta tähdittää muun muassa Jouni Hynynen, joka vain kolme vuotta sitten sanoi, ettei osallistuisi koskaan kyseiseen ohjelmaan.

– Klamydian Vesku Jokinen oli meillä Vain elämäässä, mikä onnistui tosi hyvin. Suomi on suurta rock-kansaa, niin se avasi padon myös siihen, että Vain elämää on ehkä erimuotoinen kuin se on aikaisemmin ollut, webinaarissa kerrottiin.

Viime vuonna sarjassa nähtiin Mikko Alatalo, Erika Vikman, Pete Parkkonen, Jyrki 69, Yona, Tommi Läntinen ja Redrama.

Vain elämää Nelosella ja Ruudussa syyskuussa.

