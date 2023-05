Daniel Craig täräytti legendaarisen kommentin kypsyttyään totaalisesti – näin James Bond -tähtien taival on päättynyt

007 No Time to Die -seikkailussa James Bondia näyttelee viimeisen kerran Daniel Craig, joka harkitsi roolin jättämistä traumaattisten kuvausten takia vuosia aiemminkin. Myös Sean Conneryn, George Lazenbyn, Roger Mooren, Timothy Daltonin ja Pierce Brosnanin jäähyväiset 007-roolille olivat haikeat – ja vaikeat.

James Bondia on esittänyt kuusi tähteä: Sean Connery, George Lazenby ja Roger Moore sekä (alarivissä) Timothy Dalton, Pierce Brosnan ja Daniel Craig. Näyttelijöiden 007-taipaleiden päätöksiin on mahtunut draamaa.

Viisi elokuvaa ja 15 vuotta. Vuonna 2021 ensi-iltansa saanut tuorein Bond-seikkailu 007 No Time to Die teki Daniel Craigista kaikkien aikojen pisimpään agentti 007:ää yhtäjaksoisesti esittäneen näyttelijän.

Ohi menee vain alkuperäinen 007-tähti Sean Connery, jonka ensimmäisen Bond-elokuvan Salainen agentti 007 ja tohtori No (1962) ja viimeisen Älä kieltäydy kahdesti -seikkailun (1983) ensi-iltojen välillä oli 21 vuotta – mutta jälkimmäinen ei ollutkaan virallinen 007-elokuva, vaan niiden kanssa kilpaillut häirikkötuotanto.

007 No Time to Die on Bond-seikkailuksi kaikin puolin harvinainen: käytännössä koko elokuva on räätälöity Craigin jäähyväisiksi. Se päättää tarinan, joka oli alkanut 15 vuotta aiemmin.

Craigin ensimmäisessä Bond-seikkailussa Casino Royale (2006) esitelty aloitteleva ja kömpelö agentti muuttui 007 – Quantum of Solacen (2008) aikana kyyniseksi kostajaksi, joka 007 Skyfallissa (2012) joutui kohtaamaan myös oman lapsuutensa traumoja ja 007 Spectressä vielä arkkivihollisensa Ernst Blofeldin. Blofeldin merkitys Bondin omalle tarinalle vain vahvistuu 007 No Time to Diessa, joka saa ilmaiskanavien tv-ensi-iltansa tiistaina 30.5.

Menneisyytensä lisäksi Bond tekee uudessa elokuvassa tiliä myös iästään ja 007-koodinumerostaan Lashana Lynchin esittämän Nomi-agentin kanssa sekä tunteistaan ja perhesiteistään Léa Seydoux’n näyttelemän Madeleinen kanssa.

– Bond on tässä elokuvissa onnellisimmillaan, koska hän on löytänyt juuri sen, mitä hän on etsinyt. Kuten jokainen Maapallolla, hän etsi vain rakkautta, Craig runoili The Times -lehdelle viime joulukuussa.

Taistellessaan viruksen kaltaisella bioaseella uhkailevaa, Rami Malekin näyttelemää Lyutsifer Safinia vastaan Bond joutuu kuitenkin pistämään peliin kaiken – myös henkensä. Se on täysin poikkeuksellista koko elokuvasarjan historiassa.

Daniel Craig näytteli James Bondia viisi kertaa vuosien 2006–2021 välillä.

Voiko Bond kuolla? Kysymys oli Craigin mukaan noussut esiin jo Casino Royalen ensi-illan jälkeen.

– Jos tapamme Bondin, voimme aloittaa alusta, Craig järkeili The Timesille.

Bond-elokuvasarjan tuottaja Barbara Broccoli koki samoin, elokuvien taustalla olevan MGM-elokuvastudion päälliköt sen sijaan eivät.

– Ajatusta vastustettiin. Joten meidän oli tehtävä se salaa, Craig paljasti joulukuussa.

Vähemmän salaisia olivat Craigin omat tunteet lokakuussa 2015, 007 Spectre -elokuvan ensi-illan alla.

– Juuri tällä hetkellä mieluummin viiltäisin ranteeni auki kuin tekisin uuden bondin. Haluan nyt vain siirtyä eteenpäin, Craig möläytti Time Out -lehden kuuluisassa haastattelussa.

