Michael J. Fox salasi ovelalla kikalla Parkinsonin taudin oireet vuosien ajan – kukaan ei tajunnut

Paluu tulevaisuuteen -elokuvien supertähti Michael J. Fox kertoo uudessa Still-dokumentissa, miten hän uransa huipulla onnistui salaamaan Parkinsonin taudin aiheuttaman käden tärinän jopa elokuviensa kuvauksissa.

Legendaaristen Paluu tulevaisuuteen -elokuvien supertähdellä, näyttelijä Michael J. Foxilla, oli 1990-luvulla suuri salaisuus, jota hän piilotteli seitsemän vuoden ajan – elokuva- ja tv-katsojien silmien edessä.

Vuonna 1990 hän huomasi vasemman kätensä pikkusormen värisevän itsestään. Seuraavana vuonna 29-vuotiaalla tähdellä diagnosoitiin Parkinsonin tauti.

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus. Sen oireita ovat liikkeiden hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet. Mikään niistä ei tuntunut hyvältä uutiselta näyttelijälle.

Nokkela mies keksi ratkaisun. Kuvatessaan muun muassa komedioita Concierge – rakkaudesta vai rahasta (1993) ja Joe-sedän perilliset (1994) sekä 1996 alkanutta tv:n tilannekomediasarjaa Spin City hän hypisteli vasemmassa kädessään usein kynää, papereita, lehteä tai muuta esinettä tuntikausia kerrallaan, jotta hän sai pidettyä sormiensa vapinan aisoissa.

Michael J. Foxin 1990-luvun elokuvat vilisevät näitä hetkiä.

– En koskaan edes miettinyt paljastavani diagnoosiani kenellekään. Minullahan oli töitä tehtävänä, Fox kertoo mutkattomasti uudessa elämäkertadokumentissa, joka saa ensi-iltansa perjantaina suoratoistopalvelu Apple TV+:ssa.

Ensimmäinen Paluu tulevaisuuteen -elokuva sai ensi-iltansa 1985 (yllä). Trilogia täydentyi kahdella lisäseikkailulla vuosina 1989 ja 1990.

Fox esitti Paluu tulevaisuuteen -elokuvassa lukiolaispoikaa, joka matkaa keksijäystävänsä (Christopher Lloyd) kehittämällä aikakoneella menneisyyteen.

Sydämellisessä dokumentissa Still: A Michael J. Fox Movie kameran edessä nähdään kujeileva tähti, joka on säilyttänyt positiivisen energiansa ja poikamaiset piirteensä. Parkinsonista ja leuan harmaasta sängestä huolimatta on vaikea uskoa, että Fox täytti viime kesäkuussa 61 vuotta.

Vuosikymmeniin on mahtunut paljon, eikä Fox ole useinkaan malttanut pysyä aloillaan, vaan on viilettänyt aina täysillä eteenpäin. Davis Guggenheimin ohjaaman dokumentin nimi Still – jolla on kaksoismerkitys ”paikoillaan” ja ”yhä” – tulee Foxin omasta ironisen humoristisesta huomiosta, jota hän toistelee usein.

– En pystynyt olemaan paikoillani ennen kuin en kirjaimellisesti enää pystynyt olemaan paikoillani, Fox sanoo dokumentissa.

Menestysvuosina 1980- ja 1990-luvulla Fox viiletti elokuvien kuvauksista toiseen, mikä pakotti näyttelijävaimo Tracy Pollanin hylkäämään uransa kunnianhimoisimmat haaveet ja jäämään käytännössä kotiin lasten huoltajaksi.

Viimeiset 30 vuotta Foxin keho on pysynyt liikkeessä Parkinsonin oireiden takia. Taudin oireiden havaitseminen, niiden peittely ja niihin sopeutuminen ovat iso osa Foxin valloittavaa tarinaa.

Lue lisää: Michael J. Fox sai diagnoosin parantumattomasta sairaudesta uransa huipulla – paljastaa salanneensa tilanteen vuosien ajan

Vaimo Tracy Pollan on pysynyt Michael J. Foxin rinnalla myös tämän vaikeina vuosina.

Oireiden piilottelun lisäksi Foxin omiin 1990-luvun hoitokeinoihin kuului Parkinsonin tautiin määrättyjä, vasemman käden tärinää ehkäiseviä pillereitä sekä ennen pitkää myös liian paljon alkoholia. Salaisuutensa hän sai pidettyä seitsemän vuoden ajan.

– Kannoin pillereitä mukanani paitojeni ja housujeni taskuissa kuin ne olisivat olleet karkkeja.

