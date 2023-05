Harrison Ford ja Calista Flockhart hempeilivät punaisella matolla – uusi Indiana Jones -elokuva sai nihkeän vastaanoton

Harrison Ford ja Calista Flockhart astelivat kameroiden eteen Cannesissa.

Hollywood-tähti Harrison Fordin esittämä ruoskaa heilutteleva arkeologi Indiana Jones palaa valkokankaalle tänä kesänä. Ford, 80, uusii legendaarisen roolinsa Indiana Jones and the Dial of Destiny -elokuvassa, joka sai ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla.

Yksityiselämästään matalaa profiilia pitävä Ford asteli Cannesin elokuvajuhlien punaiselle matolle vaimonsa Calista Flockhartin, 58, kanssa.

Parivaljakko on pitänyt yhtä jo vuodesta 2002 lähtien, mutta he ovat puhuneet yksityiselämästään hyvin harvakseltaan.

Uuden Indiana Jonesin ensi-illassa pari asteli kuitenkin hymyssä suin kuvaajien eteen. Ford piti kättään hellästi puolisonsa vyötäröllä ja kumartui välillä kuiskuttelemaan tälle.

Harrison Ford ja Calista Flockhart avioituivat vuonna 2010.

Variety-lehti kertoo uuden Indiana Jones -elokuvan saaneen Cannesissa viisi minuuttia kestävät aplodit. Aplodien kuvaillaan olleen melko hillityt Cannesin mittakaavalla, mutta yleisön eteen astellut Ford sen sijaan sai fanit hurmioon. Yleisö hurrasi ja huusi Fordin nimeä, kun tähti asteli lavalle tervehtimään yleisöä elokuvan alussa.

– Olen hyvin liikuttunut. Sanotaan, että kun kuolet, niin elämä vilisee silmissäsi, mutta juuri nyt näin elämäni vilisevän silmissäni. Hyvin ison osan elämästäni, mutta en kaikkea, Ford lausui.

Tähti kiitti myös vaimoaan Calista Flockhartia, sekä tietysti faneja, jotka ovat seuranneet tähden uraa jo vuosikymmenten ajan.

– Elämäni on ihanan vaimoni ansiota, joka on tukenut intohimonkohteitani ja unelmiani. Olen kiitollinen.

– Rakastan myös teitä, mutta minulla on teille elokuva näytettävänä, Ford sanoi yleisölle.

Uusi Indiana Jones -elokuva on saanut kriitikoilta melko nihkeät arviot.

The Time -lehti kuvailee Indiana Jonesin uutta tulemista tylsäksi ja antaa elokuvalle kaksi tähteä. Myös The Telegraph antaa elokuvalle kaksi tähteä.

– Elokuva tuntuu mittaamattoman arvokkaan aarteen kopiolta. Se on vaikuttava ulkopuolelta, mutta mitä tarkemmin sitä katsoo, niin sitä nuhjuisemmaksi kädenjälki muuttuu, Telegraphin kriitikko arvioi.

Empire-lehti puolestaan antaa elokuvalle neljä tähteä ja kuvailee sen olevan täynnä nostalgiaa, joka miellyttänee jopa kaikista innokkaimpia Indy-faneja.

Tältä näyttää uusi Indiana Jones -elokuva:

Ford ja Flockhart tapasivat Golden Globe -gaalassa 2002. Huhujen mukaan Flockhart olisi kaatanut drinkin tarkoituksella, jotta pääsisi Fordin juttusille. Ally McBeal -tähti on kuitenkin kiistänyt tämän.

– Olimme jutelleet varmaan jo parinkymmenen minuutin ajan, ennen kuin juoma kaatui. Totuus on, että Harrison kaatoi juoman, Flockhart on oikonut huhuja.

Flockhartin työtoveri Ally McBeal -sarjasta James Marsden on paljastanut toimittaneensa Amorin virkaa ja toimineensa esiliinana parin ensitreffeillä.

– Harrison oli hilpeä ja hassutteli Calistalle. Ajattelin, että heidät pitäisi jättää kahdestaan. Calista kielsi, Marsden on muistellut Playboy-lehden haastattelussa.

22 vuoden ikäero aiheutti pienoisen kohun, kun amerikkalaismedia sai vihiä parin orastavasta romanssista. Kiusalliseksi tilanteen teki myös se, että Ford oli vielä tuolloin naimisissa toisen vaimonsa Melissa Mathisonin kanssa.

He erosivat jo 2001, mutta eroa puitiin oikeudessa vuoteen 2004 asti. Avioero tuli Fordille kalliiksi ja hän joutui pulittamaan ex-vaimolleen hurjat 79 miljoonaa euroa.

Parin ikäero herätti suhteen alussa ihmetystä, mutta Ford ja Flockhart eivät ole olleet asiasta moksiskaan.

Ford ei eron hintalapusta hätkähtänyt vaan kertoi haastatteluissa olevansa rakastunut mies ja onnellinen siitä, että hän kahden avioeron jälkeen on löytänyt elämäänsä tosirakkauden.

– Olen rakastunut. En ollut yllättynyt, että pystyin rakastumaan, eikä se ollut yllätys, että rakastuin, Ford hehkutti onneaan Hello!-lehdelle.