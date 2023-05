Kylmiä väreitä, hunkseja ja seksisoppa – tätä kaikkea on luvassa euroviisujen toisessa semifinaalissa

IS:n viisuasiantuntijat Tatu Onkalo, Sanna-Leena Santapakka ja Anna-Maija Naakka rankkasivat torstaina nähtävän euroviisujen toisen semifinaalin sekä varmojen finalistien esitykset.

Tanska: Reiley – Breaking My Heart

Tatu: Symppaan tämän biisin tarinaa, vaikka samalla tanskalaisten pikkunätti tyyli ärsyttää.

Sanna-Leena: Pohjoismaista vähän paitsioon tänä vuonna jäänyt Tanskan edustaja on ihan piristävä pop-biisi. Efektejä tosin käytetään laulussa aika paljon ja solistin korkeiden nuottien osumista maaliinsa voidaan livessä joutua hieman jännäämään.

Anna-Maija: Tämän voisi hyvin kuvitella soivan millä tahansa radiokanavalla. Ei millään lailla poikkeava tai erikoinen, mutta silti tässä on jotain miellyttävää. Kiinnostavaa nähdä, mitä biisistä saadaan livessä irti.

Armenia: Brunette – Future Lover

Tatu: Aluksi mietin, että onpa rasittavaa vaikerrusta, mutta sitten biisi yllättääkin lähtemällä poukkoilemaan tyylilajista toiseen lähes holttittoman tuntuisesti. Jotenkin koko sekamelska toimii, kerrankin! Saa nähdä, miten Brunetten käy, sillä itselläni tämä otti useamman kuuntelun, jotta lähti lentoon.

Sanna-Leena: Omaan haikeaan sieluun biisin sanoma iski heti, mutta keskiosan tyylilajin vaihto keskeytti itkun tuherruksen viinilasiin ja hieman jopa ärsytti. Anna minun olla haikea rauhassa! Loppuun jälleen kerran olisin kaivannut isompaa sovituksellista räjähdystä.

Anna-Maija: Tämä toimi minulle heti alusta lähtien, ja sanoitukset maalaavat hienon tunnelman (go kirjakaupat!) Tyylin muutos keskellä yllätti positiivisesti, samoin kuin kielen vaihto lopussa. Sopivan nyyhky mutta asenteella.

Romania: Theodor Andrei – D.G.T.

Tatu: Kannattaa ehkä kuunnella tämä seksirokkipläjäys ensin ilman kuvamateriaalia, sillä ainakin Romanian viisukarsinnoissa nähty esitys oli kerrassaan hämmentävä stripparisutturoineen ja voodoonukkeineen. Viimeistään siinä kohtaa, kun loppukohtauksessa naisella on välillä vaatteet päällä ja välillä ei, putoan kärryiltä.

Sanna-Leena: Kun tilaat Måneskinin Wishistä... Vaikka onnistuisi pyyhkimään häkellyttävän lavashown alusasumalleineen mielestään, biisi itsessään on mitäänsanomaton renkutus. Lopussa Theodorin rääkäisy ei vavahduta vaan säikyttää.

Anna-Maija: Verkkopaitainen nörtti stripparien keskellä -show varastaa huomion ihan pätevältä biisiltä ja soundilta, joskin jatkuva kielen vaihtaminen ärsyttää. Toivottavasti kokonaisuus on mietitty uusiksi semeihin.

Viro: Alika – Bridges

Tatu: Komea lohtuballadi tulee tervetulleeksi hengähdyshetkeksi kaiken keekoilun keskelle. Jos live menee nappiin, voi olla illan kylmishetki.

Sanna-Leena: Tämän vuoden viisujen yksi harvoista balladeista. Komea ja teknisesti hyvin rakennettu biisi, joka voi menestyä todella korkealle. Itse en ole balladien ystävä ja tunnetasolla jotain jää vielä vähän uupumaan mutta varmasti moneen katsojaan tämä uppoaa.

