Viisi uutta ohjelmaa, joita ei kannata jättää väliin: Donna Summerin fanit repivät yltään rintaliivinsäkin

Love to Love You -dokumentissa Donna Summerin tytär Brooklyn Sudano kertoo äitinsä jättisuosion vuosista. Laulajan yltiöseksikkyys oli osa esitystä.

Diskon jättihitit I Feel Love ja Love to Love You Baby 1970-luvun puolivälissä Saksassa italialaisen Giorgio Moroderin kanssa tehnyt Donna Summer oli lahjakkaampi laulaja kuin aikoinaan ehkä ymmärrettiinkään. Myöhemmin hänen ääntään on verrattu Whitney Houstoniin ja Mariah Careyyn.

Kappaleiden hyväilevät sanat, rytmikkäät melodiat ja Summerin yltiöseksikkyys olivat osa hänen esitystään, joka lähenteli välillä performanssia.

– Suhtauduin laulamiseen näyttelijänä, en laulajana. Se todellakin on näyttelemistä. En yritä olla oma itseni, Summer on sanonut.

Berliinin elokuvajuhlilla helmikuussa ensi-iltansa saanut dokumentti luotaa LaDonna Adrian Gaines -nimisenä syntyneen Summerin elämää (1948–2012) ja uraa, joka vei Saksan avant garde -piireistä New Yorkin legendaarisille tanssiklubeille ja maailmanlaajuiseen suosioon. Roger Ross Williamsin ja Summerin tyttären Brooklyn Sudanon ohjaama dokumentti kertoo laulajalegendan tarinan aiemmin julkaisemattomien kotivideoiden kautta.

– Yleisö kävi aivan vauhkona. Ihmiset repivät yltään rintaliivejä ja alusvaatteita ja heittivät niitä lavalle, dokumentissa kuvaillaan Summerin keikkakokemuksia tämän suosion huipulla.

Yksi Summerin isoista merkkipaaluista oli ensimmäisenä mustana naislaulajana saada musiikkivideo suositulle musiikkikanava MTV:lle, joka vaikutti vahvasti populaarikulttuuriin. Jättisuosion, uran ja äitiyden sovittaminen yhteen ei kuitenkaan ollut helppoa.

Summer jopa leikkasi lehdistä irti itseään koskevia juttuja, koska ei halunnut lastensa näkevän niitä.

Love to Love You -dokumentti saa ensi-iltansa sunnuntaina 21.5. HBO Max -suoratoistopalvelussa.

Suoratoistopalvelujen muita uutuuksia

Angel City

Ke 17.5. alkaen HBO Max

Kolmeosainen dokumenttisarja seuraa Los Angelesiin perustettavan naisten ammattilaisjalkapallon joukkueen ensimmäistä kautta 2022. Yksi sarjan tuottajista on näyttelijä Natalie Portman.

Brett Morgenin ohjaama Moonage Daydrean on katsaus David Bowien elämään ja taiteeseen.

Moonage Daydream

To 18.5. alkaen Elisa Viihde Viaplay

David Bowien (1947–2016) taiteilijuutta ja elämää eri vuosikymmeninä luotaavan dokumentin materiaali on peräisin tämän perikunnan kokoelmista.

Lue lisää: Huippumalli Iman teki radikaalin päätöksen David Bowien kuoleman jälkeen – vastasi tiukasti avioliitosta udelleelle tyttärelleen

Aubrey Plaza näyttelee rikostrillerin Emilyä, joka joutuu Los Angelesin alamaailmaan.

Emily the Criminal

Pe 19.5. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Velkaantunut Emily joutuu osalliseksi huijaukseen, joka vie hänet Los Angelesin alamaailmaan. Velkaongelmaa käsittelevän rikostrillerin pääosassa nähdään The White Lotus -tähti Aubrey Plaza.

Spy/Master

Pe 19.5. alkaen HBO Max

Jännitysdraamasarja sijoittuu kylmän sodan aikaan. Victor Godeanua on romanialaisen diktaattorin Nicolae Ceaușescun neuvonantaja ja KGB-agentti.