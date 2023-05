Tamperelainen Aada, 19, muutti rikollisten paratiisiksi parjattuun Etelä-Afrikkaan – yksi asia järkytti erityisesti

Au pairit -sarjan uusissa jaksoissa neljä nuorta muuttaa kahdeksi kuukaudeksi Etelä-Afrikkaan.

Ylen suosittu Au pairit -sarja palaa tv-ruutuihin uusin jaksoin 17. toukokuuta. Nyt au pairit suuntaavat Etelä-Afrikkaan, Garden Routeen.

Au pairit -sarjassa päästään seuraamaan neljän nuoren arkea etelä-afrikkalaisissa perheissä.

19-vuotias Aada muuttaa sarjassa kahdeksi kuukaudeksi Anzellen ja Luken perheeseen, jossa hän saa hoidettavakseen kaksi lasta – 5-vuotiaan Lalucian ja 10-kuukautisen Saulin.

Garden Route tunnetaan henkeäsalpaavasta luonnostaan, mutta korean ulkokuoren taakse kätkeytyy valtavia ongelmia. Väkivalta ja rikollisuus ovat Etelä-Afrikassa suuria ongelmia.

Aada kertoo IS:lle suurimman kulttuurishokin reissussa olleen se, kuinka hurjat tuloerot ovat maassa. Rikkaat asuvat aidatulla ja tarkoin vartioiduissa omakotitaloissa, köyhät taas hökkelikylissä, joissa ei välttämättä ole sähköä tai juoksevaa vettä.

– Varallisuuserot tajusi vasta kun sen näki itse. Köyhyyttä oli paljon ja se oli se, mikä Etelä-Afrikassa vähän järkyttikin. Oli rikkaat valkoiset ja köyhät tummaihoiset, eikä siinä ollut oikeastaan mitään välimaastoa, Aada sanoo.

Hän kertoo, että ei liikkunut kodin ulkopuolella juurikaan yksin. Isommissa kaupungeissa sai olla tarkkana, missä alueella liikkui.

– Varsinkin Kapkaupungissa saa olla tosi varovainen, että milloin ottaa puhelimen esiin, hän sanoo.

Aadan isäntäperheessä isä Luke tekee pitkää päivää puutarhurina ja huoltomiehenä. Äiti Anzelle hoitaa lapset ja kodin samalla, kun pyörittää oman kodin alakerrassa sijaitsevaa päiväkotia ja iltapäiväkerhoa. Perheen boheemi ja paikoin kaoottinen arki oli hyvin erilaista, kuin mihin Aada itse on tottunut Suomessa.

– Lapset vain menivät ilman kenkiä joka paikkaan ja tätä samaa näkyi muissakin kuin omassa isäntäperheessäni. He elävät todella luonnonläheisesti, Aada sanoo ja jatkaa.

–Perheessä hygienia oli erilaista, mihin on Suomessa totuttu. Esimerkiksi heillä oli muurahaisia leivänpaahtimessa ja he sitten vain karistelivat ne pois, kun käyttivät paahdinta.

Aada sanoo suoraan, ettei ihan heti lähtisi uudestaan au pairiksi.

– Kaksi kuukautta on tosi pitkä aika olla erossa läheisistä. Kun on asunut jo pitkään omillaan, niin on tottunut siihen, että tekee asiat miten haluaa. Au pairina tuntui, kuin olisi yhtäkkiä muuttanut takaisin kotiin, hän sanoo.

– Yhtäkkiä oli kotiintuloajat ja oma huone, kuin olisi lapsi. Se tuntui oudolta. Se ei ole ehkä mun juttu. Välillä kävi vähän hermoille, että pitääkin elää toisten säännöillä.