Anna-Maija: Vähemmän on tässä enemmän ja lopputulos komea. Alikalla on mieletön soundi, ja biisissä on sitä moniin kappaleisiin kaipaamaani kunnon tykitystä lopussa. Toivon Virolle menestystä.

Belgia: Gustaph – Because Of You

Tatu: Klassinen queer-diskorenkku on tehty jo sata kertaa. Annan sen kuitenkin anteeksi, sillä biisi onnistuu tärkeimmässä tehtävässään: tulen hyvälle tuulelle ja ajatukset liihottavat jo kohti tanssilattiaa.

Sanna-Leena: Ihan kiva diskorenkutus hyvällä sanomalla. Jokin Gustaphin laulusoundissa vaan riepoo niin, että en tästä biisistä villiinny. Ei päädy soittolistalle.

Anna-Maija: Yksi näiden skabojen ”ihan kiva, mutta unohdan heti” -biiseistä. Tästä tulee vähän mieleen Take Thatin Relight My Fire, mutta ei svengaa yhtä hirvenä. Olkapäät nykivät mutta liian vähän.

Kypros: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

Tatu: Tämän vuoden Välimeren lihaskimppu vastaa myös miesulvontakiintiöstä. Monta kertaa kuultu perusviisu.

Sanna-Leena: Kauniiden poikien esiinmarssi jatkuu. Kyproksen hunksin biisiä kiinnostavampia ovat miehen sympaattiset TikTok-videot, joissa hän vaikuttaa olevan aina yhtä hämmentynyt jos joku muistaa hänen biisinsä tai pitää niistä.

Anna-Maija: Näen potentiaalia mahtipontiseen liveshow’hun, koska palkeitahan pojalla riittää. Toivon myös, että hän esiintyy hihattomassa paidassa. Toki biisikin on ihan perusmallikas suoritus, kuten Kyproksella aina.

Islanti: Diljá – Power

Tatu: Popopopooweer... Diljá revittelee parhaansa mukaan, mutta taitaa jäädä seinäruusuksi, sillä biisissä tuntuu jääneen käsijarru päälle.

Sanna-Leena: Biisin jähmeys ja solistin energinen ja intensiivinen esiintyminen ei nyt mene yksi yhteen. Jos on tunnetta, se olisi suotavaa vuodattaa myös biisiin. Diljálla on upea soundi, mutta jestas miten pahvinen biisi.

Anna-Maija: Pikkuisen tymäkämmät bassot kertsiin, niin tässä voisi olla radiohitin ainekset. Nyt jää vähän pikkunätiksi. Dilja kuulostaa samalta kuin joka toinen tämän hetken suosituista naisartisteista – hyvässä ja pahassa.

Kreikka: Victor Vernicos – What They Say

Tatu: Trubaduurihenkinen nuorimies pääsee kyllä varmasti ruotsinlaivaa pidemmälle, mutta jotenkin tämä jää telineisiin. Ehkä näitä kappaleita on vaan ollut viisuissa liikaa?

Sanna-Leena: Tämä biisi hukkuu täysin tähän nuorten miesten rock-pop-biisiaaltoon, mikä viisuja tänä vuonna vaivaa. Ainoat säälipisteet solistin bassonsoitosta.

Anna-Maija: Nuorella pojalla on kiva James Arthur -tyyppinen ääni, mutta biisi ei oikein mene mihinkään. Melkein unohtuu jo kuunnellessa. Hukkuu massaan tämän vuoden viisuissa.

Puola: Blanka – Solo

Tatu: Letkeä rantapoppis kuulostaa halvalta ysäriltä ja videosta ja Blankan live-esityksistä jää nollarifiilikset. En kuitenkaan oikein tiedä, onko retroilu tarkoitus vai vahinko. Itsellä ei nyt lähde, mutta veikkaan että tämä on yllättävän monen guilty pleasure.

Sanna-Leena: Tämä biisi aiheutti karmean somemylläkän voittaessaan Puolan karsinnat internetin ennakkosuosikkia vastaan. Biisihän on erittäin mukava kesärenkutus, jonka beijbe-aloitus menee päähän kuin kesän eka terassilonkero.