Kommentista paistoi Craigin väsymys: tähti oli murtanut Spectren kuvauksissa jalkansa, mutta oli silti jatkanut kuvauksia urhoollisesti jalkatuen varassa. Pystyäkseen edes kävelemään hänen oli psyykattava itseään.

– Kokemus oli erittäin traumaattinen. Yritin pysytellä viileänä, vaikka sääreni oli mäsänä, Craig sanoi Being James Bond -dokumentissa 2021.

Daniel Craig mursi 007 Spectren kuvauksissa jalkansa ja joutui sinnittelemään kivuliaan jalkavammansa kanssa muun muassa elokuvan avauskohtausta Mexicossa kuvatessa.

Käytännössä Craigin lähtölaskenta ulos 007-roolista alkoi tästä jalkavammasta.

– Minun oli kysyttävä itseltäni, kestäisinkö fyysisesti uuden elokuvan tekoa tai edes haluaisinko tehdä uutta elokuvaa. Koska puhelinsoitto, jossa jouduin sanomaan vaimolle, että mursin jalkani, ei ollut miellyttävä, Craig kuvaili vuonna 2020.

Harkitsematon murjaisu ranteiden viiltelystä jäi joka tapauksessa Bond-historiaan. Toisaalta, Craig ei ole ollut tuskansa kanssa yksin: roolista luopuminen on tehnyt tiukkaa myös aiemmille 007-tähdille.

Aiempien Bond-tähtien viimeiset 007-roolit

James Bondin rooli teki Sean Connerysta tähden, mutta hän itse tuskastui saamaansa suursuosioon jo 1967. Vuoden 1971 Timantit ovat ikuisia -seikkailun miljoonapalkkion hän ohjasi Skotlannin itsenäisyyttä ajaneelle säätiölle.

Sean Connery (1962–1967 & 1971 & 1983)

Vaikka Ian Flemingin ensimmäinen Bond-romaani ilmestyi 70 vuotta sitten vuonna 1953, täysille kierroksille 007-huuma yltyi vuonna 1962. Tuolloin Sean Conneryn näyttelemä charmantti agentti sytytti elokuvassa Salainen agentti 007 ja tohtori No savukkeen ja lausui kuuluisat sanat: ”Bond, James Bond”.

Viidenteen Bond-seikkailuunsa Elät vain kahdesti mennessä Connery oli kuitenkin jo ehtinyt turhautua roolin ympärillä vellovaan jättisuosioon ja etenkin kuvauspaikoilla Japanissa vastaan tulleisiin fanilaumoihin.

Päätöstä luopua Bond-roolista edisti kitkerä rahariita: elokuvasarjan tuottajakaksikko Albert Broccoli ja Harry Saltzman ei ollut suostunut ottamaan häntä tuotantoyhtiönsä osakkaaksi.

Paluu Bondiksi neljä vuotta myöhemmin, George Lazenbyn yhden elokuvan jälkeen, tapahtui käytännössä vain yhdestä syystä: Connery onnistui neuvottelemaan Timantit ovat ikuisia -seikkailun (1971) palkkioksi miljoona dollaria, joka maksettiin suoraan Skotlannin itsenäisyyttä ajavalle säätiölle.

Sean Connery sai vihoviimeisestä Bond-roolistaan Älä kieltäydy kahdesti -seikkailussa viisi miljoonaa dollaria. Elokuva kilpaili verisesti virallisten Bond-elokuvien kanssa.

Tämänkin jälkeen hän palasi vielä kerran Bondiksi parodisessa seikkailussa Älä kieltäydy kahdesti (1983), jonka omintakeisella tuottajalla Kevin McClorylla oli oikeudet vain Pallosalama-romaanin filmaamiseen. Connery tienasi kilpailevalla Bond-roolillaan viisi miljoonaa dollaria – ja pääsi nöyryyttämään Broccolia julkisesti.

George Lazenby hylkäsi tulevat Bond-roolit jo ennen Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa -elokuvan ensi-iltaa.

George Lazenby (1969)

Australialainen malli, mekaanikon ja automyyjän töitä tehnyt George Lazenby oli Conneryn jälkeen yllätysveto James Bondin rooliin. Tuottaja Broccolin silmiin Lazenby osui ensin sattumalta parturikäynnillä ja myöhemmin suklaamainoksesta.

Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa -elokuvan kuvauksissa Lazenby riitautui kuitenkin pahoin sekä ohjaaja Peter Huntin että Bondin rakastettua, kipakkaa Teresaa esittäneen Diana Riggin kanssa. Osittain managerinsa neuvosta uusi tähti ei kaikkien yllätykseksi suostunutkaan allekirjoittamaan hänelle tarjottua seitsemän Bond-seikkailun sopimusta.

– En vieläkään tiedä, miksi tein niin. Ehkä se vain ei sydämessä tuntunut oikealta, Lazenby sanoi 2017 dokumentissa Becoming Bond.

Roger Moore olisi itse jättänyt 007 ja kuoleman katse -seikkailun tekemättä. Hän oli kuvauksissa jo 57-vuotias.

Roger Moore (1973–1985)

Pelastajaksi karautti Lazenbyn julkisen kukkoilun ja Conneryn nihkeilyn jälkeen Roger Moore, jonka monet olivat tunteneet jo television Pyhimyksestä. Hän toi rooliin kosolti huumoria sekä keski-ikäisen miehen karismaa – olihan hän kaksi vuotta Conneryakin vanhempi.

Moore viihtyi herrasmiesagenttina niin pitkään, että hyvästien syy oli yksinkertainen: viimeistä Bond-seikkailuaan 007 ja kuoleman katse (1985) tehdessä hän oli jo 57-vuotias.

– Ikä alkoi jo painaa, ja olisin mielelläni astunut syrjään Octopussyn jälkeen, mutta suostuin silti vielä yhteen, Moore muisteli myöhemmin.

Timothy Dalton olisi tehty 007 ja lupa tappaa -seikkailun jälkeen kolmannenkin Bond-elokuvan, jos oikeusjuttu ei olisi tullut väliin.

Timothy Dalton (1987–1989)

Ikämies-Mooren jälkeen elokuvasarjan suunta kääntyi viisaasti monta astetta vakavampaan ja Bond-asteikolla pykälän realistisempaan suuntaan. Timothy Dalton oli klassisen koulutuksen saanut teatterinäyttelijä, jonka Bond oli Roger Moorea viileämpi – ja toisessa seikkailussaan 007 ja lupa tappaa (1989) myös julmempi ja väkivaltaisempi.

Daltonin kolmen 007-elokuvan sopimuksesta jäi kuitenkin yksi tekemättä. Elokuvasarjan tuottaja Broccoli kiisteli oikeudessa MGM-elokuvastudion kanssa Bond-seikkailujen tv-esitysoikeuksien hinnoista, jotka oli Broccolin mielestä poljettu liian alas.

Riidasta johtunut kuuden vuoden tauko kahden Bond-seikkailun välillä antoi elokuvien taustastudion johtajille kosolti aikaa laskea Daltonin 007-elokuvien heikoiksi osoittautuneita tuottoja, ja tähti sai lähteä.

Pierce Brosnan teki tyrmistyi, kun hän ei saanut jatkaa Bondina elokuvan 007 – Kuolema saa odottaa (2002) jälkeen.

Pierce Brosnan (1995–2002)

Neuvostoliiton romahtamisen jälkeiseksi uuden ajan James Bondiksi löytyi irlantilainen Pierce Brosnan. Vaikka hänen aikanaan Bondin persoona, taustatarina ja tunteet syvenivät elokuva elokuvalta, myös seikkailujen mittasuhteet kasvoivat suhteettomiksi.

Brosnanin viimeisessä Bond-seikkailussa 007 – Kuolema saa odottaa (2002) tämä surffasi jäälautalla satelliitista ammuttua jättimäistä lasersädettä pakoon. Elokuvasarjan suunnan oli muututtava.

Kun Bond-tuottajat onnistuivat vuosien oikeusväännön jälkeen saamaan oikeudet Flemingin ensimmäiseen 007-romaaniin Casino Royale, Bondin tarina haluttiin aloittaa alusta uuden päätähden kera. Potkuistaan Brosnan ei kuullut kasvokkain, vaan puhelimessa.

– On järkyttävää kuulla olevasi liian vanha, että olet ohittanut parasta ennen -päiväsi, Brosnan kuvaili 2005 Playboy-lehdelle.

– Se tuntui kylmältä, lapselliselta, eikä sitä olisi pitänyt hoitaa niin, kymmenen vuoden ja neljän elokuvan jälkeen, tähti tilitti.

