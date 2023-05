IL: Jasmin Voutilaisen ystävä paljastaa – tällaisia olivat 27-vuotiaana kuolleen näyttelijän viimeiset ajat

Salatuista elämistä tuttu näyttelijä kuoli maaliskuussa.

MUUN MUASSA Salatut elämät -sarjasta tuttu näyttelijä Jasmin Voutilainen kuoli maaliskuussa 27-vuotiaana.

Tuolloin asiasta julkisuuteen kertoi Iltalehti, jolle asian oli vahvistanut Voutilaisen lähipiiri. Mitään yksityiskohtia näyttelijän poismenosta ei kerrottu, mutta Voutilainen oli kertonut aiemmin julkisesti kärsineensä vaikeista mielenterveysongelmista.

Nyt Voutilaisen läheinen ystävä Laura Mononen kertoo Iltalehdelle Voutilaisen viimeisistä ajoista. Näyttelijän mielenterveys oli Monosen mukaan luisunut alamäkeen jo pidemmän aikaa.

– Viimeiset kahdeksan kuukautta olivat Jasminille vaikeita. Viime kesänä me vietimme Jasminin synttäreitä ja meidän oli tosi vaikeaa saada häntä enää silloin edes ulos. Niihin aikoihin masennus alkoi mennä todella pahaksi, vaikka meillä olikin lopulta hauska ilta, Mononen sanoo.

Monosen mukaan Voutilainen ei viimeisinä kuukausinaan poistunut juurikaan kotoaan eikä välillä uskaltanut edes käydä kaupassa. Pahentuneen masennuksen ohella ahdistusta lisäsivät julkisuuden ja sosiaalisen median kautta tullut viha.

Ystävän mukaan Voutilainen valvoi usein yöt ja nukkui päivisin. Unettomuuteen hän haki apua myös alkoholista.

– Hän koki voimakasta somekiusaamista, vainoamista, uhkailua tulla Jasminin kotiin, seksuaalista häirintää sekä haukkumista painosta. Lisäksi hän sai tappouhkauksia. Siinä oli vähän liikaa, Mononen kertoo.

TAMMIKUUSSA 2023 Voutilainen kertoi Instagramissa kamppailevansa vaikean masennuksen ja ahdistuneisuuden kanssa.

Hän kertoi tuolloin ottaneensa taukoa sosiaalisesta mediasta oman hyvinvointinsa vuoksi, mutta kertoi seuraajilleen rehellisesti tilanteestaan.

– Mieli on ihmeellinen juttu, ja masennus on ihan oikea sairaus. Sitä ei pidä koskaan vähätellä! Tsemppiä kaikille ketkä käy samaa läpi. Ei se helpota vielä tänään, tuskin huomennakaan, mut lupaan sulle ja itelleni, et jonain päivänä helpottaa, kunhan vaan jaksaa taistella ja yrittää pitää kiinni edes joistain pienistä asioista, joista saa iloa, Voutilainen kirjoitti.

Hänen päivityksensä keräsi paljon kannustusta ja tukea.

– Ihana Jasmin! Paljon halauksia sinne. Oot upee, kirjoitti Salattujen elämien toinen näyttelijä Monika Lindeman.

Tsemppinsä toivottivat myös Salkkarit-kollegat Sami Uotila ja Kerttu Rissanen.

– Rohkea, upein sinä, totesi tanssija Tiia Elg.

Voutilaisen kuolinuutisen jälkeen hänen Instagram-postauksensa täyttyivät osanotoista.

– Jasmin, tuun aina muistamaan sut aurinkona. Lähdit aivan liian aikaisin ja en voi sanoin kuvailla kuinka pahoillani olen tästä. Läheisille voimaa, lepää rauhassa, toivotti mediapersoona Rosanna Kulju.

– Lepää rauhassa, oot aina vahva, kirjoitti vuoden 2018 Miss Suomi ja malli Alina Voronkova.

– Lepääthän rauhassa! Olen järkyttävän pahoillani ja toivon kaikille lähipiirissä voimia enemmän kuin mitään, kirjoitti puolestaan Big Brother -voittaja Jasmiina Yildiz.

– Jasmin, en koskaan unohda valoasi ja sitä lämpöä jolla aina kohtasit mut. Lepää rauhassa, toivotti somevaikuttaja Peppi Puljujärvi.

VOUTILAINEN aloitti näyttelijänuransa vuonna 2014 Salkkareiden spin off -elokuvasta Nightmare 2. Vuonna 2015 hän tähditti saippuasarjan spin off -sarjaa Satula.

Samana vuonna Voutilainen nähtiin kilpailijana Martina ja Hengenpelastajat -ohjelmassa. Kaksi vuotta myöhemmin hän osallistui Miss Helsinki -kilpailuun ja hänet kruunattiin kisan ensimmäiseksi perintöprinsessaksi.