Anna-Maija: Biisihän olisi ihan toimiva ralli, jos esittäjä osaisi laulaa. Nyt mielenkiinto kohdistuu lähinnä siihen, kuinka vihkoon vetää tämän semeissä. Taustalaulajien mikit vähän kovemmalle, niin saattaa livahtaa jatkoon.

Slovenia: Joker Out – Carpe Diem

Tatu: Iloinen bändi sai Amsterdamin viisukonsertissa esiintyä hajurakona Loreenin ja Käärijän välissä, ja tempaisikin yleisön ihan hyvin mukaansa.

Sanna-Leena: Toistan itseäni, mutta nämä viisut ovat täynnä poikapoprock-yhtyeitä. Tämä on niistä pirteimmästä ja mieleenpainuvimmista päästä. Toivon hyvää menestystä, sillä etenkin kertsin ”pa-paa!” -kohta jää soimaan päähän.

Anna-Maija: Toivon energistä liveshow’ta, sillä muuten saattaa kutistua jääkaapilla käynti -tuokioksi. Ei varsinaisesti vikaa mutta ei myöskään mitään, millä räjäytettäisiin viisupankkia.

Georgia: Iru – Echo

Tatu: Tässä olisi aineksia, mutta ainakin itselleni tulos on toistaiseksi epämääräinen kasa rynkytystä ja kuorolaulua. Ehkä tämä livenä vielä niin sanotusti lähtee.

Sanna-Leena: Jes, pakollinen viisuihin kuuluva balkanelementeillä ryyditetty tunnelmointi. Tykkään rytmistä ja Irun maagisesta äänestä. Jokin viimeinen tymäkin elementti jää vaan uupumaan ainakin vielä.

Anna-Maija: Hienoa, että kappale aloitetaan kunnon tykityksellä. Hypnoottinen esitys, joka paranee joka kuuntelulla. Jos live onnistuu, povaan tälle kärkisijoituksia. Yksi suosikeistani.

San Marino: Piqued Jacks – Like an Animal

Tatu: Tässä on jotain limaista ja ällöttävää, mutta sitten samaan aikaan joku tässä rokkikukkoilussa vetoaa. Kappale onnistuu vähän liiankin hyvin toimittamaan sanomansa perille.

Sanna-Leena: Hyvänen aika jos laulaminen on noin tuskaisaa kuin irvistelevä, pinnistelevä ja kiemurteleva solisti antaa ymmärtää, niin lopeta. Jestas. Tämä biisi on sekä tuskaisaa kuunnella, että katsella.

Anna-Maija: Biisi kyllä jää mieleen eikä vähiten lyriikoiden takia. Haistelu ja jahtaaminen eivät kuitenkaan oikein vetoa. Tämä voisi toimia Austin Powersin soundtrackilla mutta eipä juuri muualla.

Itävalta: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

Tatu: Kai tämän pitäisi olla hauska ja sanailu on näppärää, mutta kun ei naurata niin ärsyttää. Biisin viesti meni minulta yli hilseen, joten tanssijalkakin vipattaa wc-tilojen puolelle tässä kohtaa.

Sanna-Leena: Vangitseva kappale, joka jymähtää päähän heti kerrasta. Poupoupoupou-hokema soi aivoissa viikon. Biisin sanomakin, joka kritisoi artisteille maksettavia minikorvauksia on hyvä. Biisin keskellä tuleva 0,003 on muuten Spotifyn kertakuuntelusta maksama korvaus artistille. Ainoastaan alussa ja lopussa tuleva biisin nimi on riepovan ärsyttävä.

Anna-Maija: Euroviisuilua parhaimmillaan: päätön idea, joka saadaan toimimaan biisinä. Vähän kaikkea sopivana soppana, ja Poepoepoe svengaa, vaikkakin häviää reilusti chachachalle.

