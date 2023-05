Käärijä paljastaa, miten rajua arki viisuhuuman keskellä on todellisuudessa ollut – esitti yhden ehdottoman vaatimuksen

Kulunut kevät on ollut rankka. Käärijä kertoo, miten pyöritys on muuttanut hänen elämäänsä. Liverpoolin euroviisut hän aikoo voittaa, koska haluaa legendaksi kattoon.

Suomen euroviisuedustaja Käärijä on ehtinyt olla koko kansan julkkis vasta muutaman kuukauden. UMK23-finaalin jälkeen miestä on pyöritetty kuin karusellissa, viisukappale Cha Cha Chan kuunteluluvut ovat 17 miljoonan kieppeillä ja kommenttikentät täyttyneet ylistyksestä. Sellainen voi helposti nousta päähän. Vieressä istuva Käärijä eli Jere Pöyhönen, 29, on mukavan tavallinen, mutta poikkeuksellisen valovoimainen ihminen.

– En ota elämää niin vakavasti. Totta kai teen täysillä ja tosissani ne asiat, mitkä teen. Elämä on parasta, kun vain nauraa, hymyilee ja luo iloa jengille. Välillä Käärijä ja myös Jere on surullinen ja vähän masentunut. Yritän päästä sieltä nopeasti ylös, koska se ei ole mua. Se hassuttelija ja hulluttelija on. Rakastan sitä, ja se on ollut minussa aina. Varsinkin, kun saan tehdä tällaista juttua. Se pistää hymyilyttämään, vaikka rankkaa onkin, hän selittää.

Rankkaa on ollut ja pitkiä päiviä takana. Kun Käärijä yleensä nukkuu tai omien sanojensa mukaan pötköttelee kymmenen tuntia, keväällä unet ovat jääneet noin viiteen tuntiin. Esimerkiksi Amsterdamin euroviisukonserttiin hän matkusti tunnin yöunilla. Matka jatkui sieltä suoraan Lontoon viisukonserttiin ja sieltä samoilla silmillä neljälle eri keikalle Suomeen. Niiden välillä hän treenasi livevetoa Liverpoolin euroviisuihin Pasilassa.

Show’sta on tulossa todella näyttävä.

Monen kuukauden työ kulminoituu kolmeen minuuttiin euroviisulavalla.

Fanit ovat olleet huolissaan Käärijän jaksamisesta. Suomi esiintyy ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina 9.5., mutta sitä ennen päivät täyttyvät harjoituksista, lehdistötilaisuuksista ja edustustehtävistä.

Käärijä lähti Liverpooliin vappuaattona muutaman vaatimansa täyslepopäivän jälkeen.

– Sanoin, että ihan sama vaikka olisi livetreenejä, minä en tule. Kolme päivää edes, että saan hengähtää kotona.

Mietteliäs Käärijä matkalla Liverpoolin euroviisuihin.

Käärijän vihreä huuma on levinnyt Suomeen ja muualle maailmaan. Instagram-seuraajien määrä pomppasi kevään aikana reilulla 100 000 seuraajalla. Suomalaiset tekevät Käärijä-neuleita, -korviksia, -boleroita- ja -kääretorttuja. Ovatpa rohkeimmat fanit leikanneet pottatukankin.

Suomessa saa olla vielä rauhassa

Ennen Käärijä vastasi ihmisten kommentteihin somessa, mutta nykyään viestejä tulee niin paljon, ettei ehdi vastaamaan.

– Toivon, että jengi ymmärtää, että tässä tilanteessa on keskityttävä muihin juttuihin. Aika rauhassa saa olla kadulla, jengi enemmän vain katselee ja kuiskii, ellei sitten olla pienissä iltatumuissa ja alkoholia veressä. Suomessa on hyvä olla.

Keikkapaikoilla hän ei enää pysty menemään yleisön joukkoon juttelemaan.

– Siihen ei ole energiaa keikan jälkeen eikä sieltä pääse pois. Enkä halua pahoittaa jengin mieltä.

Käärijän haparoiva rallienglanti on parantunut kevään aikana. Hän on päättänyt vain puhua rohkeasti, yrittää parhaansa ja hoitaa eleillä loput.

”Tämä kaveri tuntuu kuin hyvältä yliopistokaverilta. Sitä vain haluaisi hengata hänen kanssaan, koska hän on niin hauska ja hurmaava. Voisi vain juoda kaljaa ja maalailla kynsiä yhdessä.”

”Ei ole väliä, voittaako hän euroviisut vai tuleeko kärkikolmikkoon. Käärijä on jo euroviisulegenda ja -ikoni.”

”Loreenin ja Käärijän kaksintaistelu on eeppisimpiä ja hullunkurisimpia viisuhistoriassa. Toinen on introvertti, vakava ja hengellinen nainen ja toinen taas hulluttelija extrovertti, joka pulppuaa energiaa.”

Nämä ovat ulkomaalaisten fanien YouTube-kommentteja. Madridin, Amsterdamin ja Lontoon euroviisukonsertin kaikista esityksistä Cha Cha Cha sai yleisön eniten sekaisin. Samalla sympaattisesta Käärijästä tuli muiden viisuartistien lemmikki. Ruotsin ennakkosuosikki Loreen alkoi seurata miestä heti tapaamisen jälkeen. Miten hän onnistui käännyttämään ulkomaalaiset puolelleen suomalaisella biisillä?

