Hollywoodin supertähti päätyi naimisiin suomalaistaustaisen naisen kanssa – näin se tapahtui

Hollywood-legenda Gregory Peckillä oli kaikkea, mitä idolilta odotetaan. Ja sen päälle suomalainen vaimo.

Olisiko Gregory Peck (1916–2003) voitu nähdä tukkilaiselokuvan rehtinä työtoverina? Tai ehkä romanttisen komedian komeana agronomina?

Kielimuuri olisi toki vaikeuttanut Suomessa työskentelyä, mutta eipä Peckin tarvinnutkaan hakea menestystä kotimaansa ulkopuolelta. Jo ensimmäisestä elokuvastaan Kunnian päivät (1944) alkaen näyttelijälle oli kysyntää Hollywoodissa. Näin kertoo ranskalainen tv-dokumentti Lähikuvassa Gregory Peck.

Peckin uran varrelle mahtui myös yhteiskunnallisia mullistuksia.

Peckin filmi- ja televisioura kattoi yli 50 vuotta ja yli 50 elokuvaa. Sen varrelle mahtui myös yhteiskunnallisia mullistuksia. Peck aloitti näyttelijänuran tavoittelemisen toisen maailmansodan alkaessa, kun suuren laman jäljet kurittivat vielä Yhdysvaltoja.

Hän oli uransa huipulla, kun elokuva-alalla pelättiin kommunismia ja jahdattiin ihmisiä, jotka siihen uskoivat. Sitä seurasivat vielä Vietnamin sota sekä kansalaisoikeusliikkeen kamppailut rasismia vastaan.

Peck ilmaisi tukensa kommunismisympatioista epäillyille kollegoille ja syrjityille vähemmistöille. Hän kertoi myös vastustavansa Vietnamin sotaa.

Gregory Peck ja hänen suomalaistaustainen vaimonsa Greta sekä Jonathan-poika perhekuvassa.

Suomessa Peck tunnettiin kannanottojaan paremmin avioliitostaan. Hän oli suomalaissyntyisen Greta Kukkosen aviomies. Pari oli tavannut teatterikiertueella, jolla Kukkonen oli mukana kampaajana ja Peck sijaisnäyttelijänä. He avioituivat 1942.

Lähikuvassa Gregory Peck kertaa näyttelijän mittavan uran kronologisesti. Tarina alkaa jo vuodesta 1916, kun Eldrediksi kastettu poika syntyi Kaliforniaan. Lapsuus ja nuoruus pikakelataan läpi alle viidessä minuutissa.

Yksi uran ratkaiseva askel oli ensimmäinen iso teatterirooli vuonna 1942. Sen jälkeen Peck kirjoitti isälleen, ettei koskaan alentuisi Hollywoodiin, koska kuuluu teatterin näyttämölle.

Loma Roomassa -elokuvassa Audrey Hepburnin kanssa 1953.

Kolme vuotta myöhemmin hän kuitenkin jo tähditti Alfred Hitchcockin elokuvaa Noiduttu. ”Hän oli näyttelijä eikä ennustaja”, kuten tähden poika Carey Peck dokumentissa sanoo.

Juuri elokuvanäyttelijänä Peck jätti massiivisen jäljen yhdysvaltalaiseen kulttuurihistoriaan. Peck tunnetaan muun muassa rooleistaan elokuvissa Ase kädessä (1950), Loma Roomassa (1953) ja Kuin surmaisi satakielen (1962). Jälkimmäisestä hän sai vihdoin Oscarin, neljän ehdokkuuden jälkeen.

Kuin surmaisi satakielen (1962): Gregory Peck ja Brock Peters.

Ura jatkui aina vuoteen 1998 asti. Peck kuoli viisi vuotta sen päättymisen jälkeen. Helsingin Sanomien muistokirjoituksessa kirjoitettiin, että hänen ”vakaa läsnäolonsa kameroiden edessä teki hänestä yhden amerikkalaisen elokuvan kivijaloista, hahmon, joka tuntui luotettavalta kehnommissakin elokuvissa”.

Ex-puolisot osallistuivat Stephen-poikansa häihin 1978.

Vaikka Peck ei suomalaisyhteydestään huolimatta päätynyt täkäläisiin tuotantoihin, työt toivat hänet kuitenkin Suomeen. Hollywood-näyttelijä kävi 1953 Helsingissä mainostamassa tuoretta Kilimanjaron lumet -elokuvaansa. Dokumentissa visiittiä ei mainita, mutta Yle Areenasta löytyy samana vuonna valmistunut suomalaisreportaasi Gregory Peck kävi Suomessa.

Ylen kymmenminuuttinen mustavalkoelokuva on melko yhdentekevää fanitusmateriaalia. Se alkaa Seutulan lentokentältä, jossa maineikasta näyttelijää vastassa on satoja faneja. Selostus kertoo niin Peckin puvun värin kuin sen, kuinka tämän ”katse saa naisten sydämet kiivaaseen sykintään”.

Kamera seuraa Peckiä parin päivän ajan Helsingin tuomiokirkolta Olympiastadionille ja edustuspäivällisiltä elokuvajournalistien tapaamiseen.

Kun ranskalaisdokumentin Suomi-yhteys on hatara, kotimaisessa reportaasissa se on pääosassa. Mainitsematta jää kuitenkin se, ettei Greta Peck ole miehensä mukana. Jälkiviisaat tietävät syyn poissaoloon: parin avioliitto veteli viimeisiään. Gregory Peck oli jo rakastunut ranskalaisjournalisti Veronique Passaniin.

Gregory Peck kuvatiiin Veronique-vaimonsa kanssa kotonaan Beverly Hillsissä 1974.

Suomalaiset menettivät ehkä vävypoikansa, mutta kuten aika ja ranskalaisdokumenttikin osoittavat, maailmalla elokuvatähden maine vain kasvoi.

