James Bond sai alkunsa erikoisissa olosuhteissa – taustalla yllätysraskaus

James Bondin luonut kirjailija Ian Fleming teki agentti 007:sta kaltaisensa – uhkapelaamista, tupakanpolttoa ja muita paheita myöten.

James Bondilla on yksi piilopaikka ylitse muiden. Tuoreimman 007 No Time to Die -elokuvan (2021) alussa hän vetäytyy aktiivipalveluksesta Jamaikalle.

Se on myös Bondin syntymäkoti, sillä Ian Fleming kirjoitti kaikki 007-romaaninsa Jamaikalla Goldeneyeksi (suom. Kultainen silmä) kutsumassaan loma-asunnossa. Kirjoista ensimmäinen, Casino Royale, julkaistiin 13. huhtikuuta 1953 – 70 vuotta sitten.

Flemingillä itselläänkin oli kokemusta vakoojan töistä, tosin kirjoituspöydän takaa. Toisen maailmansodan aikana hän valvoi Britannian eurooppalaisia sabotaasioperaatioita laivaston tiedustelupalvelussa. Sodan jälkeen hän toimi The Sunday Times -sanomalehden ulkomaankirjeenvaihtajien esihenkilönä.

Kun Flemingin kihlattu Ann tuli raskaaksi, hän tiesi tarvitsevansa rahaa, jota hänellä ei ollut. Ratkaisuna oli keväällä 1952 kirjoitettu romaani James Bondista – sellaisesta mestarivakoojasta, jollainen Fleming olisi itsekin toivonut olevansa.

Osa Bondin piirteistä oli Flemingin omia: myös kirjailija itse oli ollut kova naistenmies, joka joi paljon, poltti tupakkaa ja nautti uhkapelaamisesta.

Kun ensimmäinen James Bond -seikkailu Salainen agentti 007 ja tohtori No sai ensi-iltansa 1962, näistä piirteistä tuli ikoninen osa Bondin legendaa. Bondia näytellyt Sean Connery lausui elokuvassa kuuluisan repliikkinsä ”Bond, James Bond” juuri kasinolla, korttipelipöydän ääressä.

Sean Connery lausui James Bondin kuuluisan esittelyrepliikin ensimmäisessä 007-seikkailussaan kasinolla, korttipelipöydän ääressä.

Fleming kirjoitti 12 Bond-romaania, joista viimeinen, 007 ja kultainen ase, ilmestyi vasta kirjailijan kuoleman jälkeen 1965. Matkan varrella syntyi myös kaksi Bond-aiheisten novellien kokoelmaa, joiden puoleen elokuvien käsikirjoittajat kääntyivät sen jälkeen, kun kaikki varsinaiset romaanit oli jo sovitettu valkokankaille.

Sydänkohtaukseen Fleming tuupertui elokuussa 1964, vain 56-vuotiaana. Ensimmäisen uuden Bond-romaanin Lohikäärmeen kynnet (1968) kirjoitti sen jälkeen Kingsley Amis salanimellä Robert Markham.

John Gardner jatkoi Bondin seikkailuja 1980- ja 1990-luvulla 14 romaanin ja parin elokuvista tehdyn kirjasovituksen voimin. Niistä Tehtävä Suomessa, James Bond (1983) toi agentti 007:n Suomen Lappiin.

Yhdysvaltalainen Raymond Benson kirjoitti 1990-luvun lopussa kuusi Bond-romaania lisää. 2000-luvun puolivälistä alkaen Bond-seikkailuja ovat kirjoittaneet vuoron perään Sebastian Faulks, Jeffery Deaver, William Boyd, Anthony Horowitz ja Charlie Higson, jonka kynästä on myös kirjasarja nuoren James Bondin seikkailuista.

Jamaika on James Bondin syntymäkoti: Ian Fleming kirjoitti siellä kaikki Bond-kirjansa. Daniel Craigin (kuvassa) Bond käyttää Jamaikaa piilopaikkanaan elokuvassa 007 No Time to Die.

