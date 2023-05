Jari Tervon luotsaama tv-sarja paljastaa, mitä Suomesta todella ajatellaan

Suomesta suuri pimeyden airut? Jari Tervo ja Jari Halme jatkavat Suomi-brändin hahmotusta hauskan sarjan toisella kaudella.

Suomalaisten suosikkisarja jatkuu toiselle kaudelleen – eli se sarja, jossa kerrotaan, mitä muut meistä ajattelevat! Aiemmalla kaudella isännät Jari Tervo ja Jani Halme puivat muun muassa Venäjää, Ruotsia, viinaa ja pesäpalloa, ja nyt vuorossa ovat uudet aiheet.

Tai loppujen lopuksi samat eli kaikki se, mikä tekee suomalaisesta suomalaisen. Eräs tärkeä seikka, joka vahvistaa itsetuntoamme, on se, että ulkomaalaiset tietävät meistä edes jotain. Edes Marimekon, Kimi Räikkösen, jääkarhut?

Mitä meistä siis tiedetään?

Kakkoskauden ensimmäisessä jaksossa kirjailija ja toimittaja-johtaja samoavat pitkin Suomea etsimässä tosisuomalaisuutta. Tyyli on ensimmäisen kauden lailla lakonisen hilpeä, käsikirjoituksenmakuinen, mutta hauska ja sympaattinen.

Pimeyttä piisaa kesälläkin, samoin hiljaisuutta.

– Suomi on jännittävimmillään marraskuussa. Matkailussa pitäisi lähteä liikkeelle tärkeimmästä ajasta, miehet tuumaavat.

He puskevat päin pyryä Helsingin Esplanadilla kohti Allas Sea Pool -kylpylää. Olisiko kylmyydestä maabrändimme valttikortiksi?

Komiikan keinoin käsitellään tärkeitä aiheita. Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan paljon lisää, jotta yhteiskunta voisi toimia tulevaisuudessa, ja ihmisten muuttopäätöksiin liittyy vahvasti mielikuva maasta.

Suomi tunnetaan edelleen huonosti, vaikka omasta mielestämme olemme erityistapaus. Esimerkiksi Mannerheim-elokuva kaatui rahoitukseen, jota ei herunut oletetulla tavalla – Mannerheim ei ollutkaan tunnettu merkkihenkilö.

– Suomi on täynnä Suomessa maailmankuuluja ihmisiä, Tervo ja Halme naljailevat.

Mitä ulkomaalaiset siis ajattelevat? Suomalaiset ovat puolimykkiä juoppoja? Täällä luetaan paljon siksi, ettei kerta kaikkiaan muuta tekemistä ole? Suomalaiset menestyvät vain niissä urheilulajeissa, joita muualla ei ole olemassa, kuten eukonkannossa?

Kirjailija Jari Tervo etsii jälleen tosisuomalaisuutta sarjan toisella kaudella.

Sarjassa haastatellaan matkailun asiantuntijoita, jotka todistavat, että moni ihastuu Suomeen vierailtuaan täällä. Vaikka me ihmettelemme, miksi näin on, on aitoja syitä useita. Ulkomaalaisten lehtiotsikoiden mukaan Suomi on suoranainen paratiisi.

– Kerrotaan, että eräs yhdysvaltalainen sai uuden sydänkohtauksen nähtyään halvan laskun edellisen hoidosta. Olemme maailman halvimpien sydänkohtausten maa, tule sairastamaan Suomeen! isännät vitsailevat, mutta luonnon siimeksessä vakavoidutaan.

– Rauha ja hiljaisuus ovat suurimpia syitä tulla Suomeen.

Sarjassa kerrotaan arabiryhmästä, joka Porkkalanniemen rantakalliolla vain tahtoi istua paikoillaan koko retken ajan, kaikessa rauhassa. Sveitsiläisiä taas saapuu ihailemaan harjujamme, vaikka heillä on Alpit. Suomalaiset eivät aina näe omia valttikorttejaan.

– Meidän tulee myydä jotain, mitä meillä piisaa: tilaa, pimeyttä, rauhaa ja hiljaisuutta. Ei tuotantokustannuksia, ja sitä kaikkea riittää tai tulee jopa koko ajan lisää!

Tervo & Halme tosisuomalaisuutta etsimässä -sarjan toinen kausi alkaa sunnuntaina 14.5. TV1-kanavalla klo 18.15.