Tähdet, tähdet -ohjelman ensimmäinen putoaja yllätti – nyt kolme finalistia taistelevat voitosta

Sunnuntai-iltana nähdään, kruunataanko Konsta Hietanen, Maria Lund vai Lauri Mikkola Suomen parhaaksi viihdyttäjäksi.

Suosittu Tähdet, tähdet on tarjonnut jälleen tänä vuonna oivaa viihdettä sunnuntai-iltoihin. Ohjelma on keikkunut Nelosen kolmen katsotuimman ohjelman joukossa viikosta toiseen. Eikä syyttä.

Hyväntuulisessa sarjassa on päästy ihastelemaan konkariesiintyjien huikeaa tasoa ja yllättäviäkin vetoja viikko toisensa perään.

Nyt finaalissa on kova kolmikko, joista kuka tahansa ansaitsisi voiton. Suomen parhaan viihdyttäjän titteliä tavoittelevat Maria Lund, Lauri Mikkola sekä Konsta Hietanen, joka puolustaa mestaruuttaan.

Maria Lundin muuntautumiskykyä on kehuttu jakso jaksolta. Hän on vetänyt euroviisujaksossa luontevasti Katri Helenan Katson sineen taivaan ja taipunut hiphop-jaksossa Eminemin herkkään megahittiin Lose Yourself.

Maria Lund veti aloitusjaksossa näyttävästi Britney Spearsia.

Ehkä kaikkein yllättävin veto nähtiin heti aloitusjaksossa, kun hän pukeutui punaiseen pvc-asuun ja vetäisi poptähti Britney Spearsin läpimurtohitin Baby One More Time. Ja mitkä tanssiliikkeet tuplatolppakorkoisilla saappailla!

Konsta Hietanen on monipuolinen ja taitava muusikko, jolla on myös pilkettä silmäkulmassa. Hän veti hiphop-jaksossa Cheekin Timantit on ikuisia, ja näytti lavalla itse James Bondilta.

Sanattomaksi – hyvällä tapaa – veti puolestaan euroviisuteemaisen jakson esitys. Siinä Hietanen tulkitsi vuoden 2021 viisuvoittaja, italialaisen Måneskin-yhtyeen Zitti E Buoni -kappaleen. Esitykseen kuului tanssitanko, lohenpunainen haalari ja korkeat korot. Esitys valittiinkin jakson parhaaksi viisuvedoksi!

Konsta Hietanen näytti James Bondilta vetäessään Cheekin biisin Timantit on ikuisia.

Lauri Mikkolan upea ääni on päässyt oikeuksiinsa. Kokenut esiintyjä on saanut näyttää eri puolia itsestään, ja hassut roolit ovat viihdyttäneet.

Kun Mikkola astuu lavalle, hänen puolestaan ei tarvitse jännittää. Sen verran varmoin ottein musikaalirooleissaan loistanut Mikkola ottaa eri genret haltuun.

Lauri Mikkolan hassut roolit ovat viihdyttäneet, kuten iskelmäjakson nörtti.

Kauden aikana on koettu myös yllätyksiä. Ensimmäinen putoaja yllätti katsojat – ja ehkä erityisesti itsensä. Masked Singerin voittanut koomikko Sami Hedberg oli täysin äimistynyt tippumisestaan.

Imitaattori Jarkko Tammisen laulukyvyt ovat varmastikin olleet tiedossa hänen show’nsa nähneille, mutta muille hänen taitonsa ovat saattaneet tulla yllätyksenä. Euroviisujaksoa varten Tamminen kaivoi naftaliinista esiin viulunsa. Hän tarttui soittimeen 20 vuoden jälkeen varsin vakuuttavasti.

Tuomarit Juuso Mäkilähde, Sami Yaffa ja Lilli Paasikivi ovat kannustaneet läpi kauden.

Kausi eroaa aiemmista sillä, että ohjelma ei ole tullut suorana lähetyksenä. Tämä aiheuttaa puolestaan sen, että jatkoon menijät – ja voittajan – valitsee katsojien sijasta paikalla oleva studioyleisö. Tämä saikin aikaan kiivasta keskustelua, kun kausi alkoi.

Tähdet, tähdet -finaali sunnuntaina 21.5. Nelonen klo 20.00.