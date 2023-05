Tänään tv:ssä: Daniel Craigin viimeinen Bond-seikkailu iskee yhdellä ratkaisulla katsojalta ilmat pihalle

007 No Time To Die -seikkailulla Daniel Craig takasi sen, että hänen viimeisestä James Bond -elokuvastaan puhutaan vielä pitkään, kirjoittaa elokuvakriitikko Taneli Topelius.

James Bond saa Daniel Craigin viimeisessä 007-seikkailussa No Time to Die avukseen muun muassa Paloma-agentin (Ana de Armas).

Tv-lehti arvioi: James Bondilla on tunnetusti aina kovat piipussa, mutta niin oli häntä näytelleellä Daniel Craigillakin, kun tämä teki viimeistä Bond-seikkailuaan 007 No Time to Die.

Ensi-iltansa 2021 saaneen elokuvan rajuilla ratkaisuilla Craig takasi osatuottajana ja päätähtenä sen, että hänen viidestä 007-elokuvastaan, ja eritoten tästä viimeisestä, puhutaan vielä pitkään. Paineita saattoi lisätä myös Craigin 007 Spectren (2015) ensi-illan aikaan möläyttämä tuskainen kommentti ranteidensa viiltelystä: hän tuskin halusi sen jäävän viimeiseksi sanakseen Bond-tähtenä.

Sen sijaan Daniel Craig mullisti viimeisellä 007-elokuvallaan sen, mitä olemme tottuneet ajattelemaan James Bondin taidoista ja kyvyistä selviytyä tilanteesta kuin tilanteesta. 007 No Time to Die päättää saman tarinan, jonka Craigin ensimmäinen 007-seikkailu, 15 vuotta aiemmin ilmestynyt Casino Royale, aloitti.

Juonen rajut kuviot eivät itsessään tee 007 No Time to Diesta vielä täysin onnistunutta Bond-seikkailua. Cary Joji Fukunagan ohjaama elokuva on yli kahden ja puolen tunnin pituudessaan osin jähmeä, paikoin junnaavakin. Läsnä on toimintaspektaakkeleiden tuttu tauti: yksittäiset hetket ja kohtaukset ovat kiinnostavampia kuin niiden muodostama kokonaisuus.

Esimerkiksi Italian Materalle vanhan kylän puikkelehtiville kaduille sijoittuva alun pitkä toimintajakso on periaatteessa Bond-takaa-ajon hurmosta parhaimmillaan, mutta minuuttien kuluessa malja vuotaa yli.

Ruutinsa 007 No Time to Die saa kahdesta asiasta. Craigin Bond-ajan tarina päättyy tässä ällistyttävän röyhkeästi – tavalla, joka iskee jopa kaltaisiltani pitkäaikaisilta Bond-faneilta ilmat pihalle. Toisaalta elokuva herkuttelee kaikella sillä, mitä 007:n maailmaan on aina kuulunut.

Rami Malek näyttelee 007 No Time to Dien rujoposkista konnaa Lyutsifer Safinia, joka havittelee valtaa bioaseen avulla.

Uusi seikkailu vilisee viittauksia ja silmäniskuja Bond-historiaan, eniten puoli vuosisataa sitten valmistuneeseen elokuvaan Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa (1969), joka jäi George Lazenbyn ainoaksi 007-elokuvaksi. Tälläkin kertaa uhkana on viruksen kaltainen bioase.

Rikollisjärjestö Spectren johtaja, Bondin arkkivihollinen Ernst Stavro Blofeld saa omat hetkensä, mutta varsinaisena pääroistona on hillityn Rami Malekin vaisusti näyttelemä rujoposkinen Lyutsifer Safin.

Edellisessä 007 Spectressä uudestaan esitellyn Blofeldin roolissa jatkaa itävaltalais-saksalainen näyttelijä Christoph Waltz, mutta vieläkään Waltz ei onnistu lataamaan arkkikonnaansa tarpeeksi uhkaa. Pahinta on, että hänen Blofeldinsa tuntuu paikoin jopa parodiselta tyypiltä. Paikoitellen ylilyövän virusjuonen ohella Blofeldin hahmo onkin 007 No Time to Dien heikoin lenkki.

007-koodinumeron perinyt Nomi (Lashana Lynch) pistää James Bondille (Daniel Craig) hanttiin, mutta myös auttaa tätä.

50 vuoden taakse Lazenbyn aikaan uutta elokuvaa sitovat myös tunteet. Maailma on agenteille julma: jälleen Bond on aidosti rakastunut, ja jälleen omille tunteille antautumisesta seuraa surumielinen rangaistus. Craigissa on ensimmäisen Bond-tähden Sean Conneryn kovuutta. Huumori on kuivaa ja mustaa.

Pelastajiksi ja elokuvan henkirei’iksi karauttavat onneksi naiset. Lashana Lynchin itsevarmasti näyttelemä Nomi on James Bondin koodinumeron 007 perinyt sähäkkä ammattilainen. Kuubalaistähti Ana de Armas taas saa harmittavan vähän aikaa Paloman roolissa, mutta hän käyttää sen tehokkaasti ja glamouria hehkuen.

James Bond (Daniel Craig) on 007 No Time to Die -seikkailussa rakastunut tohtori Madeleine Swanniin (Léa Seydoux).

007 Spectressä Bondin rakkaana esitelty Madeleine Swann saa tässä elokuvassa aivan erityisen aseman: hahmo nivoo yhteen elokuvan lämpimät ajatukset läheisten ihmisten, rakkauden ja perheen tärkeydestä – asioista, joita James Bond on läpi 25-osaisen elokuvasarjan lähinnä vältellyt. Ranskalaistähti Léa Seydoux saa ladattua kärsivään Madeleineensa vihdoin tarpeeksi traagista voimaa, jotta tämän ja Bondin suhde tuntuu uskottavalta.

Hauska yksityiskohta on, että alkupuolella kunnioitetaan James Bondin 70 vuotta sitten luonutta kirjailija Ian Flemingiä. Kun agentti vetäytyy piilopirttiinsä Jamaikalle, paikkana on samankaltainen lomamökki, jossa Fleming 1950- ja 1960-luvuilla kirjoitti kaikki 007-romaaninsa. (156)

James Bond (Daniel Craig) palaa 007 No Time to Die -elokuvassa henkiseen synnyinkotiinsa Jamaikalle, jossa hahmon luonut Ian Fleming kirjoitti kaikki Bond-romaaninsa.

