Illalla tv:ssä todellinen kasariklassikko – näetkö vähäpukeisissa miehissä saman piilosanoman kuin Quentin Tarantino?

Kasariklassikko Top Gun esitetään tv:ssä jälleen lauantaina.

Tom Cruise on hävittäjälentäjä Pete ”Maverick” Mitchell.

Vaikka Top Gun – lentäjistä parhaat alkujaan ristiriitaisia arvioita saikin, on Tony Scottin vuoden 1986 toimintaseikkailu aito kasariklassikko. Siihen pakkautui presidentti Reaganin ajan voimantuntoa niin, että USA:n laivastoon hakeutui enemmän nuoria. Korskea tyyli, sanonnat ja isänmaalliset pullistelut ovat sittemmin tulleet vastaan lukemattomissa elokuvissa.

Top Gun filmattiin Kalifornian San Diegossa. Sikäläisen laivastotukikohdan maisemiin palattiin viime vuoden Top Gun: Maverickissa. Jälkimmäisestä on mahdollista nauttia, vaikkei alkuperäistä olisi nähnytkään. Kyllä se kuitenkin kokemusta rikastaa.

Tom Cruise 36 vuotta sitten.

Hyvässä iskussa silloin ja nyt ollut Tom Cruise esittää molemmissa Yhdysvaltojen laivaston hävittäjälentäjää Pete ”Maverick” Mitchelliä. Jatko-osassa tutut kasvot ovat kuitenkin ympäriltä kaikonneet. Vain entinen vihamies ja myöhempi ystävä Tom ”Iceman” Kazansky kohdataan yhdessä kohtauksessa. Näyttelijä Val Kilmerin sairastama syöpä on riipaisevasti kirjoitettu mukaan Icemanin hahmoon.

Jatko-osassa Jenny Connelly esittää amiraalintytär Penny Benjaminia, joka alkuperäiselokuvassa mainittiin nimeltä. Siinä Maverickin oppilaaksi tulee myös hänen edesmenneen parhaan kaverinsa Goosen poika Bradley (Miles Teller).

Quentin Tarantino on esittänyt, että alkuperäinen Top Gun on tarina tukahdutetusta homoseksuaalisuudesta. Hänen mukaansa miesten välisessä kilvoittelussa ja heidän yhteisissä rantapeleissään on enemmän kipinää kuin Tom Cruisen ja Kelly McGillisin haaleassa heterokuhertelussa.

Porukka on 36 vuodessa vaihtunut, mutta paljon muuta yhteistä vanhalla ja uudella Top Gunilla on. Tuottajakaksikko Don Simpsonin – Jerry Bruckheimerin alkuperäinen logo, vaikuttavat alkukuvat hävittäjistä, Kenny Logginsin kasarihitti Danger Zone ja Maverickin uhkarohkeat temput toistetaan jatko-osassa tunnollisesti. Totta kai rämäpään piti vielä kypsässä keski-iässäkin lentää koneellaan ylösalaisin.

Molemmissa elokuvissa pilottitakki, tummat lentäjälasit ja Kawasaki Ninja -moottoripyörä viimeistelevät Cruisen ikonisen hahmon.

Top Gun - lentäjistä parhaat täytti katsomoita loppukeväästä 1986. Pian Suomen ilmavoimat päätti tilata Amerikasta Hornet-hävittäjiä.

Elokuvan myöhäinen jatko-osa Top Gun: Maverick tuli teattereihin toukokuussa 2022. Kohta Horneteja aletaan korvata amerikkalaisilla F-35 -hävittäjillä.

Kyse on tietenkin sattumasta ja politiikasta, mutta siinä sivussa sattuma kertoo aikojen ja Suomen muutoksesta.

Top Gun – lentäjistä parhaat Nelosella lauantaina klo 21.40