– Se on hullua. En muista, milloin viimeksi joku suomenkielinen biisi on aiheuttanut vastaavaa maailmalla. Onko sellaista tapahtunut koskaan? Tosi outoa, että tämä sattui mun kohdalle.

Käärijä muistelee, miten oudolta tuntui kuulla espanjalaisten laulavan suomeksi biisiään.

Pysäyttäviä viestejä

Käärijällä on ollut vaikeuksia käsitellä kaikkea, koska koko ajan tapahtuu niin paljon.

– Tuolla on jengiä, joka pyörtyy nähdessä tai rakentaa itse fanituotteita. Opettelee biisin sanat ulkoa. Espanjassa oli sellaisia, jotka olivat opetelleet niitä pari päivää. Se tuntuu absurdilta ja oudolta itselle, koska olen tottunut kiertämään Suomessa pikkukuppiloita ja viihdyttämään pientä ryhmää. Sitten jostakin Meksikosta tulee viestejä, ja sinne pyydetään keikalle.

Kuulemma Cha Cha Cha raikaa myös eräässä saksalaisessa koulussa. Yksi ulkomaalaisista faneista kommentoi yhteen YouTube-videoon Käärijän tuoneen iloa ja onnea hänen synkkään, masentavaan ja toivottomaan elämäänsä. Hän oli jo miettinyt päiviensä päättämistä, mutta sai energiaa Käärijästä jaksaakseen.

Artisti on saanut paljon viestejä ilahduttamiltaan ihmisiltä.

– Ei edes voi uskoa sellaista, ihan jäätävän hieno asia. Kaiken sen hypen keskellä on tärkeintä, että on pystynyt auttamaan jotakin ihmistä, jolla on vaikeaa. On se sitten sairaus-, ero- tai muut asiat. Se on paljon isompi juttu kuin striimiluvut tai mitä ikinä saavutan tästä.

Hän muistelee haastattelua, jonka teki pienten alakoululaisten kanssa. Lapset olivat haltioissaan päästessään juttelemaan idolinsa kanssa ja ottamaan yhteiskuvia.

– Ne ovat makeimpia asioita tässä hommassa. Musiikki itsessään on aivan mahtavaa, mutta se, mitä sillä pystytään aiheuttamaan ihmisessä, on todella mielenkiintoista ja suurta.

Legendaksi kattoon

Ruotsin Loreen on ennakkosuosikki, mutta Käärijä aikoo voittaa.

–Todellakin menen voittamaan. En turhan takia laittanut itseäni haiden syötäväksi, joku panos tässä pitää olla. En olisi lähtenyt koko formaattiin, ellei tavoitteeni olisi voittaa koko hommaa ja viedä Suomi kartalle. Uskon, että siihen on iso mahdollisuus. Mua harmittaa tosi paljon, jos en voita. Harmittaa, jos tulen tokaksi. Tiedän sen jo nyt. Olen sen verran kilpailuhenkinen kaveri. Vaikka muiden artistien kanssa meillä on tosi hyvä meininki, yksi voittaa. Haluan olla se, joka nostetaan legendaksi kattoon.

Käärijä Lontoon viisukonsertissa.

Käärijää lähtee kannustamaan Liverpooliin oma perhe ja kaverit.

Biisiä tehdessä Käärijä ajatteli cha cha chan olevan niin universaali sanajono, että kaikki pystyvät sanomaan sen. Yllätys oli, että ulkomaalaiset fanit opettelevat kappaleen suomeksi.

– Toivottavasti ulkomailla ei tule sellainen fiilis, että vaikka puhutaan juomisesta, kaikki suomalaiset ovat juoppoja ja tarvitsevat alkoholia lähteäkseen tanssimaan.

Pina Coladalla tietty tarkoitus

Pina Colada on se juoma, jota Käärijä itse halusi juhliessaan juoda, muttei sitä koskaan saanut.

– Ei ajateltu, että Pina Coladasta tulee joku juttu. Se oli meille vain yksi sanapari muiden joukossa. Se kuulostaa kivalta. Ennemmin haluan sanoa Pina Colada kuin kaljaa tai viinaa. Se on tyylikkäämpi, fressi eikä mene juopotteluksi.

Viisuesitystä suunnitellessa logistiikka tuli monen toiveen edelle.

– Olisin halunnut ottaa (musiikkivideolla nähdyn) nyrkkeilykehän, mutta siihen menee rahaa eikä se logistisesti olisi ollut mitenkään mahdollista. Toivotaan, että saadaan vähän liekkejä kanssa. Se ei ole mitään ilmaista. Se, millaisia hintoja kuulin... toisaalta ei mua pitäisi kiinnostaa ne hinnat. Niitä on ollut ennenkin. Voi olla, ettei saada sitä liekkimäärää, mitä olisin halunnut. Tulee tosi hyvä show silti. Olen siihen tyytyväinen, hän sanoi ennen lähtöä.

Possujuna nähdään mukana.

– Toisaalta eurolavahomma sopii Käärijälle tosi hyvin, koska siinä on tiettyä kämäsyyttä. Tykkään olla altavastaajan roolissa. Koko Käärijän homma on rakentunut sen ympärille, että tehdään kaikki biisit kunnolla, mutta sen ympärillä asiat ovat vähän sinne päin.

Sen ansiosta ihmisten on helpompi lähestyä pilke silmäkulmassa asioita tekevää Käärijää.

Eurovision Song Contest: Semifinaali 1 nähdään tiistaina 9.5. TV1-kanavalla klo 22.00.