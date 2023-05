Tänään tv:ssä: Mitä ihanin sarja nuorista rakastuneista

Yle Areenan suosituimpiin nuorten aikuisten sarjoihin kuuluva Levottomat sydämet nähdään nyt Teema & Fem -kanavalla.

Tv-lehti arvioi. Tanskalaissarja Levottomat sydämet kertoo 26-vuotiaasta Tobiaksesta (Gustav Dyekjær Giese), jolla on selvät sävelet elämänsä kanssa, ja 27-vuotiaasta Rosesta (Sara Hjort Ditlevsen), joka harhailee ja etsii paikkaansa. Rose on villi ja vapaa, Tobias puolestaan vakavassa suhteessa. Kohtaaminen kadulla sekoittaa Tobiaksen suunnitelmat.

Pari rakastuu yllättäen, mutta kaikki ei mene niin helposti kuin voisi kuvitella.

Kesäiseen Kööpenhaminaan sijoittuvassa sarjassa on yhteensä kolme kautta. Toisella kaudella pari on muuttanut yhteen, mutta ongelmia kertyy onnen tielle. Tuolloin keskiöön pääparin ohella nousee Rosen paras ystävätär Simone (Olivia Joof Lewerissa), jonka tarinassa on jopa enemmän mielenkiintoa kuin Tobiaksessa ja Rosessa.

Levottomat sydämet on hyvää katsottavaa kaikille niille, jotka pitivät Skamista ja Kolmekymppisistä. Se on mukava ja mukava ja samastuttava välipala kesäisiin päiviin.

Tosin hahmot eivät ole niin rakastettavia kuin Skamissa, vaan aika ajoin jopa ärsyttäviä. Toisaalta Rose on Skamin Nooran (Josefine Frida Pettersen) tasoinen tyyli-ikoni, jonka värikästä pukeutumista on ilo katsoa.

Levottomat sydämet alkaa maanantaina 29.5. Teema & Fem -kanavalla 22.00 & 22.24.