Albania: Albina & Familja Kelmendi –Duje

Tatu: Kylmisvaroitus! Muiden turvautuessa taustanauhoihin Albinan mukana Amsterdamissa oli koko sukukööri taustalaulajia ja tämän vuoden balkan-spektaakkeli kaikuikin todella komeasti livenä. Sama toistuu toivottavasti Liverpoolissa. Biisissä on sopivasti jyskettä ja säröä.

Sanna-Leena: Ei mitään käryä mistä tässä lauletaan, mutta tunnetta on paljon mukana. Ihanaa että komeasti kasvava balkan-revittely on mukana ja tulee suorastaan rynnistämään finaaliin.

Anna-Maija: Hienoa, että tuodaan ylpeästi omaa kulttuuria esiin, mutta tähän olisi kaivannut pientä nyanssia kolmen minuutin täyden tykityksen sijaan. Näille on aina paikkansa viisuissa, vaikkei iske omaan makuuni.

Liettua: Monika Linkytė – Stay

Tatu: Biisi alkaa balladina, yrittää lähteä lentoon mutta jää räpiköimään perusviisujen loputtomaan mereen.

Sanna-Leena: Harmiton keinuva tussahdus muiden biisien välissä. Kertosäkeestä jää joku pieni tuulahdus päähän, mutta se haihtuu jo biisin aikana tehtävän jääkaappireissun aikana.

Anna-Maija: Balladien ystävän sydän liikahtaa alussa, mutta kertosäe kuulostaa siltä kuin ideat olisivat loppuneet kesken. Viron Alika vie tätä 10–0.

Australia: Voyager – Promise

Tatu: Viisurokiksi jylisee oikein mukavasti. Tykkään alun elekrtroniikkavaihteesta, mutta kertosäkeen kohdalla itsellä tapahtuu pieni nuokahdus. Onneksi loppupuolella herätetään komealla örähdyksellä ja tiluttelulla. Damissa upposi yleisöön kuin Pinã Colada.

Sanna-Leena: Australian orkisterin progemainen rokkenrolli viihdyttää minua suuresti. Biisi jaksaa kiinnostaa, ainoastaan lopun örinää olisi voinut vähän vielä pidentää eikä jättää vain yksinäiseksi heitoksi. Voyagerin solisti on muuten opetellut laulamaan koko Cha Cha Chan jo suomeksi! Siitä Australialle ainakin muutama lisäpojo!

Anna-Maija: Australia ei pelkää lähettää perinteisestä poikkeavia ralleja, ja tämäkin on oikein piristävä yllätys perusviisujen joukossa. Upeita yksityiskohtia kuten örinää ja sähkökitaroita sisältävä kappale pitää otteessaan loppuun asti.

Rahoittajamaat sekä viime vuoden voittaja Ukraina

Ranska: La Zarra – Évidemment

Tatu: Sain videosta ranskisöverit, mutta kun laittaa silmät kiinni, biisi muuttuukin kullaksi. Nykyviisuissa hyvä vanhan liiton iskelmädisko kuulostaa jo ihanan raikkaalta.

Sanna-Leena: Tämä on varsin ranskalainen kappale ja on Diiva isolla D:llä. Biisi on kuitenkin erittäin laadukas ja pitää otteessaan loppuun asti. Tämä tulee pärjäämään.

Anna-Maija: Kyllä tämä överiranskalaisuus vain toimii, ja laulajan karisma syöksyy lavalta katsomon takaseinään asti. Chansonin ja iskelmäbiitin sekoitus on retro mutta silti jotenkin moderni.

Saksa: Lord of the Lost – Blood and Glitter

Tatu: Täytyy tunnustaa, että oletin ennakkotietojen perusteella kuraa ja noloa vitsiä. Mutta goottirokkipläjäys olikin aivan timanttia, juuri sopivan tosissaan tehty ja yksi suosikeistani. Amsterdamin viisukonsertissa bändi otettiin avosylin vastaan näihin ympyröihin, tervetuloa!

Sanna-Leena: Tämähän on parasta mitä Saksa on työntänyt viisuihin vuosikausiin. Suomessakin keikkaileva bändi saa aikaan ihan kelpo hevijumpat, vaikka kappale on toki varsin perinteinen ja solistin soundi ei omia suosikkejani hevilaulajista ole.