– Kehityin lääkkeiden nappailussa taituriksi, jotta sain hallittua kehoani juuri oikealla hetkellä, Fox sanoo.

Guggenheim on kuvittanut haastattelunsa Foxin tv-sarjoista ja elokuvista poimituilla kohtauksilla sekä dokumenttia varten kuvatuilla lisäkohtauksilla. Niistä syntyy hauska vaikutelma, ikään kuin Fox olisi kertonut kulloisistakin ajatuksistaan omien rooliensa kautta.

1990-luvun alussa kivut ja halu olla ajattelematta koko tautia saivat tähden juomaan liikaa.

– Piilottelin pulloja. Minulla oli autotallissa niille jemma. Avasin kaksi pulloa, ja Tracy luuli meidän juoneen vain yhden pullon, mutta join itse sen toisen, Fox kuvailee.

– Olin ehdottomasti alkoholisti, hän vahvistaa Guggenheimille.

Nyt kameran edessä nähdään kolme vuosikymmentä raittiina ollut tähti, jolla on dokumentin haastatteluitakin tehdessä välillä parempia ja välillä huonompia hetkiä. Toisinaan hän ilmestyy haastatteluihin kaatuneena ja itsensä teloneena: dokumentin tekemisen aikana hän mursi muun muassa poskiluunsa, kätensä ja käsivartensa.

Alun perin Michael J. Foxista tuli tähti 1982 alkaneen tilannekomediasarjan Perhe on paras ansiosta.

Nuorena Michael oli aina kanadalaisen luokkansa lyhin ja näytti vuosia ikätovereitaan nuoremmalta. Ensimmäisen tv-roolinsa hän sai 16-vuotiaana kanadalaisesta tv-sarjasta Leo and Me, koska näytti täysin 12-vuotiaalta.

Lisää tv-rooleja odotti Hollywoodissa, mutta muutto sinne tarkoitti lukion jättämistä kesken. Kolmen vuoden ajan Fox sai pikkurooleja tv-sarjoista, mutta rahojen loppuessa hän joutui myymään välillä huonekalujaankin.

Foxin pelasti menestyssarja Perhe on paras, jossa Fox esitti liberaalien vanhempien pikkuvanhaa, konservatiivista teinipoikaa Alex Keatonia. Hahmosta tuli niin suosittu, että koko komediasarjan painotus muuttui, ja sitä alettiin muovata Foxin ympärille.

Tv-suosio oli vähällä koitua myös Foxin elokuvauran tulpaksi: Perhe on paras -sarjan luoja Gary David Goldberg ei aluksi ollut paljastanut suurimmalle tähdelleen, että itse Steven Spielberg oli pyytänyt saada lainata tätä tuottamansa Paluu tulevaisuuteen -seikkailun pääosaan.

Lopulta Fox teki kolmen ja puolen kuukauden ajan ympäripyöreitä työpäiviä ja nukkui vain muutaman tunnin yössä. Päivisin hän teki Perhe on paras -sarjaa ja öisin kuvasi Paluu tulevaisuuteen -elokuvaa.

Michael J. Foxin perheeseen kuuluu vaimo Tracy (vas.) ja neljä aikuista lasta. Kuvassa heistä Sam ja Esmé.

Vaimo Tracy Pollan löytyi työpaikalta: New Yorkissa teatterinäyttelemistä opiskellut Pollan näytteli Foxin tyttöystävää Perhe on paras -sarjan neljännellä kaudella, kun Foxista oli tullut jo supertähti. Kun Fox käyttäytyi kuvauksissa tähden elkein, Pollan napautti tiukasti takaisin.

– Olin kuvauksissa vähän mulkku. Hän vitsaili minulle takaisin, mutta en tajunnut sitä, koska kukaan ei ollut vitsaillut kustannuksellani. Hän paljasti minun olevan pohjimmiltani pelästynyt pikkupoika. Se oli hetki, jolloin rakastuin häneen, Fox sanoo dokumentissa.

Nykyään perheeseen kuuluu myös neljä aikuista lasta. Foxin vaikeista vuosistakin huolimatta Pollan on pysynyt miehensä tukena.

– Kerroin Tracylle Parkinsonin taudista. Muistan hänen kuiskanneen: niin myötä- kuin vastoinkäymisissä, Fox sanoo dokumentissa.

Still: A Michael J. Fox Movie -dokumentin ensi-ilta on perjantaina 12.5. suoratoistopalvelu Apple TV+:ssa.

