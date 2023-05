Renny Harlin yllättää: ryhtyi yhteistyöhön rocklegendan kanssa

Uutta Deep Water -elokuvaa lupaillaan teatterilevitykseen jo ensi kesäksi. Sitä ennen Harlinin perhe saapuu kuitenkin viettämään juhannusta Suomeen.

Elokuvaohjaaja Renny Harlin hengaili nuorempana Geenan seurassa.

Nyt kaveriksi on ilmaantunut Gene. Eli Kiss-yhtyeestäkin tuttu Gene Simmons.

Velikullat ovat lyöneet viisaat päänsä yhteen elokuvahankkeen merkeissä. Renny on nimittäin jälleen hääräilemässä haiaiheista eeposta, jonka otsikossa on sana ”deep”.

Jos 24 vuotta sitten ilmestyi Deep Blue Sea, niin nyt tulee Deep Water.

Gene Simmonsin ja hänen liikekumppaninsa, elokuvatuottaja Gary Hamiltonin, tuore yritys toimii elokuvan tuotantoyhtiönä.

Asiasta tiedotettiin tällä viikolla Cannesin elokuvajuhlilla, kertoo elokuvamedia Screen International.

Myös Rennyn vaimo Johanna ja perheen pienokainen Coco lähtevät Uuteen-Seelantiin seuraamaan tulevan Deep Water -elokuvan kuvauksia. Sitä tarina ei kerro, lähteekö myös Myy-koira mukaan.

Tuleva elokuva vaikuttaisi olevan klassista Rennyä.

Trilleri kertoo Los Angelesista Shanghaihin matkaavasta lentokoneesta, joka tekee pakkolaskun veteen. Vesistössä vaanii haipopulaatio, ja vaikea pelastautumisoperaatio voi alkaa.

– Olen saanut suurimman menestykseni lentokoneiden tai haiden avulla, Renny letkauttaa Screen Internationalille.

Die Hard 2 (1990) ja Deep Blue Sea (1999) kuuluvat Harlinin legendaarisimpiin ohjauksiin. Ensimmäisessä terroristit valtaavat lennonjohtojärjestelmän ja toisessa vedenalaisessa laboratoriossa työskentelevät tieteilijät joutuvat pulaan älykkäiden haiden kanssa.

– Näiden teemojen yhdistäminen hahmovetoiseen toimintatrilleriin on todeksi tullut unelma. Gene ja Gary ovat vanhoja ystäviäni, eli olen innoissani päästessäni rokkaamaan näiden herrojen kanssa, ohjaaja hihkuu.

Pikku-Coco pääsi myös samaan valokuvaan Kiss-konkarin kanssa. Kuva julkaistiin Johanna Harlinin Instagram-tilillä.

Elokuvan tarkemmasta aikataulusta ei ole vielä tietoa. Ei myöskään sen roolituksesta. Tekijät kuitenkin lupailevat sitä teatterilevitykseen jo ensi kesäksi.

Simmons ja Hamilton olivatkin Cannesissa myymässä ennakkoon sen levitysoikeuksia.

Rokkarin ja tuottajan lisäksi Cannesissa päivysti koko Harlinien perhe, siis myös Rennyn, 64, vaimo Johanna Harlin, 29, sekä alle vuoden ikäinen Coco-tytär.

Tulevaa elokuvaa kuvataan enimmäkseen Uudessa-Seelannissa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan myös myös Johanna ja Coco lähtevät kuvauksiin mukaan. Juhannukseksi perhe aikoo kuitenkin suunnata Suomeen, IS:lle kerrotaan.

Screen International kuvailee Harlinin herkistyvän puhuessaan uudesta elokuvastaan.

– Tämä on oikea draama oikeista ihmisistä sietämättömässä tilanteessa. Sankari on lentäperämies. Hänellä on kaksi lasta, joista toisella on syöpä. Hän ei pysty kuitenkaan viettämään työnsä takia aikaa perheensä kanssa.

– Tämä tragedia repii hänet kahtia. Hän lentää näitä pitkiä lentoja paetakseen tuota tragediaa. Hän on ainut, joka voi pelastaa henkiä siinä koneessa. Hän soittaa vaimolleen, että tulee kotiin. Tällä lailla minä samaistuin elokuvaan, suomalaisohjaaja tilittää.

Gene Simmons on paitsi rock-kukko, myös viihdemoguli.

Myöskään Kiss-legenda Gene Simmons, 73, ei ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä.

Hän on aikaisemmin tuottanut vuonna 1999 ilmestyneen, Kiss-tribuuttiyhtyeestä kertovan teinikomedian Detroit Rock City.

Tämän lisäksi tuotanto-cv:stä löytyy vuoden 2017 kauhutrilleri Armed Response. Suoraan DVD:lle julkaistua rainaa tähdittää Wesley Snipes, mutta tästä huolimatta elokuva on esimerkiksi Rotten Tomatoes -elokuvasivustolla saanut murska-arvion.

Tuore Simmons/Hamilton Productions (jonka nimi on lähes identtinen Renny Harlinin ja Markus Selinin Harlin & Selin Productions -yhtiön kanssa) aikoo lähivuosina Screen Internationalin mukaan kääriä hihansa toden teolla: Se aikoo viiden vuoden aikana tuottaa jopa 25 etupäässä toiminta- ja trillerielokuvaa.

Kenties nyt, kun Kiss ilmoitti maaliskuussa lopettavansa 50-vuotiaan taipaleensa, riittää sen nokkamiehellä aikaa täysin uuteen uraan.

Deep Water on tuotantoyhtiön ensimmäinen satsaus.

Olkoonkin, että Oscar-palkittu ja legendaarisesta Flashdancesta (1983) tunnettu Adrian Lyne ehti jo viime vuonna ohjaamaan samannimisen elokuvan. Lynen eroottinen trilleri on hänen ensimmäinen ohjauksensa 20 vuoteen, joskin se ilmestyi suoraan Hulu-suoratoistopalveluun.