Anna-Maija: Hyvä, että saatiin raskaampikin edustaja näihin viisuihin. Örinää on juuri sopivasti, ja laulajan ääni miellyttää. Uskon ja toivon, että live-esitys villitsee kansan.

Espanja: Blanca Paloma – EAEA

Tatu: En osaa espanjaa, mutta viisukarsintojen lavasteista ja koreografioista päättelen kyseessä olevan Madridin doulakuoron performanssi uuden elämän ihmeestä. Taideviisujakin tarvitaan, ja intensiivinen veto on varmasti monen suosikki.

Sanna-Leena: Euroviisujen härnäävin biisi. On kuin pitkä nostatus kohti räjähdystä, jota ei sitten tulekaan. Lopputuloksena turhautuminen ja ärsytys, mikä harmittaa koska Blancan soundi on upea.

Anna-Maija: Esitys, josta haluaisin pitää, mutta joka ei kuitenkaan ihan täysin iske. Kappale pistää odottamaan jotain, mitä ei koskaan tule. Pisteet kuitenkin kielestä, kulttuurista ja kiehtovasta äänimaailmasta taustalla

Italia: Marco Mengoni – Due Vite

Tatu: Kaunis laulu ja taidokas esitys. Olkoot vaan viisuliukuhihnalta, mutta onhan sitä taksimersun takapenkillekin aina yhtä mukava istahtaa, vaikka vain malli olisi uusi (Ferrarin kyydissä en ole ollut).

Sanna-Leena: Pakko sanoa, että minä en eroita näitä Italian viisutehtaasta ulos työnnettyjä hönkäileviä miehiä toisistaan. Varmasti hieno ja koskettava biisi, mutta varsin geneerinen.

Anna-Maija: Niin kaunis, että sielua särkee. Italialaiset hallitsevat tämän(kin) genren suvereenisti, mutta biisi ei silti tunnut edellisten toistolta. Kenties syynä on laulaja Marcon käsittämätön taito. Kärkikamaa.

Ukraina: TVORCHI – Heart of Steel

Tatu: Ukrainalaiset valitsivat tyylikkään ja voimallisen kappaleen, joka ei ole mikään ruikutus vaan jylisee toivoa ja voimaa. Tulevaa menestystä yritetään taas selittää sympatiapisteillä ihan turhaan.

Sanna-Leena: Pidän henkilökohtaisesti Ukrainan biisistä, joka on rohkeasti modernia poppia. Biisi olisi voinut nousta julkisuuteen vaikka Los Angelesin klubeilla eikä Kiovan pommisuojista.

Anna-Maija: Tyylikäs ja ajassa kiinni oleva kappale, joka menestyisi hyvin myös ilman sympatiapisteitä. Laulajan ääntä voisi kuunnella loputtomiin. Radiohittimateriaalia tämäkin.

Iso-Britannia: Mae Muller – I Wrote a Song

Tatu: Menevästi alkava hömppähumppa jää lopulta lällättelemään vähän turhaan guilty pleasure -osastolle. Siellä minulla on toki aina tilaa, mutta olisiko tästä saanut ihan kunnon laulun kertomalla muusta kuin laulun tekemisestä?

Sanna-Leena: Spotifyn virallisen viisulistan ykköseksi on kiivennyt tämä brittien varsin mukavasti tanssijalan alle menevä jumputus. TikTokin perusteella tämä iskee etenkin nuorison musiikkihermoon. Veikkaan, että tällä kertaa finaalin ultimaattinen jumbosija ei mene Iso-Britannialle!

Anna-Maija: Kiva, että britit ovat tajunneet taas, miten viisuissa edustetaan. Ei tämä voittoon asti ehkä yllä, mutta ihan kelpo tanssipumppu kuitenkin. Laulajan äänestä olisi kenties ollut revittävissä enemmänkin tehoja vaikkapa bridgessä.