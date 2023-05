Louis Therouxista tuli yhtäkkiä tähti TikTokissa – toimittajan 14-vuotias poika hämmentyi täysin

Brittiläinen Louis Theroux on yksi maailman arvostetuimmista haastattelijoista. Hänet tunnetaan lukuisista dokkarisarjoista, joissa sukelletaan synkkiin ja vähiten ymmärrettyihin aiheisiin.

Louis Theroux on palkittu muun muassa kolme kertaa British Academy of Film and Television Arts -palkinnolla.

Dokumentaristi Louis Theroux, 52, on tunnettu mustasankaisista silmälaseistaan, tavallisesta olemuksestaan ja välittömästä haastattelutyylistään.

Oli kyseessä sitten murhaaja, julkisuuden henkilö tai kuolemansairas, Theroux saa haastateltavat avautumaan – kameroista huolimatta.

Viime kesänä palkittu brittitoimittaja sai maistaa myös viraalihitteyttä, kun hänen vuonna 2000 esittämänsä räppikappale lähti leviämään Tiktokissa.

Jiggle Jiggle -niminen riimittely oli tehty alun perin testimielessä Theroux’n dokumenttisarjaan Vinksahtaneet viikonloput. Kyseisessä jaksossa Theroux vietti aikaa New Orleansissa räppäreiden kanssa.

Televisiotoimittaja kertoo New York Timesin haastattelussa olevansa hämmentynyt saamastaan huomiosta, mutta myös iloinen siitä, että ihmiset nauttivat hänen räpistään.

– Samaan aikaan minulla on siitä ristiriitaisia tuntemuksia. On melko katkeransuloista, että viraalihetkeni on jotain niin kertakäyttöistä ja kaukana siitä, mitä oikeasti teen työkseni. Mutta tässä sitä nyt ollaan.

Tilanne oli myös outo Therouxin lapsille, erityisesti hänen Tiktokissa paljon aikaa viettävälle 14-vuotiaalle pojalleen.

– ”Miksi isäni, joka on universumin noloin tyyppi, on nyt kaikkialla Tiktokissa?”, Theroux imitoi poikaansa haastattelussa.

Louis Theroux on ollut naimisissa vuodesta 2012 asti tv-tuottaja Nancy Strangin kanssa. Heillä on kolme poikaa.

Singaporessa vuonna 1970 syntyneen, mutta Lontoossa varttuneen Louis Sebastian Theroux’n perhe antoi hyvät eväät tulevalle journalistille.

Kodin taustahälynä kuunneltiin BBC:n kansainvälisiä radiolähetyksiä, joiden parissa perheen äiti Anne Castle myös työskenteli. Theroux’n isä Paul Theroux on palkittu yhdysvaltalainen matkakirjailija.

Britannian yleisradion lisäksi Theroux varttui liberaalin ilmapiirin ja kirjojen parissa. Hollywood-tähti, näyttelijä Justin Theroux on muistellut katsoneensa kauhuissaan, miten hänen serkkunsa Louis ja Marcel haaskasivat lapsuudenkesänsä lukien paksuja kirjoja, jotka kertoivat esimerkiksi ristiretkistä.

Louisin isoveljestä Marcel Theroux’sta tuli kirjailija ja lähetystyöntekijä.

Opiskeltuaan maineikkaassa Oxfordin yliopistossa nykyhistoriaa, Theroux lähti toimittajan töiden perässä Yhdysvaltoihin.

BBC:n kanssa hän solmi sopimuksen 1990-luvun lopulla ja päätyi tekemään ensimmäisen oman sarjansa. Kyseessä oli Weird Weekends, eli Vinksahtaneet viikonloput, joka käsitteli erilaisia alakulttuureja.

Myöhemmin Theroux on tullut tunnetuksi siitä, ettei kaihda vaikeitakaan aiheita. Hän on tutustunut dokumenteissaan niin seksityöläisten, skientologiakirkon, äärioikeiston, seksirikollisten, eutanasian kuin translasten maailmaan.

Uuden dokumenttisarjan ensimmäisessä jaksossa Theroux haastattelee brittiräppäri Stormzya.

Theroux pääsee haastattelemaan myös Judi Denchia, joka on yksi Britannian arvostetuimmista näyttelijöistä.

Uudessa Louis Theroux: tähtihaastattelut -dokkarisarjassa brittitoimittaja lähtee tutustumaan julkisuudesta tuttuihin henkilöihin. Intiimejä keskusteluja käydään muun muassa räppäri Stormzyn, näyttelijä Judi Denchin ja laulaja Rita Oran kanssa.

Vaikka voisi olettaa, että tähtihaastattelut ovat kokeneelle toimittajalle helppo homma, näin ei kuitenkaan ollut. Theroux kuvailee projektin olleen ammatillisesti erittäin haastava kokemus.

Koska julkkisten kanssa aika on rajallinen, dokumentin tekemiseen liittyi erilaisia paineita. Haastattelutilanteet vaativat intensiivistä valmistautumista ja journalistista keskittymistä, jotta tähdistä sai jotain irti.

Theroux kertoo pienestä pitäen olleensa kuunteleva tarkkailijaluonne, josta on hänen mukaansa hyötyä dokumenttien teossa ja suorien kysymyksien esittämisessä.

– En ole alfa. Jos tulipalo syttyy, en ole se henkilö huoneessa, joka sanoo: "Pysykää rauhallisena, menkää ulos ja siirtykää pois savusta".

Lähteet: The New York Times, The Guardian, The Sydney Morning Herald ja The Gentleman’s Journal.

Louis Theroux: tähtihaastattelut alkaa maanantaina 29.5. TV2:lla klo 21.00.