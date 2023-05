Tuija Vuolle, 81, haluaisi yhä töihin – eräs yllättävä asia täyttää hänen päivänsä nykyään

Maalaiskomedioista tuttu Tuija Vuolle on valmis töihin. Unelmiakin riittää.

ikävuosia on pian 81, mutta työt maistuisivat yhä. Jos vaan joku ymmärtäisi kysyä.

– Kyl mää viälä kauheesti tekisin töitä, ku joku vaan niitä tarjois. Mutta on hiljaista, näyttelijä Tuija Vuolle sanoo kerrostaloneliössään Tampereen ydinkeskustassa.

Töitä oli eläkeläiselle vielä ennen koronaa. Sittemmin Vuolle on ollut mukana vain viime jouluna esitetyssä kolmiosaisessa Lahjat esiin! -tv-tuotannossa.

Tuija Vuolle on koonnut asuntonsa pikkuhuoneen seinille komean koosteen kuvista, joka palauttaa mieleen pitkän ja ansiokkaan uran huippuhetkiä.

Suurelle yleisölle Vuolle on tullut tutuksi juuri tv-sarjojen kautta – ja ennen muuta komediennena. Läpimurto oli sosiaalityöntekijä Aili Hinkan rooli Reinikaisessa.

Ylen uusintalähetykset ovat nostaneet Vuolteen jälleen framille. Reinikaisen lisäksi televisiossa ovat pyörineet vuosina 1998–2006 tehdyt maalaiskomediat Vain muutaman huijarin tähden, Peräkamaripojat, Mooseksen perintö ja Turvetta ja timantteja.

Tv:n Maalaiskomedioita on esitetty myös kesäteattereissa. P. A. Turpeisena Risto Salmi, Viola Turpeisena Tuija Vuolle.

Maalaiskomediasarjoissa Vuolle esittää rahanahnetta ja koppavaa Viola Turpeista, jonka rooli oli alussa marginaalinen, mutta kasvoi kirjoitettaessa.

– Yksi päivä avasin tv:n ja sieltä sattui tulemaan kohtaus, jossa Viola jumppasi naamaansa peilin edessä. Minulla oli mukana kirja, jossa neuvottiin, miten kasvoja voi säilyttää ilman leikkauksia. Kirja näkyy kohtauksessa peilin edessä.

– Ryhmä tuli toimeen tosi hyvin. Jukka Mäkinen on ohjaaja, joka tietää mitä haluaa. Oli helppo tehdä työtä hänen kanssaan.

Tamperelaisille Vuolle on ennen muuta tuttu näyttämöltä. Vuolteen ura Tampereen Teatterissa kesti peräti 45 vuotta ennen eläköitymistä 2010.

– Ei haittaa, vaikka minut tunnetaan valtakunnallisesti televisiosta. Tampereella tulee teatterityöstä niin paljon palautetta, että se tasapainottaa tilannetta.

Reinikainen-sarja keskittyy Tankki täyteen -komediasta tutun poliisin (Tenho Saurén) ympärille. Tuija Vuolle on sosiaalityöntekijä Aili Hinkka.

Mutta niitä töitä voisi siis olla enemmän.

– Olen kyllä mainostanut, että tekisin töitä. Mutta olenhan minä aika iäkäs. Toisaalta Seelakin (Sella) näyttelee vielä, Vuolle viittaa 86-vuotiaaseen tamperelaiskollegaansa.

– En ole maailman parhaassa kunnossa, mutta energiaa vielä riittää. Eikä muistinkaan kanssa ole ongelmia.

Vuolle on ollut leski pian 12 vuotta. Tylsää hänellä ei silti ole, kiitos käsitöiden.

– Nuorena jopa haaveilin muotisuunnittelijan ammatista, Vuolle kertoo ja esittelee aikaansaannoksiaan.

Käsityöt ovat iso osa Tuija Vuolteen arkea. – Yritän jopa hiukan kontrolloida, etten istuisi tässä tuntitolkulla, Vuolle tunnustaa.

– Kaapit on täynnä itserakennettuja töitä. On hirveän mielenkiintoista laskea tarkkaan silmukat ja muut. Ja kun onnistuu, se ilo on mieletöntä.

Tampereella toimiva teatterilaisten Eino-klubi tuo myös iloa.

– Kesti pitkään antautua. Että olet nyt eläkeläinen, mene nyt vaan mukaan toimintaan.

Unelmiakin on. Yksi on voittaa iässä äiti, joka eli 92-vuotiaaksi. Toinen on teatteriesitys omassa 84 neliön asunnossa. Vaikkapa Patrik Süskindin Kontrabasso, monologi, jonka roolissa olisi oma muusikkopoika Jaan Wessman.

– Voisin ohjata sen. Tuossa eteisessä voisi näytellä. Muutaman hengen katsomon voisi rakentaa tähän olohuoneeseen. Spotit vaan tonne kattoon!

Tuija Vuolle asuntonsa eteisessä, jonka hän haluaisi pienimuotoisen monologiesityksen näyttämöksi.

Reinikainen esitetään lauantaina 20.5. TV2-kanavalla klo 15.10 & 15.39, seuraavat jaksot ti–to TV2 klo 19.30.

Turvetta ja timantteja esitetään lauantaina 20.5. TV2-kanavalla klo 18.00, seuraava jakso tiistaina TV2 klo 21.00.

